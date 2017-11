Un nouveau service permettra d'acheminer davantage de gaz naturel de l'Ouest canadien vers les marchés de l'Est à temps pour la saison hivernale

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 2 nov. 2017) - Annonce à l'intention des médias − TransCanada Corporation (TSX:TRP)(NYSE:TRP) (« TransCanada ») a annoncé aujourd'hui que sa principale canalisation canadienne avait commencé à acheminer une quantité accrue de gaz naturel provenant du bassin sédimentaire de l'Ouest canadien (BSOC) vers les marchés de l'Est du Canada et des États-Unis, dans le cadre de son service à prix fixe à long terme.

Ce nouveau service permettra aux 23 clients à prix fixe à long terme de TransCanada de bénéficier d'une baisse des droits de transport exigibles, grâce à l'exploitation de l'infrastructure pipelinière canadienne existante. Ils pourront ainsi maintenir leur avantage concurrentiel au centre de distribution Dawn en Ontario. Les revenus ainsi générés permettront aux expéditeurs de réduire leurs coûts d'exploitation de la canalisation canadienne principale.

« Le service à prix fixe à long terme est une solution qui aidera les producteurs de gaz naturel de l'Ouest canadien à mieux affronter la concurrence présente sur le marché nord-américain du gaz naturel, a déclaré Tracy Robinson, première vice-présidente des activités gazières au Canada chez TransCanada. Nos clients achemineront une quantité accrue de gaz vers les marchés clés, et ce à moindre coût. Cet atout profitera aux entreprises, mais également aux consommateurs, aux gouvernements, aux collectivités et à toutes les parties prenantes. »

La production de gaz naturel étant en plein essor dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien, TransCanada travaille en étroite collaboration avec ses partenaires pour poursuivre l'expansion de sa capacité pipelinière et, ainsi, les aider à commercialiser leur gaz naturel. En aidant nos clients à se faire une place sur les marchés du gaz naturel, nous favorisons les investissements en capital et les autres dépenses connexes, notamment les embauches dans l'industrie pétrolière et gazière. En plus de l'entente concernant les prix fixes à long terme, nous prévoyons, d'ici 2020, de permettre le transport d'environ un milliard de pieds cubes supplémentaires de gaz naturel par jour vers les marchés clés.

« En tant que société de transport, notre rôle est d'aider à relier les ressources produites par nos clients aux marchés consommateurs les plus lucratifs, où qu'ils soient, a ajouté Mme Robinson. Nous savons que nos clients font face à de nouveaux défis posés par la concurrence. Nous travaillons avec eux pour trouver des solutions afin que nous puissions tous participer au succès à long terme du bassin sédimentaire de l'Ouest canadien. »

Dans le cadre du prix fixe à long terme, les expéditeurs de Dawn ont conclu des contrats à long terme qui permettront l'acheminement d'une quantité de gaz naturel suffisamment importante pour chauffer quotidiennement plus de six millions de foyers nord-américains.

