Transcontinental inc. annonce ses résultats financiers du premier trimestre de 2017

Faits saillants

Les revenus ont augmenté de 4,7 millions de dollars, soit 0,9 %.

Le résultat opérationnel a augmenté de 10,8 millions de dollars, soit 20,9 %. Le résultat opérationnel ajusté, qui exclut les frais de restructuration et autres coûts (revenus) et la dépréciation d'actifs, a augmenté de 4,2 millions de dollars, soit 7,4 %.

Le résultat net a augmenté de 5,4 millions de dollars, soit 14,5 %. Le résultat net ajusté, qui exclut les frais de restructuration et autres coûts (revenus) et la dépréciation d'actifs, déduction faite des impôts y afférents, a diminué de 0,1 million de dollars,

soit 0,2 %.

soit 0,2 %. Conclusion d'une entente élargie avec Lowe's Canada qui comprend le renouvellement de l'entente avec RONA et l'ajout de l'impression des circulaires de Lowe's au Canada. Cette entente représente des revenus de 200 millions de dollars sur cinq ans et comprend tous les services aux détaillants pour l'ensemble des bannières de Lowe's et de RONA au pays.

Le conseil d'administration a approuvé une augmentation du dividende de 8,1 % par action, le portant à 0,80 $ par année.

Transcontinental inc. (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B) annonce ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2017 clos le 29 janvier 2017.

« Je suis fier de nos résultats du premier trimestre qui affichent une augmentation de nos revenus et de notre profitabilité alors que nous poursuivons notre transformation avec succès, a déclaré François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental. Notre performance confirme l'efficacité de notre stratégie que nous exécutons avec rigueur.

« Du côté de la division de l'impression, nous sommes heureux d'annoncer que nous avons conclu une entente élargie avec Lowe's Canada. En plus du renouvellement de notre entente pour la totalité des services offerts à RONA, nous avons élargi notre relation d'affaires avec Lowe's qui nous confie le volet impression de ses circulaires au Canada. Cette entente pluriannuelle, qui comprend tous nos services aux détaillants pour l'ensemble des bannières de Lowe's et de RONA au pays, témoigne de leur soutien aux fournisseurs canadiens. Elle constitue également une marque de confiance envers la qualité de nos services.

« Au chapitre du secteur des médias, les mesures d'efficacité déployées au cours des derniers trimestres, combinées à notre retrait de la totalité de nos activités de marketing interactif, ont continué d'atténuer les effets de la baisse des revenus publicitaires des journaux locaux sur notre profitabilité.

« Quant à notre division de l'emballage, nous sommes à finaliser l'intégration de Flexstar Packaging qui se déroule comme prévu. Afin de soutenir notre transformation et nos aspirations de croissance dans cette division, nous continuons à déployer des ressources significatives pour développer notre force de vente et à investir dans notre plateforme manufacturière pour répondre à nos besoins futurs. Considérant notre bassin grandissant de clients potentiels, nous avons confiance que ces initiatives porteront leurs fruits.

« Grâce à notre saine situation financière et à nos importants flux de trésorerie, nous sommes en excellente position pour assurer notre croissance durable et poursuivre la diversification de nos actifs en emballage. »

Faits saillants financiers

(en millions de dollars, sauf les données par action) T1-2017 T1-2016 Variation

en % Revenus 503,6 $ 498,9 $ 0,9 % Résultat opérationnel avant amortissement (BAIIA) 89,0 78,4 13,5 Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (BAIIA ajusté) (1) 87,9 83,9 4,8 Résultat opérationnel (BAII) 62,4 51,6 20,9 Résultat opérationnel ajusté (BAII ajusté) (1) 61,3 57,1 7,4 Résultat net 42,7 37,3 14,5 Résultat net par action 0,55 0,48 14,6 Résultat net ajusté (1) 41,3 41,4 (0,2 ) Résultat net ajusté par action (1) 0,53 0,53 - (1) Veuillez consulter le tableau « Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS » dans le présent communiqué de presse pour les données ajustées présentées ci-dessus.

