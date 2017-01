Un bénévole de longue date reçoit un prix pour souligner ses nombreuses années de travail auprès des délinquants de la collectivité de Toronto

M. Niels Bjelbo reçoit le prix d'excellence des CCC James A. Murphy de 2016

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 18 jan. 2017) - Le Service correctionnel du Canada (SCC) est fier d'annoncer que le prix d'excellence des CCC James A. Murphy de 2016 a été remis hier à M. Niels Bjelbo lors d'une cérémonie tenue au Centre correctionnel communautaire Keele de Toronto.

M. Bjelbo a tout d'abord été bénévole au Centre correctionnel communautaire Keele, où il assurait le transport des délinquants alcooliques afin qu'ils assistent à leurs rencontres de soutien. Depuis qu'il est devenu président du comité consultatif de citoyens (CCC) du Centre correctionnel communautaire Keele en 2012, il n'a cessé de renforcer les relations entre la collectivité et le Centre en échangeant avec les résidents et les propriétaires d'entreprises du voisinage. De plus, il organise des journées portes ouvertes pour donner aux membres de la collectivité l'occasion de visiter le Centre et de rencontrer ses résidents, et il a planifié un projet d'embellissement dans la collectivité dans le cadre duquel les délinquants ont fait des travaux de nettoyage et de rénovation.

M. Bjelbo a aussi aidé plusieurs délinquants du Centre correctionnel communautaire Keele à obtenir des documents d'identification et à trouver un emploi. Il a lancé un programme de petits prêts à l'intention des délinquants afin qu'ils puissent s'acheter des bottes de travail et un uniforme et payer leurs frais de transport. Les délinquants remboursent tôt ou tard leur prêt, et cet argent sert à aider d'autres délinquants à trouver un emploi.

M. Bjelbo croit fermement en la capacité de réadaptation des délinquants. Sa nature optimiste, son attention et son empathie contribuent au rayonnement du travail des CCC à Toronto et au Canada. En préparant les délinquants à travailler et en contribuant à leur perfectionnement professionnel, en plus de faire la promotion de l'engagement communautaire des délinquants, il joue un rôle indispensable pour inciter ces derniers à devenir des citoyens respectueux des lois et accroître la sécurité des collectivités.

Faits en bref

Le prix d'excellence des CCC James A. Murphy est remis tous les ans afin de souligner le travail de personnes ou d'équipes faisant partie d'un CCC ou du SCC qui ont été une source d'inspiration en faisant preuve d'engagement, de motivation et de leadership pour faire avancer les CCC.

Il y a des CCC dans presque tous les établissements fédéraux et bureaux de libération conditionnelle de district du Canada. Les membres sont des bénévoles de cultures et de milieux divers, allant d'étudiants à des retraités. Ils soutiennent les délinquants incarcérés et dans la collectivité dans la réussite de leur réinsertion.

La Semaine de sensibilisation aux CCC, prévue chaque année pour la troisième semaine de janvier, aura lieu cette année du 15 au 21 janvier. Cette activité vise à augmenter l'incidence et la visibilité de l'important rôle des CCC dans le processus correctionnel et auprès du SCC.

Citation

« J'aimerais féliciter le lauréat du prix d'excellence des CCC James A. Murphy de cette année, M. Niels Bjelbo. Le SCC est extrêmement reconnaissant des efforts, des conseils et du soutien continu qu'il reçoit des CCC partout au pays. Leur contribution est essentielle pour accroître la sécurité des établissements et obtenir des résultats en matière de sécurité publique pour les Canadiens. »

Don Head, commissaire, Service correctionnel du Canada

