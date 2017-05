Trois nouveaux fournisseurs choisissent la place d'affaires d'Urbanimmersive pour toutes leurs transactions clients

LAVAL, QUÉBEC--(Marketwired - 25 mai 2017) - Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:UI)(OTC PINK:UBMRF), la plateforme de contenu marketing immobilier est heureuse d'annoncer la signature de trois (3) nouveaux accords de programme d'affiliation avec La Clic Mobile, une agence de photographie immobilière, ainsi qu'avec Yvan Dubé et Éric Laurin, photographes immobiliers pigistes, pour l'utilisation de la plateforme de contenu visuel d'Urbanimmersive pour 100 % de leurs transactions commerciales immobilières.

Toutes les transactions commerciales immobilières de ces trois (3) nouveaux fournisseurs affiliés s'effectueront désormais sur la plateforme et augmenteront ainsi le chiffre d'affaires d'Urbanimmersive. UI prendra alors des frais de transaction conformément à son modèle de tarification actuel pour chaque transaction générée via sa plateforme.

« Nous sommes ravis de voir que de plus en plus de fournisseurs de contenu visuel réalisent la valeur de notre programme d'affiliation et l'acceptent pour l'ensemble des transactions de leur entreprise. », a déclaré Ghislain Lemire, président-directeur d'Urbanimmersive. « Tous les fournisseurs affiliés, de petites ou de grandes tailles, font une différence non seulement sur nos revenus, car ils apportent leurs clients existants, mais aussi parce qu'ils créent une synergie entre eux, fournissent une meilleure expérience client pour les utilisateurs finaux et enfin parce qu'ils contribuent à étendre notre marché plus rapidement. », ajoute Ghislain Lemire.

Le programme d'affiliation est offert aux fournisseurs de contenu visuel prêts à utiliser la solution d'Urbanimmersive pour 100 % de leurs transactions commerciales immobilières. Le programme offre aux fournisseurs de contenu visuel une visibilité marketing accrue dans le marketplace Urbanimmersive tout en permettant de gérer efficacement leurs opérations internes et leurs comptes à recevoir. Le Programme offre une interface « white labelled » de commande, présentant uniquement les services offerts par l'agence et ceux de fournisseurs de contenu du Marketplace préalablement sélectionnés par celle-ci.

Un tableau de bord est également offert dans le cadre du programme d'affiliation afin de gérer les réservations et les paiements de commandes provenant d'appels téléphoniques, de courriels et de messages textes. Les fournisseurs de contenu visuel deviennent aussi les revendeurs des produits et services internes de la Société.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive est une solution en ligne de contenu marketing destinée aux professionnels de l'immobilier. L'entreprise met en relation les professionnels de l'immobilier, les photographes et les langagiers (rédacteurs, réviseurs et traducteurs) dans le but de simplifier et d'optimiser tout le processus de production de contenu marketing original. Urbanimmersive permet à ses clients de maximiser leur investissement en marketing tout en augmentant leur productivité, leur compétitivité, leur visibilité sur le web, l'engagement des consommateurs envers leur marque de commerce et ultimement, leurs revenus.

