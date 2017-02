Un théâtre des Cantons-de-l'Est fait peau neuve

Le gouvernement du Canada soutient les travaux de rénovation du Théâtre Lac-Brome

LAC-BROME, QUÉBEC--(Marketwired - 10 fév. 2017) - ministère du Patrimoine canadien

L'honorable Denis Paradis, député de Brome-Missisquoi, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une somme de 280 000 dollars au Théâtre Lac-Brome pour la rénovation de ses installations. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.

Cette aide, que le gouvernement du Canada accorde par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, permettra notamment à l'organisme de construire et d'aménager un hall d'accueil adjacent à son théâtre et de présenter des spectacles toute l'année durant.

Citations

« Le gouvernement du Canada est heureux de contribuer aux travaux de réfection du Théâtre Lac-Brome. Grâce aux rénovations, les créateurs, les artistes et le public auront bientôt à leur disposition un lieu de diffusion spacieux, confortable et moderne. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Depuis près de 30 ans, le Théâtre Lac-Brome offre à la population estrienne la chance d'assister à une grande variété de pièces de théâtre et de spectacles de musique et d'humour. Les infrastructures culturelles jouent un rôle primordial pour diffuser le travail des artistes. Je suis fier que notre gouvernement soutienne les travaux de rénovation d'un lieu des plus rassembleurs et significatifs pour la collectivité. »

- L'honorable Denis Paradis, député de Brome-Missisquoi

« Nous sommes emballés de recevoir cet appui de Patrimoine canadien afin de poursuivre la grande tradition de théâtre anglophone qui caractérise Knowlton. Nous sommes également excités à l'idée de présenter, à longueur d'année désormais, une programmation dynamique, qui comprendra des pièces de théâtre dans les deux langues officielles ainsi qu'une gamme d'activités communautaires et artistiques. »

- M. Nicholas K. Pynes, directeur artistique et général, Théâtre Lac-Brome

Les faits en bref

Fondé en 1988, le Théâtre Lac-Brome est un lieu de diffusion qui propose des spectacles professionnels variés. L'organisme produit et présente des œuvres dans les deux langues officielles, à l'intention des résidants du village de Knowlton et de ses environs ainsi qu'aux villégiateurs.

Les travaux visent l'excavation et la préparation du site ainsi que la construction et l'aménagement du nouveau hall d'accueil. Ce nouvel espace comprendra, entre autres, un petit café-cabaret et une billetterie.

L'ajout d'une pièce réservée aux artistes est également prévu, de même que l'acquisition d'équipements spécialisés afin d'assurer la mise aux normes de l'éclairage et de la sonorisation des lieux.

Les rénovations donneront aux artistes et à la clientèle du Théâtre Lac-Brome un lieu de diffusion actualisé, et ce, toute l'année.

Liens connexes

Théâtre Lac-Brome

Fonds du Canada pour les espaces culturels

Restez branchés

