Tunstall et TELUS Santé facilitent l'accès aux soins de santé pour les Canadiens grâce aux technologies de pointe

Le suivi à distance des patients et la vidéoconférence élimineront les visites évitables à l'hôpital et amélioreront le quotidien des personnes atteintes de maladies chroniques

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 16 nov. 2017) - Une collaboration a été annoncée aujourd'hui entre Tunstall Healthcare, chef de file mondial en soins de santé connectés, et TELUS Santé, une organisation vouée à optimiser le rendement des soins de santé à l'aide des technologies de pointe. Ensemble, ils faciliteront l'accès aux soins de santé pour les Canadiens grâce à l'Integrated Care PlatformMC (ICP) de Tunstall, une plateforme de renommée mondiale. En tirant parti des solutions logicielles de télésanté pour la télésurveillance des patients et la vidéoconférence, les deux entreprises amélioreront le quotidien des patients souffrant de maladies chroniques et élimineront les visites évitables à l'hôpital.

Aujourd'hui, une personne atteinte d'une maladie chronique consacre environ 5 800 heures par année à la prise en charge de son affection et passe habituellement moins de 10 heures avec un professionnel de la santé. Grâce à la technologie, les patients profitent du soutien de l'équipe soignante, même s'ils habitent en région éloignée. Ils peuvent ainsi participer activement à la prise en charge efficace de leur santé et de leur maladie. La solution de télésoins à domicile de TELUS, propulsée par l'ICP, permet aux patients de surveiller leurs signes vitaux et de transmettre les données connexes depuis le confort de leur foyer. Ainsi, des équipes de soins virtuels peuvent poser un œil attentif sur les renseignements biométriques en temps réel et intervenir en prévention des problèmes, peu importe où ils surviennent.

« La création de mécanismes permettant aux patients de devenir des acteurs à part entière dans le système de santé est une étape fondamentale de notre parcours en vue de soutenir et maintenir un écosystème de santé véritablement intégré, explique Dr Michael Guerriere, chef des services médicaux de TELUS Santé. Nos projets de télésoins à domicile ont permis de réaliser d'importantes économies et ont entraîné une baisse des réadmissions et des visites à l'urgence. De plus, presque tous les patients ayant utilisé ces technologies ont affirmé qu'ils avaient maintenant un grand rôle à jouer concernant leur santé et qu'ils jouissaient d'une qualité de vie améliorée. Le partenariat conclu entre TELUS Santé et Tunstall propulsera notre solution actuelle et permettra aussi à plus de Canadiens de profiter d'un suivi de santé rigoureux dans le confort de leur foyer. »

Selon un rapport de l'Agence de la santé publique du Canada, 16 pour cent de la population canadienne souffrirait d'au moins 2 des 10 maladies chroniques les plus courantes. Aussi, de manière générale, les Canadiens de plus de 60 ans vivraient avec au moins 3 maladies chroniques.

« Nous sommes fiers que TELUS Santé ait choisi de placer l'Integrated Care Platform au cœur de son modèle de service géré en télésurveillance des patients », affirme Oscar Meyer, président et chef de la direction de Tunstall Americas. « Comme TELUS Santé, nous sommes déterminés à ce que les patients puissent vivre chez eux de manière autonome, en santé et en sécurité, et nous mettons les innovations technologiques et la surveillance spécialisée au service de cette mission. »

Depuis qu'elle a été lancée en Europe, en Australie et en Chine, la technologie de Tunstall a fait ses preuves auprès de milliers de patients souffrant de maladies chroniques : elle améliore leur qualité de vie et leur expérience des soins de santé et réduit le nombre de visites à l'hôpital inutiles.

Gordon Sutherland, président et chef de la direction du Tunstall Healthcare Group, ajoute : « Compte tenu du nombre croissant de citoyens devant composer à long terme avec la maladie et des attentes à la hausse en prestation de soins, les fournisseurs de soins de santé doivent continuellement proposer de nouveaux modèles de service et améliorer la prise en charge des patients. Ils sont obligés de se tourner vers les technologies propres au domaine, comme l'ICP, pour y parvenir. À ce chapitre, Tunstall est à la fois chef de file et moteur d'innovation. C'est pourquoi il peut offrir les solutions les mieux indiquées pour répondre à la demande croissante du marché mondial. »

À propos de Tunstall

Fondé en Angleterre en 1957, le Tunstall Healthcare Group est un des plus importants fournisseurs au monde de produits et de services dans le domaine de la santé et des soins connectés. Tunstall offre de l'aide en cas d'urgence ou de crise en tout temps à partir des dizaines de centres de surveillance qu'il possède et exploite dans le monde. Les technologies et les services de prise en charge à domicile de Tunstall permettent de connecter les patients au système, de communiquer avec eux et de leur transmettre de l'information pour favoriser leur bien-être et leur santé, pour qu'ils gagnent en autonomie et en liberté et pour qu'ils profitent pleinement de la vie en société. Chaque jour, Tunstall sert plus de 3,5 millions de personnes réparties dans 51 pays.

À partir de ses centres d'appels conformes à la HIPAA situés au Rhode Island et dans l'État de New York, Tunstall Americas offre des solutions connectées à vaste échelle pour la surveillance constante dans le domaine des soins de santé. De plus, Tunstall fabrique, vend et distribue une vaste gamme de produits de santé connectée inscrits auprès de la FDA pour répondre aux besoins les plus divers, comme des solutions d'alertes médicales, de télésanté et de gestion des médicaments. Avec ces solutions, des services de santé connectés peuvent être offerts par téléphone, sur un réseau cellulaire ou sur Internet aux patients à domicile. L'ensemble de ces produits et services propose une expérience de soins connectée et harmonieuse qui permet aux citoyens de demeurer autonomes chez eux en profitant de services de surveillance spécialisés en santé.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file dans les domaines des télésoins, des dossiers de santé et médicaux électroniques, des solutions de santé aux consommateurs, des solutions de gestion d'officine et des solutions de gestion des demandes de règlement. TELUS Santé donne aux autorités sanitaires, aux prestataires de soins, aux médecins, aux patients et aux consommateurs la capacité d'obtenir de meilleurs résultats dans tout le continuum de soins de santé grâce au partage de l'information. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de TELUS Santé, veuillez consulter telussante.com