Tyco fait appliquer un brevet en Allemagne contre Century Retail Europe B.V. et ReTec Wandlitz GmbH, distributeurs néerlandais et allemand d'étiquettes antivol

Tyco obtient une injonction pour empêcher l'entrée des étiquettes acousto-magnétiques EAS en Allemagne

NEUHAUSEN, SUISSE--(Marketwired - Jan 5, 2017) - Tyco (www.tyco.com et www.tycoretailsolutions.com), fournisseur leader de solutions de performance et de sécurité pour la vente au détail, a annoncé aujourd'hui l'obtention par Tyco Fire & Security GmbH (TFSG) de deux injonctions rendues par le tribunal de Düsseldorf (Allemagne) visant à empêcher l'importation et la distribution sur le territoire allemand de certaines étiquettes acousto-magnétiques (AM) d'antivol à l'étalage (EAS) par Century Retail Europe B.V. (Century Europe) et ReTec Wandlitz GmbH (ReTec), sur la base du brevet européen n° 0,922,274.

Les ordonnances d'injonction à l'encontre de Century Europe et ReTec concernent toutes des étiquettes acousto-magnétiques visant à prévenir le vol dans les magasins de détail en déclenchant une alarme lorsque les étiquettes actives franchissent les systèmes électroniques de surveillance des articles de la marque Sensormatic(R) de Tyco. Les deux sociétés mises en cause, Century Europe et ReTec, ont reconnu les ordonnances provisoires comme des décisions finales et contraignantes ayant le même effet qu'un jugement définitif.

La famille de brevets liée au brevet européen n° 0,922,274 est en vigueur en Argentine, en Australie, au Brésil, au Royaume-Uni, en France, en Chine et au Japon. À Foshan, en Chine, Tyco a intenté un procès contre Ningbo Signatronic Technologies en lien avec la fabrication et la commercialisation de certaines étiquettes. Ce procès est actuellement en attente d'une décision du tribunal. En outre, Tyco détient un important portefeuille de brevets qui sont appliqués dans le monde entier.

Bjoern Petersen, président de Tyco Retail Solutions, a expliqué la position de l'entreprise : « Tyco protège vigoureusement ses droits de propriété intellectuelle et sa marque phare Sensormatic. Nos étiquettes AM Sensormatic authentiques forment une partie intégrante des systèmes antivol Sensormatic, auxquels les détaillants font confiance depuis près de 50 ans. La qualité élevée et constante des étiquettes est nécessaire pour assurer dissuader efficacement le vol à l'étalage, pour assurer la désactivation correcte au point de vente et pour fournir aux acheteurs honnêtes une expérience de shopping positive. Les étiquettes AM Sensormatic ont été conçues pour une performance optimale avec nos systèmes de détection et de désactivation. L'introduction d'étiquettes autres que Sensormatic peut compromettre la performance de notre marque Sensormatic et la loyauté de nos clients ».

Tyco a été la première société à s'engager dans le secteur des systèmes électroniques antivol de surveillance des articles avec sa marque Sensormatic et continue d'investir d'importantes ressources dans la recherche et le développement pour innover. Chaque année, plus de cinq milliards d'articles sont efficacement protégés par les étiquettes AM de la marque Sensormatic. Tyco propose également une gamme complète de solutions Sensormatic de sécurité et de performance à haute technologie pour les commerces, qui permettent aux détaillants de mieux gérer leurs stocks, l'activité des clients, les employés et les sites.

