Tyco Retail présente les solutions IdO dont les analyses prédictives permettent d'optimiser les résultats d'exploitation et de favoriser un commerce unifié

Les solutions et les services connectent les gens, les produits et les lieux via des données exploitables en temps réel permettant de transformer l'expérience du client et du magasin

NEUHAUSEN, SUISSE et NEW YORK, NY--(Marketwired - Jan 16, 2017) - NRF BIG Show & EXPO -- Tyco Retail Solutions (www.tycoretailsolutions.com) dévoile aujourd'hui son portefeuille de solutions compatibles IdO en fournissant une visibilité en magasin en temps réel et une analyse prédictive, afin de stimuler les ventes, améliorer les opérations et offrir une expérience de marque différenciée, lors du NRF Big Show and Expo 2017, du 15 au 17 janvier à New York. Pour que les opérations en magasin soient couronnées de succès dans le monde connecté, toujours ouvert et qui ne s'arrête jamais du commerce unifié d'aujourd'hui, les détaillants ont besoin de visibilité sur la disponibilité des stocks, la perte et l'activité des clients, dans tout le magasin et sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Grâce aux solutions compatibles IdO de Tyco Retail, les détaillants sont informés et ont les capacités d'optimiser les résultats d'exploitation et de créer l'expérience personnalisée et transparente que les consommateurs recherchent dans cet environnement d'achats axés sur le numérique.

L'écosystème IdO de Tyco comprend la technologie RFID, des capteurs, des systèmes de sécurité, des analyses vidéo, la gestion de périphériques et des services gérés. Dans le cadre de cet écosystème connecté, Tyco présente sa nouvelle analyse cloud en magasin et ses offres de services gérés adaptés aux besoins spécifiques des détaillants. Ces services aident à réduire les coûts et la complexité, et à simplifier la gestion des programmes et des données afin d'obtenir de solides résultats financiers.

« C'est avant tout la capacité de l'IdO à relier les magasins, les stocks, les acheteurs et les collaborateurs dans le monde du commerce de détail numérique, qui intéresse les détaillants visionnaires », déclare Bjoern Petersen, président de Tyco Retail Solutions. « Grâce à nos informations prédictives et pratiques, nous pouvons aider nos clients détaillants à fournir une expérience de marque différenciée, dans l'environnement d'achats axé sur le numérique d'aujourd'hui, pour en fin de compte augmenter les ventes et optimiser les résultats d'exploitation. »

L'outil Loss Prevention, Inventory Intelligence and Traffic Insights basé sur l'analyse prédictive de Tyco permet aux détaillants d'opérer plus efficacement et de prendre des décisions mieux informées, afin de satisfaire les désirs des consommateurs pour une expérience d'achat du commerce unifié plus connectée. Visitez le stand #3563, Experience What's in Store (Découvrez ce que nous avons pour vous), qui présente les marques de premier plan Sensormatic(R), ShopperTrak et TrueVUE(R) de Tyco.

À propos de Tyco Retail Solutions

Tyco Retail Solutions, membre du groupe Johnson Controls, est un fournisseur de premier plan de solutions de prévention des pertes, d'intelligence des inventaires et de données de trafic. Les solutions de Tyco offrent une visibilité et une analyse prédictive en temps réel pour permettre aux détaillants d'optimiser leurs résultats d'exploitation et d'améliorer l'expérience client au sein d'un environnement d'achats axés sur le numérique. Avec plus d'un million et demi de dispositifs de collecte des données sur le marché du commerce de détail, Tyco capte plus de 40 milliards de visites de clients chaque année afin de donner aux détaillants des indications pratiques en vue d'obtenir de meilleurs résultats d'exploitation. À l'échelle internationale, Tyco aide à protéger 80 % des 200 plus grandes chaînes de magasins avec ses marques de premier plan Sensormatic(R), ShopperTrak et TrueVUE(R), ainsi qu'une série complète de solutions haut de gamme en matière de sûreté et sécurité. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Internet TycoRetailSolutions.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et notre chaîne YouTube.

