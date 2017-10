Un nouveau rapport mensuel sur l'emploi au Canada afin de suivre les tendances du marché

L'Institut de recherche d'ADP lancera son Rapport National sur l'Emploi Canada le 16 novembre 2017

TORONTO, ON--(Marketwired - Oct 12, 2017) - Un nouveau rapport fournira un aperçu mensuel des variations du taux d'emploi salarié non agricole sur le marché du travail canadien. Le Rapport National sur l'Emploi d'ADP® Canada, élaboré à partir des données transactionnelles de paie d'ADP, mesurera chaque mois, sur une base désaisonnalisée, la variation totale du taux d'emploi salarié non agricole. Véritable source d'information supplémentaire sur les tendances économiques au Canada, ces données mensuelles sur l'emploi contribueront à servir de base à la stratégie en matière de main-d'œuvre et permettront une meilleure prise de décisions.

Le Rapport national sur l'emploi d'ADP Canada sera publié chaque mois par l'Institut de recherche ADP®. L'institut de recherche d'ADP, un leader d'opinion mondial en matière de tendances sur le marché du travail et de gestion du capital humain, produit le mondialement célèbre Rapport national sur l'emploi d'ADP® aux États-Unis.

« Le Rapport national sur l'emploi d'ADP Canada sera un puissant indicateur des conditions du marché du travail pour les économistes, les décideurs et les chefs d'entreprise, a déclaré Ahu Yildirmaz, vice-présidente et codirectrice de l'Institut de recherche d'ADP. Notre vaste base de données empiriques sur la masse salariale nous confère une connaissance approfondie à l'échelle d'un secteur et nous fournit des renseignements sans précédent et à point nommé sur les facteurs clés qui influencent les tendances de la main-d'œuvre au Canada. »

Le Rapport national sur l'emploi d'ADP Canada se fonde sur les données de paie transactionnelles anonymes d'ADP, représentant plus de deux millions de travailleurs au Canada. En plus de réunir les tendances en matière d'emploi dans un seul rapport mensuel, le rapport de l'Institut de recherche d'ADP comprendra des renseignements détaillés sur tous les principaux secteurs d'activité de l'industrie : fabrication, construction, ressources naturelles et exploitation minière, commerce, transport et services publics, information, services professionnels et commerciaux (services professionnels et techniques, gestion des entreprises et soutien administratif et support compris), éducation et soins de santé (y compris services éducatifs et soins de santé), loisirs et hôtellerie et autres services (administration publique incluse).

« Aujourd'hui marque une étape importante pour le milieu des affaires canadien, a déclaré le président d'ADP Canada, Holger Kormann. Le Rapport national sur l'emploi d'ADP Canada va offrir une nouvelle perspective sur les données de paie et, ainsi, fournir des renseignements approfondis et exploitables qui aideront les employeurs à élaborer des stratégies plus éclairées pour relever les défis complexes liés à la main-d'œuvre. »

Le premier Rapport national sur l'emploi d'ADP Canada sera publié le 16 novembre 2017 à 8 h 30, heure de l'Est. Vous trouverez des informations supplémentaires ici.

À propos du Rapport national sur l'emploi d'ADP Canada

Le rapport national sur l'emploi d'ADP Canada est une mesure mensuelle du taux d'emploi total salarié non agricole au Canada, calculée à partir des données de paie réelles et anonymes des entreprises clientes d'ADP Canada. S'appliquant à plus de deux millions de travailleurs au Canada, ce rapport est produit par l'Institut de recherche d'ADP, un groupe spécialisé au sein de l'entreprise qui fournit de l'information sur les tendances en matière d'emploi et la stratégie en matière de main-d'œuvre.

L'Institut de recherche d'ADP publie chaque mois le Rapport national sur l'emploi d'ADP Canada dans le cadre de l'engagement de la société à gagner une connaissance de plus en plus approfondie du travail au Canada et à fournir aux entreprises, aux gouvernements et à d'autres une source d'information crédible et utile. Le rapport national sur l'emploi d'ADP Canada est diffusé gratuitement au grand public chaque mois.

Pour une description des données sous-jacentes et du modèle statistique utilisé aux fins de l'élaboration de ce rapport, veuillez vous référer à la section « Rapport national sur l'emploi d'ADP Canada : Méthodologie d'élaboration ».

