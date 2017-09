Un nouveau concept de banque alimentaire voit le jour au Québec : Mission Bon Accueil inaugure officiellement le Marché Bon Accueil

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 13 sept. 2017) - C'est aujourd'hui chez Mission Bon Accueil, siège du plus grand programme d'aide alimentai re direct-au-public, qu'a été inauguré officiellement le Marché Bon Accueil afin d'offrir une nouvelle expérience à ses clients lorsqu'ils viennent y faire leur épicerie. Ce nouveau marché propose des aliments frais et non périssables et vient redéfinir le concept de la banque alimentaire traditionnelle.

« Nous avons voulu repenser complètement la façon de servir notre clientèle, explique Sam Watts, le président-directeur général de Mission Bon Accueil. Personne ne souhaite un jour avoir recours à l'aide alimentaire, mais la vie prend parfois des tournants que nous n'avions pas prévus. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place une épicerie gratuite - un peu comme celle que l'on retrouverait au coin de sa rue. »

Les clients qui viennent au Marché Bon Accueil font déjà partie de la grande famille de Mission Bon Accueil, car ils ont du se pré-qualifier en fonction de leur revenu familial. Lors de leur arrivée à leur heure de rendez-vous, ils doivent présenter leur carte de membre et prendre un panier d'épicerie. Ils peuvent ensuite déambuler dans les allées et choisir les aliments de leur choix en fonction de la taille de leur famille. Une fois leur sélection terminée, ils passent à la « caisse » et présentent leur carte, comme ils le feraient à l'épicerie du coin. La carte indique au système quelle est la taille de leur famille afin que le caissier bénévole s'assure que le bon nombre d'articles a été sélectionné. Les aliments sont ensuite emballés et les clients repartent avec leurs emplettes.

« Cette nouvelle approche nous permet de servir nos clients dans le respect et en toute dignité. Sans exception, nos clients nous mentionnent qu'ils sont très heureux d'avoir la possibilité de choisir leurs propres articles dans une atmosphère chaleureuse et accueillante », a conclu M. Watts.

En entrant par la grande porte du marché, on peut aussi y découvrir une panoplie de services qui vise à sortir les gens de la pauvreté, comme des cours de français, de l'aide à la recherche d'emploi, des services dentaires gratuits et la mise en contact avec des ressources qui leur permettront de voler de leurs propres ailes rapidement et de se sortir de cette situation temporaire.

Une offre alimentaire pleine de fraîcheur

Le Marché Bon Accueil est fier de compter sur des partenaires fidèles qui permettent de nourrir un plus grand nombre de personnes chaque semaine. Le développement de ces partenariats est aussi une façon pour Mission Bon Accueil de contribuer à redistribuer la richesse tout en réduisant le gaspillage alimentaire. On évalue en effet que près de 40 % des aliments sont gaspillés chaque année, souvent jeté par les supermarchés, les restaurants et les hôtels.

Le quart de l'offre alimentaire du marché est composé de produits frais, la moitié de produits périssables et seulement 22 % sont des denrées non périssables. Plus de la moitié (58 %) de la nourriture provient de don venant d'épiceries, de cultivateurs locaux et de particuliers. Un autre 39 % est fourni par Moisson Montréal et Mission Bon Accueil achète les 3 % restants au prix annuel estimé de 265 000 $.

La grande expertise de Mission Bon Accueil en matière de distribution de denrées lui permet de maximiser l'impact des dons qu'elle reçoit et ainsi augmenter l'offre alimentaire, comme en investissant dans des équipements qui permettent de conserver les aliments plus longtemps et de faire une meilleure rotation de l'inventaire. De plus, Mission Bon Accueil négocie constamment avec les grossistes pour obtenir toujours plus, achetant en moyenne pour près de dix dollars de nourriture pour chaque dollar reçu en don.

Manger sainement grâce au grand cœur des Montréalais

Chaque semaine, plus de 2 263 personnes provenant de partout à Montréal peuvent se nourrir sainement grâce à la nourriture distribuée au Marché Bon Accueil. Au total, c'est près d'un million de kilogrammes en nourriture qui est distribuée chaque année à plus de 110 000 personnes.

Situé au 4755 E, rue Acorn dans le Sud-Ouest de Montréal, le Marché Bon Accueil est ouvert les mardis, mercredis et vendredis, de 8 h 30 à midi et de 13 h à 14 h 30. Le marché ouvre également ses portes de 13 h à 19 h le jeudi afin d'accommoder les gens qui ne peuvent se déplacer durant le jour. Afin de pouvoir ouvrir ses portes aussi fréquemment, Mission Bon Accueil est fier de pouvoir compter sur l'engagement de centaines de bénévoles qui s'occupent de la mise en place et l'accueil de clients chaque semaine. Il faut compter 35 bénévoles chaque jour pour opérer le marché.

À propos de Mission Bon Accueil

Fondée en 1892, Mission Bon Accueil est aujourd'hui la plus grande porte d'entrée pour venir en aide aux Montréalais les plus démunis. Une multitude de programmes sont offerts afin d'appuyer les itinérants, les jeunes mères, les familles et les jeunes. Mission Bon Accueil vise à leur redonner espoir par des actions concrètes et des solutions efficaces pour les aider à améliorer leur vie et à réintégrer la société.

Pour suivre Mission Bon Accueil :

Site Web : MissionBonAccueil.com

Facebook : facebook.com/MissionBonAccueil

YouTube : youtube.com/user/whmba

Twitter : twitter.com/whmba

LinkedIn : linkedin.com/company/2528106?trk=tyah

Pour visionner le témoignage de Marie-Chantal Perron : https://www.youtube.com/watch?v=KmiE_TFmmsw