Résultats du premier trimestre de 2017

Les revenus du premier trimestre de 2017 sont passés de 498,9 millions à 503,6 millions de dollars, représentant une hausse de 0,9 %. La contribution des acquisitions, notamment dans la division de l'emballage, et l'effet favorable du taux de change ont plus que compensé la perte de revenus associée aux cessions et fermetures dans le secteur des médias, ainsi que la baisse de revenus des activités existantes. Au chapitre de la division de l'impression, les revenus des activités existantes ont subi un recul. Ce recul a été atténué par le maintien de la demande des détaillants canadiens pour la circulaire imprimée et pour les services de distribution de porte en porte, ainsi que par la hausse des revenus provenant des services de prémédia et de marketing sur le lieu de vente. De plus, l'entente d'impression avec le Toronto Star, qui a commencé en juillet 2016, a partiellement contrebalancé l'effet négatif de la baisse soutenue des dépenses publicitaires dans plusieurs activités, ainsi que de la fin de l'entente visant l'impression des formulaires de recensement du Canada en 2016. Quant à la division de l'emballage, les revenus des activités existantes ont été légèrement à la hausse par rapport au premier trimestre de 2016. Pour le secteur des médias, la réduction des revenus publicitaires a continué d'avoir un effet négatif sur les activités d'édition des journaux locaux.

Le résultat opérationnel ajusté est passé de 57,1 millions à 61,3 millions de dollars au premier trimestre de 2017, représentant une hausse de 7,4 %. En excluant l'effet défavorable de 8,3 millions de dollars de la charge de rémunération à base d'actions en raison de la variation significative du prix de l'action au premier trimestre de 2017 par rapport à la même période en 2016, le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 21,9 %. Cette hausse est attribuable à la contribution des acquisitions et à l'effet favorable du taux de change, ainsi qu'à l'augmentation du résultat opérationnel ajusté des activités existantes. Cette croissance du résultat opérationnel ajusté des activités existantes s'explique par la poursuite d'initiatives de réduction de coûts à l'échelle de la Société, partiellement contrebalancée par la diminution des revenus susmentionnée.

Le résultat net est passé de 37,3 millions de dollars au premier trimestre de 2016 à 42,7 millions au premier trimestre de 2017. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse du résultat opérationnel, partiellement contrebalancée par l'augmentation des frais financiers nets et des impôts sur le résultat. Par action, le résultat net a augmenté, passant de 0,48 $ à 0,55 $. En excluant les frais de restructuration et autres coûts (revenus) et la dépréciation d'actifs, déduction faite des impôts y afférents, le résultat net ajusté a diminué de 0,1 million de dollar, ou 0,2 %, passant de 41,4 millions au premier trimestre de 2016 à 41,3 millions au premier trimestre de 2017. Par action, le résultat net ajusté est demeuré stable à 0,53 $.

Pour une information financière plus détaillée, veuillez consulter le Rapport de gestion pour le premier trimestre clos le 29 janvier 2017 ainsi que les états financiers disponibles à la section « Investisseurs » de notre site web www.tc.tc

Perspectives 2017

Pour la division de l'impression, nous prévoyons des revenus stables provenant de notre offre aux détaillants actuels, notamment les services d'impression de circulaires et de distribution de porte en porte, ainsi qu'une hausse des revenus provenant de nos services de prémédia et de produits de marketing sur le lieu de vente. De plus, nous bénéficierons de la nouvelle entente avec Lowe's Canada concernant l'impression de ses circulaires au Canada. Nous bénéficierons également de la contribution additionnelle de l'entente visant l'impression du Toronto Star jusqu'à la fin de juin et nous poursuivrons nos initiatives visant l'obtention de nouveaux contrats d'impartition d'impression de journaux. Cependant, ces éléments favorables devraient être touchés par une baisse de volume de certains éditeurs de journaux en raison d'une réduction du tirage. De plus, nos activités d'impression commerciale et de magazines seront touchées par la baisse de la publicité imprimée. Finalement, la fin de l'entente non récurrente visant l'impression des formulaires de recensement du Canada au deuxième trimestre de 2016 aura un effet défavorable au deuxième trimestre de 2017. Quant au résultat opérationnel ajusté, nous poursuivrons nos initiatives d'efficacité opérationnelle comme par le passé.

