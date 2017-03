Un meilleur accès en ligne à vos renseignements sur l'impôt, les prestations et la sécurité sociale

OTTAWA, ONTARIO--(Marketwired - 8 mars 2017) - Saviez-vous que vous pouviez utiliser un seul ID utilisateur et mot de passe pour ouvrir une session dans Mon dossier de l'Agence du revenu du Canada (ARC) et votre compte Mon dossier Service Canada? Avec un seul ID utilisateur et mot de passe, vous pouvez gérer en ligne vos affaires fiscales et vos prestations, et accéder à vos renseignements liés à l'assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada et à la Sécurité de la vieillesse.

Lien entre Mon dossier et Mon dossier Service Canada

L'ARC s'engage à assurer des services en ligne rapides, faciles et sécurisés. Le partenariat entre l'ARC et Service Canada qui lie ces comptes fait partie de cet engagement.

C'est rapide.

Lorsque vous utiliserez votre compte Mon dossier Service Canada, vous pourrez accéder à Mon dossier de l'ARC (et vice versa) sans avoir à ouvrir une session ou à valider de nouveau votre identité. Dès que vous ouvrirez l'un des comptes, vous pourrez passer rapidement d'un compte à l'autre en toute sécurité.

C'est facile.

Vous n'aurez pas besoin de vous rappeler différents ID utilisateur et mots de passe lorsque vous interagirez avec l'ARC et Service Canada en ligne.

C'est sécuritaire.

Le lien entre Mon dossier de l'ARC et Mon dossier Service Canada offre une connexion pratique entre les deux comptes. De nombreuses mesures sont prises pour garantir la sécurité en tout temps et qu'il n'y a pas d'accès non autorisé à vos données.

Dans Mon dossier, vous pouvez trouver le lien dans le coin inférieur gauche de la page d'accueil.

Apprenez-en plus sur le Lien entre Mon dossier et Mon dossier Service Canada

