Tyco Retail Innovations permet aux détaillants de ré-imaginer l'expérience en magasin

Les nouvelles avancées technologiques effectuées par le biais de collaborations permettent d'accroître l'efficacité, la commodité, le revenu et l'expérience optimale du client

NEUHAUSEN, SUISSE et NEW YORK, NY--(Marketwired - Jan 16, 2017) - NRF BIG Show & EXPO -- Tyco Retail Solutions (www.tycoretailsolutions.com), important fournisseur de l'outil d'analyses prédictives Loss Prevention, Inventory Intelligence and Traffic Insights, a collaboré avec des leaders de l'industrie en vue de concrétiser des solutions technologiques novatrices dans le secteur de la vente au détail. Ces nouvelles démonstrations aident les détaillants à remodeler les aspects de leurs opérations en magasin et ré-imaginer l'expérience de l'acheteur.

Venez et « Découvrez ce que nous avons pour vous » (Experience What's in Store) avec Tyco Retail lors du NRF 2017 :

Précision et disponibilité des stocks - avec les avancées de Tyco Retail, Zebra et BlueBird qui présentent une activité de dénombrement périodique rapide et fréquent ainsi que des analyses permettant d'améliorer l'exactitude et l'efficacité, grâce à un nouveaudispositif mobile en traineau léger et rentable avec les appareils iOS et Android.

Visibilité des stocks grâce à la robotique - démontrée avec le robot K3 de Knightscope ainsi que les capteurs RAID RFID, qui automatisent le dénombrement périodique des stocks à l'aide de la technologie RFID. Mettez le robot au travail lorsqu'il effectue ses rondes de sécurité au sein du magasin.

Paiement automatique sécurisé par dispositif mobile - une innovation de Tyco Garage en collaboration avec Shopic, avec la présentation d'une nouvelle application qui permet aux clients du magasin d'acheter facilement des articles via leur appareil mobile et de détacher sans problème les étiquettes anti-vol à partir d'une borne en libre-service très pratique. Seront également présentées les nouvelles étiquettes modulaires, auto-détachables et multi-capteurs EAS/RFID.

Analyse des cabines d'essayage - en collaboration avec Accenture/Kurt Salmon Digital, une démonstration de la manière dont les détaillants peuvent optimiser l'expérience client et obtenir des informations en temps réel sur l'inventaire des cabines d'essayage, les préférences des clients et les situations de perte potentielle dans cette partie cruciale du magasin. Comprendre comment ce niveau d'informations peut être utilisé pour permettre d'améliorer le service client et d'augmenter la conversion de l'acheteur, ainsi que de gérer la démarque.

Présentation interactive de la vitrine - proposition de nouvelles capacités interactives permettant aux détaillants d'optimiser la zone des vitrines et de capter l'attention des clients. La présentation peut être utilisée de différentes manières, par exemple pour la publicité des promotions en cours et des marques du magasin. Montée sur le système de détection Sensormatic Synergy de Tyco, la présentation affiche une vidéo en continu, dont le contenu est axé sur le client, dans le cadre des services cognitifs de Microsoft. La présentation personnalisée appropriée est basée sur les données de sexe et d'âge de l'acheteur et fournit une expérience d'achat unique lorsque les clients entrent dans le magasin.

Analyse vidéo de police scientifique - présentation de l'analyse Sensormatic de Tyco sur la prévention des pertes basée sur le cloud, qui fournit aux détaillants de nouvelles informations en matière de sécurité mettant à profit la biométrie faciale pour la reconnaissance faciale des récidivistes. Les analyses peuvent être configurées en vue de lancer une alerte lors d'une surveillance en direct, via une notification par e-mail sur un appareil mobile, ou être utilisées dans le cadre de recherches de police scientifique après la survenance d'un événement.

Comportement des acheteurs sur vitrine interactive - présentation d'une nouvelle application comportementale de ShopperTrak développée avec Float, qui permet aux détaillants de comprendre la puissance d'arrêt et d'intéressement provoqué par une vitrine interactive. Lorsqu'elle est placée en magasin, la vitrine interactive peut aussi récupérer des informations sur la durée de la visite, la direction qu'emprunte les clients, l'interaction des produits et les divers facteurs qui favorisent la conversion des clients.

Ces collaborations innovantes sont actuellement en cours de démonstration au 106e Salon annuel NRF qui a lieu au centre des congrès Jacob K. Javits, à New York. Rendez-vous sur le stand #3563, du 15 au 17 janvier, pour voir directement comment Tyco Retail Solutions aide les détaillants à «Experience What's In Store » (Découvrir ce que nous avons en magasin).

À propos de Tyco Retail Solutions :

Tyco Retail Solutions, membre du groupe Johnson Controls, est un fournisseur de premier plan de solutions de prévention des pertes, de gestion des stocks et de données de trafic. Les solutions de Tyco offrent une visibilité et une analyse prédictive en temps réel pour permettre aux détaillants d'optimiser leurs résultats d'exploitation et d'améliorer l'expérience client au sein d'un environnement d'achats axés sur le numérique. Avec plus d'un million et demi de dispositifs de collecte des données sur le marché du commerce de détail, Tyco capte plus de 40 milliards de visites de clients chaque année afin de donner aux détaillants des indications pratiques en vue d'obtenir de meilleurs résultats d'exploitation. À l'échelle internationale, Tyco aide à protéger 80 % des 200 plus grandes chaînes de magasins avec ses marques de premier plan Sensormatic(R), ShopperTrak et TrueVUE(R), ainsi qu'une série complète de solutions haut de gamme en matière de sûreté et sécurité. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Internet TycoRetailSolutions.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et notre chaîne YouTube.