En ce qui concerne notre division de l'emballage, nous bénéficierons de la contribution de l'acquisition de Robbie Manufacturing jusqu'à la fin de juin, et de celle de Flexstar Packaging jusqu'à la fin du quatrième trimestre. Par ailleurs, au terme du processus d'intégration, ces acquisitions vont également générer des synergies. De plus, afin de soutenir notre transformation et notre croissance future, nous continuerons de déployer des ressources pour renforcer notre force de vente et pour développer notre plateforme manufacturière. Finalement, nous maintiendrons notre approche disciplinée en matière d'acquisitions dans ce marché prometteur afin d'investir dans des actifs de qualité qui répondent à nos critères stratégiques.

Pour le secteur des médias, l'effet de la transformation du marché publicitaire sur nos activités d'édition de journaux locaux se poursuivra, mais sera partiellement contrebalancé par nos initiatives de réduction de coûts et par notre retrait stratégique des activités de marketing interactif jusqu'à la fin du deuxième trimestre de 2017. Concernant le groupe Affaires et Éducation, nous nous attendons à ce que les revenus et le résultat opérationnel ajusté demeurent stables.

Finalement, nous prévoyons générer d'importants flux de trésorerie et maintenir notre excellente situation financière, nous permettant ainsi de poursuivre nos investissements pour soutenir notre transformation vers l'emballage souple.

Rapprochement des données financières non conformes aux IFRS

Les données financières ont été préparées en conformité avec les IFRS. Cependant, certaines données utilisées dans le présent rapport de gestion ne sont pas définies par les IFRS et pourraient être calculées différemment par d'autres entreprises. Nous croyons qu'un grand nombre de lecteurs de notre rapport de gestion analysent nos résultats en fonction de certaines de ces données financières non conformes aux IFRS puisque ces informations permettent de mieux mesurer la performance des activités de la Société. La direction utilise également ces données financières non conformes aux IFRS pour évaluer la performance de ses activités et de ses gestionnaires. Ces mesures doivent être considérées comme un complément aux mesures de performance financière conformes aux IFRS. Elles ne s'y substituent pas et n'y sont pas supérieures.

Le tableau suivant permet le rapprochement des données financières non conformes aux IFRS et celles conformes aux IFRS.

Trois mois clos le 29 janvier 31 janvier (en millions de dollars, sauf les données par action) 2017 2016 Résultat opérationnel 62,4 $ 51,6 $ Frais de restructuration et autres coûts (revenus) (2,3 ) 5,5 Dépréciation d'actifs 1,2 - Résultat opérationnel ajusté 61,3 $ 57,1 $ Amortissement 26,6 26,8 Résultat opérationnel avant amortissement ajusté 87,9 $ 83,9 $

Trois mois clos le 29 janvier 2017 31 janvier 2016 Total Par action Total Par action Résultat net 42,7 $ 0,55 $ 37,3 $ 0,48 $ Frais de restructuration et autres coûts (revenus), déduction faite des impôts y afférents (2,3 ) (0,03 ) 4,1 0,05 Dépréciation d'actifs, déduction faite des impôts y afférents 0,9 0,01 - - Résultat net ajusté 41,3 $ 0,53 $ 41,4 $ 0,53 $

Au 29 janvier 2017 Au 31 octobre 2016 Dette à long terme 347,8 $ 347,9 $ Portion courante de la dette à long terme 0,1 0,2 Trésorerie (67,0 ) (16,7 ) Endettement net 280,9 $ 331,4 $ Résultat opérationnel avant amortissement ajusté (12 derniers mois) 394,1 $ 390,1 $ Ratio d'endettement net 0,7 x 0,8 x

Dividende

Le conseil d'administration de la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,20 $ par action sur les actions à droit de vote subalterne catégorie A et sur les actions catégorie B. Ce dividende sera versé le 19 avril 2017 aux détenteurs d'actions inscrits au registre de la Société à la fermeture des bureaux le 3 avril 2017. Par conséquent, la Société a augmenté de 8,1 %, ou 0,06 $, le dividende par action participante, faisant ainsi passer le dividende annuel de 0,74 $ à 0,80 $ par action. Cette hausse reflète la solide position de TC Transcontinental en matière de flux de trésorerie.

