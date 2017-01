Un nouveau centre communautaire pour les citoyens de Morin-Heights

Le gouvernement du Canada soutient le projet de la municipalité de Morin-Heights

MORIN-HEIGHTS, QUÉBEC--(Marketwired - 24 jan. 2017) - Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui, comme celui du centre communautaire de Morin-Heights, contribuent à la vitalité et au dynamisme de la région.

Le secrétaire parlementaire de la ministre des Sports et des Personnes handicapées et député d'Argenteuil-La Petite-Nation, Stéphane Lauzon, a annoncé, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, une aide financière non remboursable de 500 000 $ à la municipalité de Morin-Heights, en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150).

Le nouveau centre communautaire sera le lieu de rassemblement principal pour les citoyens de la région. Les fonds alloués permettront à la municipalité d'effectuer des travaux pour la conversion d'un bâtiment en centre communautaire.

« Des installations, comme les centres communautaire, sont des lieux de rassemblement très importants. C'est aussi en de tels lieux qu'on peut mieux découvrir nos différences et apprécier les multiples cultures qui donnent vie à notre région. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer des projets qui contribuent à la vitalité de nos communautés et assurent une qualité de vie élevée pour les résidents de tous âges. »

Stéphane Lauzon, secrétaire parlementaire de la ministre des Sports et des Personnes handicapées et député d'Argenteuil-La Petite-Nation

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à appuyer les projets d'organismes qui, comme ceux de la municipalité de Morin-Heights, mobilisent et unissent nos communautés. Ces projets renforcent les collectivités du Canada et stimulent l'activité économique de la région. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Nous remercions le gouvernement du Canada pour sa vision en appuyant ce projet rassembleur pour notre communauté. Ce partenariat permettra aux citoyens de Morin-Heights d'avoir un lieu propice à de multiples activités et de renforcer nos liens. »

Tim Watchorn, maire de la municipalité de Morin-Heights

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

