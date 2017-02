Un vent de renouveau et un nouvel élan pour le Club de golf de Rosemère : plus ouvert que jamais !

ROSEMÈRE, QUÉBEC--(Marketwired - 27 fév. 2017) - Investissements, modernisation, réaménagement et actualisation. Voilà ce qui attend les membres du Club de golf de Rosemère, plus ouvert que jamais ! Tous ces changements paveront la voie aux célébrations, dans moins de cinq ans, du centenaire de ce prestigieux parcours, l'un des plus beaux au Québec. Destination urbaine de renom, le Club de golf de Rosemère est un véritable joyau qui inspire la fierté par son histoire, la beauté de son site, sa situation géographique enviable aux portes de Montréal et des Laurentides, de même que la qualité de son parcours exceptionnel.

En marge de cet important jalon de son histoire, le Club de golf de Rosemère prend un nouvel élan afin d'améliorer son offre de service pour ainsi mieux répondre aux besoins de sa clientèle et demeurer un chef de file dans l'industrie du golf au Québec. Nouvelle grille tarifaire des plus avantageuses, dont un tarif privilégié pour les citoyens de Rosemère ; travaux de réaménagement suivant la vente de la parcelle de terrain à l'intérieur du parcours (trou no 13) ; rénovation du salon principal, assouplissement du code vestimentaire, mise en place d'un service de conciergerie et ajout d'activités sociales et familiales pour dynamiser la vie au Club de golf ne sont que quelques-uns des avantages dont bénéficieront les anciens comme les nouveaux membres du Club de golf de Rosemère.

Une nouvelle administration et un ambassadeur de marque

Pour adapter le produit aux nouvelles exigences des golfeurs d'aujourd'hui, les membres du conseil d'administration du golf ont entrepris de réaliser un plan de relance quinquennal. Celui-ci misera, entre autres, sur des stratégies innovantes qui permettront d'offrir une expérience des plus agréables aux membres, actuels et futurs, tout en assurant la pérennité des installations.

Le conseil d'administration a élu Marc Belliveau à titre de président pour mener à bien les destinées du Club. Ayant fait ses études aux HEC en administration des affaires, monsieur Belliveau est depuis plus de 11 ans à la tête de Canam Supply Link Inc., une entreprise qui ouvre les marchés pour les manufacturiers des produits de bois dont l'exploitation se fait tant aux États-Unis qu'au Canada. Passionné de golf, monsieur Belliveau est membre du Club de golf de Rosemère depuis le début des années 2000. S'impliquant depuis dans toutes les sphères de la vie au Club, il a rallié le conseil d'administration en 2010.

« Le Club de golf de Rosemère fait partie de ces institutions qui ont permis à une communauté comme la nôtre de devenir aussi dynamique qu'elle l'est aujourd'hui. Les citoyens de Rosemère tout comme ceux des municipalités environnantes ont de quoi être fiers d'avoir accès facilement à cet espace vert de 60 hectares, en plein milieu urbain. C'est un héritage que nous devons à tout prix préserver et transmettre aux générations futures », a souligné monsieur Belliveau.

Par ailleurs, le Club de golf de Rosemère profitera aussi de la renommée et de l'amour du golf de son nouvel ambassadeur, l'acteur et scénariste québécois Roc Lafortune, qui personnifiait Julien dans le populaire film Les Boys. Résident de Rosemère, Roc s'impliquera dans la promotion du Club de golf en collaborant à diverses activités publicitaires et de relations publiques. Il sera présenté aux membres ce printemps, dans le cadre d'une activité marquant le coup d'envoi de la saison estivale 2017.

D'ici là, des sessions publiques d'information auront lieu les 3 et 12 mars prochains au Club de golf de Rosemère, situé au 282, boulevard Labelle à Rosemère. Pour obtenir plus de renseignements sur ces sessions et en savoir davantage sur nos activités et forfaits 2017, les amateurs de golf n'ont qu'à composer le 450 437-7555, poste 210, à écrire à coordonnateur@golfrosemère.ca ou à visiter notre nouveau site Internet ou encore notre page Facebook.

À propos du Club de golf de Rosemère

Avec ses 60 hectares en plein milieu urbain, le Club de golf de Rosemère est un site prestigieux et magnifique qui a de quoi rendre fiers tous les amateurs de golf et les citoyens de la région. Situé à proximité de Montréal et facilement accessible pour tous les golfeurs de la Rive-Nord de Montréal, ce véritable joyau compte de nombreux atouts susceptibles de faire le bonheur de tous ses membres, tant sur le terrain que dans le cadre des activités sociales qui leur permettent de fraterniser entre amis ou en famille. Plus ouvert que jamais, le Club de golf de Rosemère se donne un nouvel élan grâce auquel il demeurera un chef de file au Québec, sur la voie de son centenaire.