Un programme de littératie familiale qui aide les nouveaux arrivants canadiens à apprendre dans leur langue maternelle

Des documents éducatifs familiaux gratuits en anglais, français, chinois simplifié, tagalog et maintenant arabe offerts à AlphabetisationFamilialeDabord.ca

TORONTO, ON--(Marketwired - 23 janvier 2017) - Apprendre en famille dans sa langue maternelle ou dans sa deuxième ou troisième langue améliore à la fois les compétences des enfants et des adultes. C'est pour cette raison qu'ABC Alpha pour la vie Canada (ABC), avec le soutien de la Banque HSBC Canada, a mis sur pied le programme L'alphabétisation familiale d'abord. Actuellement à sa troisième année d'existence, le programme offre des modules d'apprentissage stimulants qui présentent aux familles des histoires et des activités dans leur langue maternelle, soutenant ainsi leur apprentissage tout en leur offrant une occasion d'exercer leurs compétences en anglais et en français.

Depuis le lancement du programme, en 2015, sept modules d'apprentissage ont été créés et sont utilisés par les familles ainsi que par les organismes d'alphabétisation et d'apprentissage partout au pays. Tous les modules sont offerts en anglais et en français, et des traductions sont également offertes en chinois simplifié, tagalog et, une nouveauté cette année, en arabe.

" Les parents sont à la fois les premiers et les plus importants professeurs pour un enfant. Lorsque les parents possèdent des compétences qui leur permettent de vivre pleinement une vie engagée, ils peuvent mieux accompagner leurs enfants vers la réussite ", explique Mack Rogers, directeur des programmes communautaires pour ABC Alpha pour la vie Canada. " Ces ressources d'apprentissage aident les familles à construire un ensemble de compétences essentielles dans leur langue maternelle qu'ils pourront ensuite transférer vers l'anglais et le français ainsi que vers d'autres sphères de leur vie quotidienne. "

Chacun des modules du programme L'alphabétisation familiale d'abord comprend une histoire inédite et des activités d'encadrement qui impliquent toute la famille et renforcent les compétences en alphabétisation. Les modules sont disponibles en ligne à AlphabetisationFamilialeDabord.ca pour les familles et les organismes d'alphabétisation et d'apprentissage. Chaque module est soutenu par un Guide de l'animateur destiné aux parents, aux enseignants et aux animateurs des centres d'apprentissage qui proposent le programme. Des employés de HSBC sont également bénévoles pour le programme et offrent leur soutien en présentant le programme dans les organisations de leur communauté.

" Un aspect important du programme est la présentation des ateliers, qui est effectuée par des bénévoles ", raconte David Kuo, directeur du réseau de succursales, Ontario, Banque HSBC Canada, et bénévole pour L'alphabétisation familiale d'abord HSBC. " Depuis sa création en 2015, des centaines d'employés de HSBC ont donné de leur temps comme bénévoles pour le programme. Lorsque nos employés font du bénévolat en équipe, ils se sentent plus connectés à leurs collègues, leurs communautés locales et même à la société en général. "

Le premier de trois nouveaux modules d'apprentissage pour 2017 est maintenant offert en téléchargement gratuit à AlphabetisationFamilialeDabord.ca. Les organismes d'alphabétisation et les parents peuvent s'enregistrer en ligne pour accéder au nouveau module ainsi qu'à tous les modules précédents. En trouvant le temps chaque jour d'apprendre ensemble en famille, les parents et les enfants améliorent leurs compétences, ce qui mène à une meilleure littératie pour tous.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est un organisme sans but lucratif qui incite les Canadiens à accroître leurs compétences en littératie. Nous prônons un Canada où tous ont les compétences requises pour vivre pleinement leur vie. Pour connaître les dernières nouvelles et obtenir des renseignements au sujet de l'alphabétisation des adultes, visitez le www.abclifeliteracy.ca, ou suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour mieux connaître le programme L'alphabétisation familiale d'abord HSBC, veuillez visiter le site

AlphabetisationFamilialeDabord.ca.

À propos de la Banque HSBC Canada

La Banque HSBC Canada, filiale de la société HSBC Holdings plc, est le chef de file des banques internationales au pays. Nous aidons les entreprises et les particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances à l'échelle mondiale par l'entremise de trois secteurs d'activités mondiaux, soit les services aux entreprises, les services bancaires internationaux et marchés et les services bancaires de détail et gestion du patrimoine. Le Canada est un marché prioritaire pour le Groupe HSBC, l'un des plus importants groupes de services bancaires et financiers au monde dont les actifs totalisaient 2 557 milliards $ US au 30 septembre 2016. Reliés grâce à des technologies de pointe, HSBC sert des clients du monde entier en mettant à leur disposition un réseau international d'environ 4 400 bureaux qui sont répartis dans 71 pays et territoires en Europe, en Asie, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

