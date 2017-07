Un membre du conseil d'administration de BRP prend sa retraite

VALCOURT, QUÉBEC--(Marketwired - 4 juillet 2017) - BRP (TSX:DOO) annonce le départ d'un de ses membres du Conseil d'administration, M. Carlos Mazzorin, qui prend sa retraite comme administrateur de sociétés. Il a siégé au Conseil d'administration de BRP depuis 2004 et a été membre du Comité de vérification et du Comité d'investissement et des risques.

« C'est avec des sentiments mitigés que j'offre mes meilleurs vœux à Carlos pour sa retraite et le remercie de son dévouement en tant d'administrateur de sociétés. Il a contribué grandement à l'élaboration des stratégies de BRP en matière de fabrication et d'approvisionnement. Il a aussi été responsable de la mise en œuvre d'une gestion plus rigoureuse des dépenses au sein de l'entreprise, a déclaré Laurent Beaudoin, président du Conseil d'administration. Il ne fait aucun doute que sa perspicacité nous manquera. Je me joins aux autres membres du Conseil pour le remercier de son implication au fil des ans et pour lui souhaiter une retraite des plus réussies. »

La recherche pour un administrateur de sociétés indépendant est en cours.

À propos de BRP

BRP (TSX:DOO) est un chef de file mondial en conception, développement, fabrication, distribution et commercialisation de véhicules récréatifs motorisés et de systèmes de propulsion. Sa gamme de produits comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route Can-Am et les véhicules Spyder, les systèmes de propulsion marins Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et petits avions. BRP conçoit également sa propre gamme dédiée de pièces, d'accessoires et de vêtements. Avec des revenus annuels de 4,2 milliards de dollars canadiens provenant de ventes dans plus de 100 pays, la Société emploie environ 8 700 personnes dans le monde.

www.brp.com

@BRPNews

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Evinrude, Rotax, Can-Am, Spyder et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs, inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.