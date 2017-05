Un nouvel ensemble de logements abordables ouvre ses portes à Dawson

DAWSON, YUKON--(Marketwired - 23 mai 2017) -

La Klondike Development Organization a inauguré un nouvel ensemble de huit logements locatifs abordables à Dawson grâce au soutien des gouvernements du Canada et du Yukon.

Situé à l'angle de la rue King et de la 6e avenue, le nouvel immeuble de deux étages comprend six logements d'une chambre d'une superficie d'environ 480 pi2, et deux logements de deux chambres d'une superficie d'environ 600 pi2. Les logements seront offerts à des ménages à faible revenu à un prix égal ou inférieur au loyer moyen du marché pour un logement comparable à Dawson.

Citations :

« Par ses investissements effectués dans le logement abordable, notre gouvernement vient en aide aux personnes qui en ont le plus besoin ici, au Yukon, et partout au pays. Nous sommes déterminés à dynamiser les collectivités au moyen d'initiatives comme celle-ci. Ces investissements contribuent à créer des emplois et à stimuler l'économie locale, tout en donnant aux aînés, aux familles et aux personnes seules du pays accès à des logements sûrs et abordables. »

- L'honorable Larry Bagnell, député fédéral du Yukon, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Il y a longtemps qu'il est difficile de trouver un logement stable et approprié à Dawson. Je suis impatient de voir les résultats positifs, tant au niveau individuel que communautaire, grâce à cette option de logement supplémentaire pour les résidents de Dawson. Notre gouvernement s'engage à investir dans les collectivités rurales du Yukon afin de créer des logements sécuritaires, adéquats et abordables qui répondent aux besoins des Yukonnais. »

- L'honorable Sandy Silver, premier ministre et ministre des Finances du Yukon

« Les logements sûrs et abordables constituent un élément clé des collectivités saines. Nous sommes ravis de nous associer à la Klondike Development Organization et au gouvernement du Canada afin de remédier à la pénurie de logements locatifs abordables à Dawson. Nous continuerons de travailler avec des partenaires communautaires du Yukon, les Premières Nations et le gouvernement fédéral pour trouver des solutions en matière de logement abordable au Yukon. »

- L'honorable Pauline Frost, ministre responsable de la Société d'habitation du Yukon

« Nous sommes fiers de cet ensemble de logements construit localement et appartenant à la communauté, et nous sommes impatients de collaborer à nouveau avec tous nos précieux partenaires afin de réaliser le prochain ensemble. »

- Brian Stethem, président de la Klondike Development Organization

Faits en bref :

- Les gouvernements du Canada et du Yukon ont versé 900 000 $ pour l'ensemble dans le cadre du Programme municipal de construction de logements locatifs du gouvernement du Yukon, alors que 400 000 $ ont été fournis par le cadre du Programme de construction de logements abordables financé aux termes de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable.

- La Ville de Dawson a accordé un crédit d'impôt foncier de 10 ans d'une valeur d'environ 265 000 $, une réduction des droits d'aménagement d'une valeur de 21 000 $ et une garantie hypothécaire d'une valeur d'environ 573 000 $.

- La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement depuis plus de 70 ans. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL exerce ses activités en s'appuyant sur trois principes fondamentaux : gestion prudente des risques, solide gouvernance d'entreprise et transparence. Pour en savoir plus, composez le 1-800-668-2642 ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook.

- La Société d'habitation du Yukon a été établie en 1972 en vertu de la Loi sur la Société d'habitation. La Société d'habitation du Yukon a comme mandat général de répondre aux besoins en matière de logement des Yukonnais ainsi que d'élaborer et d'administrer une gamme de programmes et de services à l'appui de ce mandat, notamment les prêts, les subventions, les recherches en science du bâtiment, les programmes d'éducation, le logement pour employés et le logement social. Cliquez sur les liens suivants pour en savoir davantage sur la Société d'habitation du Yukon ou pour consulter le site Web du gouvernement du Yukon.