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT non audités Trois mois clos le

(en millions de dollars canadiens, sauf les données par action) 29 janvier

2017 31 janvier

2016 Revenus 503,6 $ 498,9 $ Charges opérationnelles 415,7 415,0 Frais de restructuration et autres coûts (revenus) (2,3 ) 5,5 Dépréciation d'actifs 1,2 - Résultat opérationnel avant amortissement 89,0 78,4 Amortissement 26,6 26,8 Résultat opérationnel 62,4 51,6 Frais financiers nets 5,1 3,1 Résultat avant quote-part du résultat net dans des coentreprises et impôts sur le résultat 57,3 48,5 Quote-part du résultat net dans des coentreprises, déduction faite des impôts y afférents (0,1 ) - Impôts sur le résultat 14,5 11,2 Résultat net 42,7 $ 37,3 $ Résultat net par action - de base 0,55 $ 0,48 $ Résultat net par action - dilué 0,55 $ 0,48 $ Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base (en millions) 77,2 78,0 Nombre moyen pondéré d'actions - dilué (en millions) 77,4 78,2

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL non audités Trois mois clos le 29 janvier 31 janvier (en millions de dollars canadiens) 2017 2016 Résultat net 42,7 $ 37,3 $ Autres éléments du résultat global Éléments qui seront reclassés au résultat net Variation nette liée aux couvertures de flux de trésorerie Variation nette de la juste valeur des dérivés désignés comme couverture de flux de trésorerie 1,4 (6,5 ) Reclassement de la variation nette de la juste valeur des dérivés désignés comme couverture de flux de trésorerie au cours des périodes antérieures, porté au résultat net au cours de la période considérée 0,4 2,0 Impôts sur le résultat y afférents 0,5 (1,3 ) 1,3 (3,2 ) Écarts de conversion cumulés Gains nets (pertes nettes) de change latents sur la conversion des états financiers des établissements étrangers (9,4 ) 19,6 Variation nette de la juste valeur des dérivés désignés comme couverture de l'investissement net dans les établissements étrangers 1,2 (0,7 ) Impôts sur le résultat y afférents 0,3 (0,2 ) (8,5 ) 19,1 Éléments qui ne seront pas reclassés au résultat net Variations liées aux régimes à prestations définies Écarts actuariels au titre des régimes à prestations définies 19,8 (17,9 ) Impôts sur le résultat y afférents 5,4 (4,8 ) 14,4 (13,1 ) Autres éléments du résultat global 7,2 2,8 Résultat global 49,9 $ 40,1 $

ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES non audités (en millions de dollars canadiens)





Capital

social



Surplus

d'apport



Résultats

non

distribués Cumul

des

autres

éléments

du

résultat

global

Total

des

capitaux

propres Solde au 31 octobre 2016 361,9 $ 3,2 $ 700,9 $ 2,7 $ 1 068,7 $ Résultat net - - 42,7 - 42,7 Autres éléments du résultat global - - - 7,2 7,2 Apports des actionnaires et contributions aux actionnaires Levée d'options d'achat d'actions 6,5 (1,3 ) - - 5,2 Dividendes - - (14,3 ) - (14,3 ) Solde au 29 janvier 2017 368,4 $ 1,9 $ 729,3 $ 9,9 $ 1 109,5 $ Solde au 31 octobre 2015 368,2 $ 3,2 $ 625,5 $ 19,4 $ 1 016,3 $ Résultat net - - 37,3 - 37,3 Autres éléments du résultat global - - - 2,8 2,8 Apports des actionnaires et contributions aux actionnaires Rachat d'actions (3,0 ) - (6,4 ) - (9,4 ) Levée d'options d'achat d'actions 0,2 - - - 0,2 Dividendes - - (13,2 ) - (13,2 ) Solde au 31 janvier 2016 365,4 $ 3,2 $ 643,2 $ 22,2 $ 1 034,0 $

