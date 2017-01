Un second mouillage au port de Sydney pour les paquebots de croisière permettra d'accroître le tourisme dans l'île du Cap-Breton

SYDNEY, NOUVELLE-ÉCOSSE--(Marketwired - 23 jan. 2017) - Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse font des investissements stratégiques en infrastructure pour soutenir la création d'emplois, renforcer la classe moyenne et générer de nouvelles occasions économiques dans toute la province.

L'honorable Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, et Mark Eyking, député de Sydney-Victoria, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, ont annoncé aujourd'hui plus de 13,3 millions de financement combiné pour un nouveau mouillage ainsi que d'autres améliorations au terminal portuaire de Sydney.

Grâce à ce mouillage de 287 mètres, on pourra accueillir les paquebots de croisière de la ligne Queen Mary 2, qui sont de plus en plus utilisés par les organisateurs de croisières, ce qui permettra à Cap-Breton de continuer à attirer les plus importants d'entre eux le long du corridor Nouvelle-Angleterre-Québec. Le projet inclut également des rénovations au deuxième étage du pavillon d'accueil Joan Harriss, afin d'y intégrer un bureau de l'administration portuaire, d'en améliorer l'accessibilité et de contribuer à ce que les touristes repartent avec une expérience inoubliable de leur visite de la côte Est.

Une fois les travaux terminés, un plus grand nombre de personnes pourront profiter des paysages à couper le souffle et autres attraits de l'île du Cap-Breton, ce qui donnera un coup de fouet au tourisme et favorisera les affaires des entreprises locales.

Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse apporteront chacun jusqu'à 6,66 millions de dollars à ce projet dans le cadre du Fonds des petites collectivités, soit les deux tiers des 20 millions de dollars correspondant à l'estimation du coût total admissible du projet. Le reste du financement sera fourni par la municipalité régionale de Cap-Breton.

Citations

« Le gouvernement du Canada collabore étroitement avec la Nouvelle-Écosse en vue de s'assurer que l'on fait des investissements judicieux en infrastructure, pour aider à la croissance de la classe moyenne et au développement économique. Ces améliorations au port de Sydney aideront à attirer encore davantage de gens vers ce que Cap-Breton offre de spectaculaire, et à renforcer encore davantage la réputation de la région comme destination touristique de choix. »

- Mark Eyking, député de Sydney-Victoria, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'appui au second mouillage des paquebots de croisière au port de Sydney s'inscrit dans le plan de notre gouvernement d'effectuer des investissements stratégiques en infrastructure qui contribueront à la croissance économique et à la création d'emplois. Le projet permettra d'accroitre le potentiel touristique, de créer de nouvelles occasions pour les entreprises locales et de favoriser la croissance économique dans toute la région. »

- Stephen McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

« Ce second mouillage représente un investissement en faveur de la prospérité future de notre île. Il est crucial pour notre économie de disposer d'un port plus grand et plus actif. Nous allons de l'avant en conservant les emplois existants et en créant d'autres, tout en accueillant des centaines de milliers de visiteurs dans l'île du Cap-Breton. »

- Cecil Clarke, Maire de la municipalité régionale de Cap-Breton

Faits en bref

Le gouvernement du Canada fournira plus de 180 milliards de dollars de financement en infrastructure sur 12 ans pour le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce et les collectivités rurales et nordiques.

Le port de Sydney est une destination importante du Canada Atlantique pour les paquebots de croisière et une source majeure de revenus pour la région. En 2016, les paquebots de croisière ont amené vers la région plus de 82 000 passagers, ce qui a engendré 22,9 millions de dollars de retombées économiques.

Liens connexes

