Tyco Retail Solutions reconnue pour sa solution innovante RFID Fitting Room

NEUHAUSEN, SUISSE--(Marketwired - May 17, 2017) - Tyco Retail Solutions (www.tycoretailsolutions.com) a été reconnue pour sa solution innovante RFID Fitting Room, qui fournit aux détaillants des détails en temps réel au niveau des articles sur les stocks se trouvant dans les cabines d'essayage, la zone au taux de conversion le plus élevé au sein des magasins. Retail Business Technology Expo (RBTE) 2017, le plus grand événement d'Europe dédié aux solutions de vente au détail, a sélectionné Tyco parmi les finalistes des Innovation Trail Awards pendant le salon qui s'est tenu à Londres les 8 et 9 mai. En outre, RFID Journal LIVE! 2017, la conférence mondiale de premier plan dédiée à la RFID, a également nommé Tyco parmi les finalistes de son « Prix du meilleur nouveau produit » à l'occasion de l'événement, qui a eu lieu à Phoenix, dans l'Arizona, du 9 au 11 mai.

La solution Tyco Retail RFID Fitting Room allie les produits matériels, micrologiciels et logiciels RAIN RFID de Tyco. Conçue pour assurer une valeur commerciale maximale aux détaillants, elle se concentre sur la stimulation des taux de conversion dans les cabines d'essayage et l'optimisation de l'expérience d'achat. Optimisée par l'antenne RFID à faisceaux orientables et le lecteur RFID multi-usage de Tyco, RFID Fitting Room fournit aux détaillants une visibilité sur les stocks au niveau des articles dans les cabines d'essayage, avec des données supplémentaires concernant les stocks de l'arrière-boutique et de la surface de vente afin de mieux répondre aux besoins des clients, d'améliorer l'expérience d'achat et, au final, d'accroître les ventes. Les avantages supplémentaires incluent également la prévention des pertes et l'efficacité opérationnelle en magasin.

La solution Tyco Retail RFID Fitting Room fournit des données en temps réel sur les stocks de manière discrète, afin d'assister au mieux les vendeurs avec les clients, de surveiller la zone dans le but de lutter contre les vols, de créer des opportunités promotionnelles et de merchandising à l'intérieur des cabines d'essayage et de générer des statistiques sur les taux de conversion et l'activité des produits dans les cabines d'essayage qui sont bénéfiques pour les rapports analytiques relatifs aux performances des produits.

Elle peut être déployée avec des capacités de catégorie primaire, puis avec des fonctionnalités enrichies pour une valeur ajoutée et un service client davantage personnalisé et approfondi. La solution de première catégorie est fournie exclusivement par Tyco Retail, tandis que la catégorie améliorée haut de gamme est développée en collaboration avec Accenture/Kurt Salmon Digital afin d'assurer une expérience client à forte interaction optimale.

« Alors que le secteur de l'e-commerce continue à se développer, les détaillants doivent rendre leurs magasins pertinents et attirer de nouveau les clients dans leurs boutiques traditionnelles. Différencier et personnaliser l'expérience d'achat permet d'accomplir cela et notre nouvelle solution RFID Fitting Room permet aux détaillants d'offrir une expérience améliorée », a déclaré Brent Brown, vice-président et directeur général de la division Gestion des stocks et IdO chez Tyco Retail Solutions. « Nous sommes honorés que notre solution ait été reconnue par RBTE et RFID Journal et d'avoir eu l'opportunité de présenter nos innovations à l'occasion de ces deux événements leader du secteur. »

