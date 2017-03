Transcontinental inc. publie le résultat des votes lié à l'élection des administrateurs lors de l'assemblée annuelle des actionnaires

Transcontinental inc.

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 6 mars 2017) - Transcontinental inc. (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B) a tenu son assemblée annuelle des actionnaires vendredi dernier. Tous les candidats à titre d'administrateur ont été élus par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents en personne ou par procuration comme suit :

En faveur Abstentions Nombre % Nombre % Jacynthe Côté 295 038 684 98,62 % 4 115 311 1,38 % Richard Fortin 296 616 973 99,15 % 2 537 022 0,85 % Isabelle Marcoux 295 775 745 98,87 % 3 378 250 1,13 % Nathalie Marcoux 296 331 359 99,06 % 2 822 636 0,94 % Pierre Marcoux 296 360 496 99,07 % 2 793 499 0,93 % Rémi Marcoux 296 237 362 99,03 % 2 916 633 0,97 % Anna Martini 297 909 120 99,58 % 1 244 875 0,42 % François Olivier 298 061 406 99,63 % 1 092 589 0,37 % Mario Plourde 298 966 712 99,94 % 187 283 0,06 % Jean Raymond 299 016 718 99,95 % 137 277 0,05 % François R. Roy 295 681 270 98,84 % 3 472 725 1,16 % Annie Thabet 298 955 210 99,93 % 198 785 0,07 % André Tremblay 293 113 113 97,98 % 6 040 882 2,02 %

Profil de TC Transcontinental

Premier imprimeur au Canada œuvrant dans les domaines de l'impression, de l'emballage souple, de l'édition et des médias numériques, TC Transcontinental a pour mission de créer des produits et services permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. La Société s'est d'ailleurs engagée auprès de ses parties prenantes à agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires et philanthropiques.

Transcontinental inc. (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte près de 8000 employés au Canada et aux États-Unis, et ses revenus ont été de 2,0 milliards de dollars canadiens en 2016. Site www.tc.tc