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE non audités (en millions de dollars canadiens) Au Au 29 janvier 31 octobre 2017 2016 Actifs courants Trésorerie 67,0 $ 16,7 $ Débiteurs 328,7 401,9 Impôts sur le résultat à recevoir 4,3 5,8 Stocks 112,5 119,6 Frais payés d'avance et autres actifs courants 20,3 15,9 532,8 559,9 Immobilisations corporelles 548,5 566,0 Immobilisations incorporelles 212,3 217,0 Goodwill 507,8 509,7 Placements dans des coentreprises 2,8 2,9 Impôts différés 157,9 171,3 Autres éléments d'actif 33,7 35,4 1 995,8 $ 2 062,2 $ Passifs courants Créditeurs et charges à payer 260,8 $ 326,4 $ Provisions 5,4 9,8 Impôts sur le résultat à payer 0,6 3,5 Revenus reportés et dépôts 54,8 55,4 Portion courante de la dette à long terme 0,1 0,2 321,7 395,3 Dette à long terme 347,8 347,9 Impôts différés 43,1 43,4 Provisions 2,5 2,9 Autres éléments du passif 171,2 204,0 886,3 993,5 Capitaux propres Capital social 368,4 361,9 Surplus d'apport 1,9 3,2 Résultats non distribués 729,3 700,9 Cumul des autres éléments du résultat global 9,9 2,7 1 109,5 1 068,7 1 995,8 $ 2 062,2 $

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE non audités Trois mois clos le 29 janvier 31 janvier (en millions de dollars canadiens) 2017 2016(2) Activités opérationnelles Résultat net 42,7 $ 37,3 $ Ajustements pour rapprocher le résultat net et les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : Dépréciation d'actifs 1,2 - Amortissement 33,0 33,6 Frais financiers de la dette à long terme 4,4 4,6 Pertes nettes (gains nets) à la cession d'actifs (3,0 ) 0,4 Impôts sur le résultat 14,5 11,2 Variation nette de change et autres 0,3 (14,4 ) Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles avant variation des éléments hors caisse liés aux opérations et des impôts sur le résultat payés 93,1 72,7 Variation des éléments hors caisse liés aux opérations (1) (0,5 ) (11,1 ) Impôts sur le résultat payés (11,6 ) (27,3 ) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 81,0 34,3 Activités d'investissement Regroupements d'entreprises (8,2 ) - Cessions d'entreprises 0,1 0,5 Acquisitions d'immobilisations corporelles (10,5 ) (14,1 ) Cessions d'immobilisations corporelles 6,7 - Augmentation des immobilisations incorporelles (4,1 ) (4,6 ) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (16,0 ) (18,2 ) Activités de financement Remboursement de la dette à long terme (0,1 ) (0,1 ) Diminution nette de la facilité de crédit - (8,0 ) Frais financiers de la dette à long terme (5,5 ) (5,4 ) Intérêts reçus liés à des cotisations fiscales antérieures - 5,4 Levée d'options d'achat d'actions 5,2 - Dividendes (14,3 ) (13,2 ) Rachat d'actions - (9,4 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (14,7 ) (30,7 ) Incidence des écarts de taux de change sur la trésorerie libellée en monnaies étrangères - 1,6 Variation nette de la trésorerie 50,3 (13,0 ) Trésorerie au début de la période 16,7 38,6 Trésorerie à la fin de la période 67,0 $ 25,6 $ Activités d'investissement sans effet sur la trésorerie Variation nette des acquisitions d'immobilisations financées par des créditeurs - $ (0,8 ) $

(1) Au cours de la période de trois mois close le 31 janvier 2016, un montant de 31,0 millions de dollars a été encaissé et comptabilisé à titre de revenus reportés.

(2) Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée au cours de la période.