Un centre communautaire plus accessible et sécuritaire à Saint-Georges-de-Clarenceville

Le projet communautaire de la municipalité obtient l'appui du gouvernement du Canada

SAINT-GEORGES-DE-CLARENCEVILLE, QUÉBEC--(Marketwired - 10 fév. 2017) - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Aujourd'hui, comme il y a 150 ans, familles, amis et voisins se réunissent, discutent et s'amusent dans des lieux où ils développent un véritable sentiment d'appartenance. Les collectivités ont besoin de soutien afin d'améliorer leurs infrastructures communautaires et récréatives. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui, comme celui de la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville, contribuent à assurer le bien-être des Canadiens à travers le pays.

L'honorable Denis Paradis, député de Brome-Missisquoi, a annoncé, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, que la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville se voit accorder une aide financière de 63 327 $, sous forme de contribution non remboursable, pour rénover son centre communautaire et en améliorer les installations.

Construit par les citoyens il y a plus de 40 ans, le centre communautaire est un lieu de rassemblement et de divertissement, qui est aujourd'hui utilisé par les familles et les organismes à vocation communautaire de la région. Parmi ceux-ci, mentionnons plus particulièrement le Club de l'Âge d'Or Clarenceville/Noyan et le Centre d'action bénévole InterAction. Des activités sociales comme des baptêmes, des mariages, des soupers communautaires, des fêtes de Noël et différentes activités culturelles, récréatives et sportives pour jeunes et moins jeunes s'y tiennent tout au long de l'année.

Les fonds consentis en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150) permettront à la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville de réaliser plusieurs travaux visant à rendre les lieux plus sécuritaires, accessibles et fonctionnels. Entre autres, la cuisine et les salles d'eau seront modernisées et l'accès des personnes à mobilité réduite ainsi que l'acoustique de la bâtisse seront améliorés. Dans son ensemble, le projet améliorera le confort intérieur et l'économie d'énergie du bâtiment.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« Le projet de rénovation du centre communautaire de Saint-Georges-de-Clarenceville contribuera à stimuler l'économie grâce aux retombées engendrées par les travaux réalisés par des entrepreneurs de la région. Il favorisera également une croissance à plus long terme à travers une vitalité et un dynamisme accrus de la collectivité. »

L'honorable Denis Paradis, député de Brome-Missisquoi

« Le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 préservera et améliorera notre infrastructure communautaire afin que les Canadiens puissent vivre des moments culturels, sportifs, récréatifs et de loisirs pour de nombreuses années à venir. Les projets appuyés, comme celui de Saint-Georges-de-Clarenceville, renforcent les collectivités du Canada, stimulent l'activité économique et profitent aux familles ainsi qu'à la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« C'était en 1973, mais plusieurs se souviennent encore quand les citoyens ont uni leurs efforts afin d'aménager un terrain de balle-molle et un bâtiment de service. Quelques années plus tard, une importante corvée communautaire fût organisée pour construire une grande salle attenante au petit bâtiment. C'est en l'honneur de ces citoyens que les membres du conseil de Saint-Georges-de-Clarenceville sont fiers d'annoncer que le centre communautaire fera peau neuve. Je suis certaine que cet important projet, en continuité avec les améliorations des dernières années, saura attiser le sentiment d'appartenance et de fierté des Clarencevillois et Clarencevilloises. »

Renée Rouleau, mairesse, Saint-Georges-de-Clarenceville

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter @DevEconCan