Un fructueux projet pilote 5G fait du Canada un chef de file de l'innovation en mobilité à l'échelle mondiale

Huawei et TELUS lancent un réseau opérationnel axé sur les technologies 3GPP au Labo virtuel 5G

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 23 juin 2017) - TELUS (TSX:T)(NYSE:TU), l'entreprise de télécommunication à la plus forte croissance au Canada, et Huawei, l'une des plus grandes sociétés de technologies de l'information et de la communication au monde, ont franchi un nouveau jalon important en établissant avec succès une connexion mobile s'appuyant sur la plateforme technologique mondiale 3GPP. À l'heure où s'accélère la course à la mise en œuvre de la technologie 5G à l'échelle mondiale, cette connexion réalisée dans le cadre d'un projet pilote est l'une des plus évoluées jamais réalisées à l'aide des technologies qui constitueront la norme internationale 5G.

Le projet pilote démontre non seulement les vitesses mobiles largement accrues dont bénéficieront les clients lorsque la technologie 5G deviendra accessible à tous au cours des trois prochaines années (jusqu'à 200 fois supérieures à celles du réseau LTE actuel), mais également l'éventuelle capacité de cette technologie d'offrir une connectivité sans fil jusqu'au domicile (WTTx) aux vitesses et aux niveaux de fiabilité nécessaires pour alimenter les maisons et les entreprises intelligentes de demain.

Un réseau a été créé dans le cadre de ce projet pilote pour reproduire une connexion point à multipoint réelle, sur de l'équipement de bureau et des réseaux de transport centralisés commerciaux. Pour créer ce réseau, de l'équipement s'appuyant sur les technologies de base 3GPP 5G a été utilisé sur une connexion 28 GHz, et ce, même si l'organisme rédacteur des normes 5G ne sera pas pleinement opérationnel avant le début de 2018.

« Nous sommes extrêmement fiers que les compétences et l'expertise qui ont permis ces avancées de la recherche et de la technologie 5G à l'échelle mondiale aient été supervisées à partir du Canada, a déclaré Eros Spadotto, vice-président à la direction de l'équipe Stratégie de technologie. C'est une formidable réussite des équipes de TELUS et de Huawei, qui ont travaillé sans relâche pour faire de ces technologies de pointe une réalité concrète. Les progrès réalisés aideront TELUS à établir des partenariats dans l'industrie, à concevoir des applications 5G et à faire progresser l'écosystème 5G, dans le but de créer des capacités visant à améliorer considérablement la vie des Canadiens, dans notre société numérique en constante évolution. »

Le projet pilote s'est déroulé dans le Labo virtuel 5G de TELUS et Huawei à Vancouver, où les deux entreprises s'affairent à tester les technologies de prochaine génération dans un environnement réel depuis 2015. De nombreuses innovations technologiques importantes ont été réalisées au Labo virtuel, ce qui en fait un acteur clé dans le développement de la technologie 5G à l'échelle mondiale. Parmi les réussites concrétisées l'an dernier, mentionnons l'atteinte de vitesses ultrarapides de 30 Gbit/s dans un environnement contrôlé et le déploiement réussi d'un réseau hétérogène (HetNet) au centre-ville de Vancouver. Dans ce dernier exemple de réussite, une connexion point à multipoint réelle a été établie à faible latence et au niveau de fiabilité nécessaire pour propulser la prochaine génération de services résidentiels.

Ces essais révolutionnaires jettent les bases du 5G, une technologie qui, grâce à une transmission mobile étonnamment rapide et fiable, rendra possibles les voitures autonomes, les villes intelligentes, l'innovation dans le domaine de la santé, ainsi que des applications, des appareils et des services encore imaginaires.

« Cette réussite constitue une étape importante de notre objectif d'alignement sur l'application pratique de nos efforts de recherche visant la norme 3GPP 5G pour bâtir et mettre en œuvre des réseaux 5G unifiés fondés sur les technologies 3GPP dans le monde entier, a indiqué Wen Tong, chercheur et directeur des technologies, Huawei Wireless, établi au centre de recherche de la société, à Ottawa. Au cours des dernières années, notre équipe du Canada a joué un rôle de leadership clé dans le domaine de la technologie 5G. Ce projet pilote réussi au Canada, avec un partenaire canadien, illustre de façon éloquente les capacités d'innovation du pays à ce chapitre. »

La technologie 5G devrait être disponible sur le marché en 2020 seulement, mais les clients de TELUS habitant la région de Vancouver pourront bénéficier d'un accès précoce aux technologies mobiles les plus évoluées dans le monde grâce aux progrès réalisés dans le Labo virtuel 5G.

« TELUS demeure un véritable chef de file mondial sur le plan du développement de la technologie 5G, a déclaré Ken Hu, vice-président du conseil d'administration et directeur général en rotation de Huawei. Notre partenariat avec TELUS s'appuie sur notre objectif commun de faire de la technologie 5G une réalité, et tire parti du travail de recherche et développement novateurs mené au centre de recherche de Huawei au Canada, conjointement avec de nombreuses universités canadiennes. Nous sommes fiers de notre engagement à faire du Canada un leader mondial de la technologie 5G. »

