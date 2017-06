Un avocat chevronné spécialisé en droit des sociétés se joint au cabinet Fasken Martineau

Jay A. Lefton apporte un mélange unique d'expertise en matière commerciale et internationale et d'expertise relative aux sociétés en démarrage

TORONTO, CANADA--(Marketwired - 19 juin 2017) - Fasken Martineau est heureux d'annoncer que Jay A. Lefton se joint aujourd'hui à son bureau de Toronto à titre d'associé dans les groupes Fusions et acquisitions et Financement des sociétés.

M. Lefton a établi une pratique dans tous les domaines du droit des sociétés et du droit des valeurs mobilières, notamment les fusions et les acquisitions publiques et privées, plus particulièrement celles qui comportent une dimension multiterritoriale et qui concernent les sociétés spécialisées dans les domaines de la technologie et des sciences de la vie, ainsi qu'en financement des sociétés. Il représente et conseille des émetteurs publics et privés, des conseillers, des sociétés de capital de risque, des investisseurs institutionnels et des fonds de capital d'investissement. Il conseille également des établissements d'enseignement et des chercheurs relativement à la commercialisation de leurs découvertes.

« Nous sommes enchantés d'accueillir Jay chez Fasken », a déclaré Martin K. Denyes, associé directeur de Fasken Martineau pour la région de l'Ontario. « Sa réputation dans le domaine des fusions et acquisitions n'est plus à faire et il renforcera notre présence en Israël et auprès des entreprises exerçant leurs activités en Israël et au Canada ».

« Nous sommes heureux que Jay se joigne à nous » a déclaré Richard J. Steinberg, chef sur le plan international du groupe Valeurs mobilières et fusions et acquisitions de Fasken Martineau. « Il apporte une vaste expérience des opérations complexes et transfrontalières qui donnera plus de profondeur à notre groupe. »

M. Lefton est un membre du comité sur les fusions et acquisitions de l'American Bar Association et un ancien membre du Comité consultatif sur les valeurs mobilières de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. L'édition 2017 du répertoire Chambers Global nomme M. Lefton parmi les 24 avocats de la catégorie « expert étranger » dans le monde en ce qui concerne « Israël - droit des sociétés et fusions et acquisitions ». En outre, le répertoire Who's Who Legal (édition internationale) le reconnaît dans les catégories fusions et acquisitions et sciences de la vie (opérations).

Au sujet de Fasken Martineau

Fasken Martineau est un cabinet d'avocats chef de file à l'échelle internationale en droit des affaires et en litige. Le cabinet compte plus de 700 avocats répartis dans ses bureaux à Vancouver, à Calgary, à Toronto, à Ottawa, à Montréal, à Québec, à Londres et à Johannesburg. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du cabinet à l'adresse suivante : fasken.com.