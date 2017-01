Un nouvel échangeur sur la route 103 permet aux Néo-Ecossais de se déplacer de manière plus sécuritaire et plus efficace

INGRAMPORT, NOUVELLE-ÉCOSSE--(Marketwired - 26 jan. 2017) - Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse font des investissements en infrastructure qui aideront à créer des emplois, à faire croître la classe moyenne et à favoriser un niveau de vie élevé pour les Néo-Écossais et leurs familles.

Bernadette Jordan, députée de South Shore-St. Margarets, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Geoff MacLellan, ministre des Transports et du Renouvellement de l'infrastructure de la Nouvelle-Écosse, sont heureux d'annoncer l'achèvement du nouvel échangeur sur la route 103 entre Upper Tantallon et Hubbards.

Le projet consistait à construire un nouveau passage supérieur au-dessus de la route 103, quatre bretelles formant un échangeur en losange, une voie de raccordement de 1,6 kilomètre pour relier la route 103 à la route 3, un carrefour giratoire à la route 3 et un pont au-dessus du ruisseau Kieley.

Ces travaux d'amélioration cruciaux apportés à l'une des plus grandes artères de la province permettront d'améliorer considérablement la circulation routière,d'accroître la sécurité des automobilistes et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre atttribuables à la congestion.

Le gouvernement du Canada a alloué 6,85 millions de dollars au projet, ce qui représente 50 % du total des coûts admissibles. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a fourni le reste du financement.

Citations

« Les infrastructures publiques relient les gens, favorisent la création d'emplois et stimulent le développement économique. Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec la province de la Nouvelle-Écosse afin d'effectuer des investissements judicieux qui aident à faire croître la classe moyenne, favorisent le développement durable et augmentent la sécurité du public. Les améliorations apportées à cette route de transport essentielle à Ingramport aideront à atténuer la congestion routière dans le village et à améliorer la croissance économique dans la région. »

Bernadette Jordan, députée de South Shore-St. Margarets, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'achèvement du nouvel échangeur sur la route 103 permettra aux automobilistes de se déplacer de manière plus sécuritaire, et la route 103 deviendra le trajet le plus rapide pour les organismes d'intervention d'urgence. Le nouvel échangeur nous aidera aussi à mettre nos produits sur le marché plus efficacement et stimulera notre économie. J'aimerais remercier nos partenaires fédéraux pour leur investissement dans cet important projet. »

Iain Rankin, député provincial de Timberlea-Prospect, au nom de l'honorable Geoff MacLellan, ministre des Transports et du Renouvellement de l'infratructure de la Nouvelle-Écosse

Faits connexes

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en financement d'infrastructure pour le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

