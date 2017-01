Tyco Retail Solutions renforce sa position de leader en tant que fournisseur de solutions RFID d'inventaire complètes

La société étend ses capacités d'intégration de systèmes avec les lecteurs Zebra

NEUHAUSEN, SUISSE et NEW YORK, NY--(Marketwired - Jan 12, 2017) - NRF Big Show & EXPO -- Tyco Retail Solutions (www.tycoretailsolutions.com) renforce sa position de leader en tant que fournisseur incontournable pour les détaillants cherchant à mettre en œuvre des solutions de gestion d'inventaire, en ajoutant les produits Zebra Technologies à son portefeuille croissant de solutions tierces qu'elle peut vendre, intégrer et soutenir. Tyco intègre désormais les lecteurs RFID mobiles RFD8500 et MC3190-Z dans son logiciel d'intelligence des inventaires TrueVUE(TM), afin de fournir des solutions robustes qui aident de façon concrète les détaillants à améliorer la disponibilité en magasin de leurs produits, l'expérience client et leurs bénéfices.

C'est un honneur pour Tyco Retail Solutions d'être reconnu comme un spécialiste avancé des technologies RFID, un partenaire de mise en œuvre de solutions et un fournisseur indépendant de logiciels (ISV) dans le nouveau programme Zebra PartnerConnect intégré. Par le biais de Zebra(R) PartnerConnect, Tyco Retail Solutions a accès aux produits et aux services de pointe de Zebra, ce qui lui permet d'offrir à sa clientèle des solutions d'entreprise complètes qui augmentent les ventes de ses magasins.

« Les détaillants nous considèrent comme des conseillers de confiance en matière de conception, de déploiement et de réalisation de projets d'inventaire personnalisés pour répondre aux besoins des détaillants et fournir constamment une croissance à deux chiffres des performances statistiques clés des magasins », a déclaré Brent Brown, directeur général de l'intelligence des inventaires chez Tyco Retail Solutions. « Nous apprécions ce rôle et nous sommes ravis d'intégrer les produits Zebra dans nos offres, afin d'aider les détaillants à satisfaire les besoins des consommateur connectés d'aujourd'hui. »

Déployées dans plus de 1800 magasins, les solutions basées sur la technologie RFID TrueVUE de Tyco permettent aux détaillants de présenter en temps réel et en toute confiance des informations précises sur leurs stocks, afin de répondre aux attentes des clients multicanaux. TrueVUE fournit des données exploitables et offre une visibilité des stocks au niveau des articles à l'échelle de l'entreprise, ce qui constitue une base essentielle pour l'intégration des canaux commerciaux des détaillants et pour les stratégies d'engagement de leurs clients en 2017.

L'expertise d'intégration de systèmes globale de Tyco Retail Solutions, combinée à sa gamme innovante de logiciels de pointe, de matériel et de produits tiers complémentaires, comme ceux de Zebra, garantit que les détaillants bénéficient de la meilleure solution possible pour leur environnement unique.

Pour faire l'expérience des toutes dernières solutions RFID de visibilité des inventaires destinées aux détaillants multicanaux, veuillez visiter le stand n° 1603 à la NRF Convention & EXPO, « Retail's BIG Show », du 15 au 17 janvier 2017, à New York.

Tyco Retail Solutions, membre du groupe Johnson Controls, est un fournisseur de premier plan de solutions de prévention des pertes, d'intelligence des inventaires et de données de trafic. Les solutions de Tyco offrent une visibilité et une analyse prédictive en temps réel pour permettre aux détaillants d'optimiser leurs résultats d'exploitation et d'améliorer l'expérience client au sein d'un environnement d'achats axés sur le numérique. Avec plus d'un million et demi de dispositifs de collecte des données sur le marché du commerce de détail, Tyco capte plus de 40 milliards de visites des clients afin de donner aux détaillants des indications pratiques dans le but d'obtenir de meilleurs résultats d'exploitation. À l'échelle internationale, Tyco permet de protéger 80 % des 200 plus grandes chaînes de magasins avec ses marques de premier plan Sensormatic(R), ShopperTrak(R) et TrueVUE(TM), ainsi qu'une série complète de solutions de premier ordre en matière de sûreté et sécurité. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Internet TycoRetailSolutions.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et notre chaîne YouTube.

