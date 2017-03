Une coentreprise de Bombardier décroche un contrat de fabrication de 144 voitures de trains à grande vitesse de nouvelle génération pour la Chine

- Les nouveaux trains stimuleront l'économie locale et permettront d'élargir le réseau de trains à grande vitesse dans la nouvelle zone économique dans l'Ouest de la Chine. - La dernière génération des trains écologiques CRH1A-A réduit les coûts de cycle de vie et établit de nouveaux standards en matière de transports durables et de confort des passagers.

BERLIN, ALLEMAGNE--(Marketwired - 1 mars 2017) - Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, a annoncé aujourd'hui que sa coentreprise chinoise, Bombardier Sifang (Qingdao) transportation Ltd. (BST), a été retenue par China Railway Corp. (CRC) pour fournir 144 voitures de trains CRH1A-A de nouvelle génération pour le réseau ferroviaire à grande vitesse en pleine croissance de ce pays. Les nouvelles voitures, qui seront mises en service par le Chengdu Railway Bureau et le Kunming Railway Bureau, appuient le développement continu de la nouvelle zone économique de l'Ouest de la Chine qui comprend les villes de Chengdu, de Chongqing, de Xi'an, de Guiyang et de Kunming. La valeur de ce contrat pour 18 rames de huit voitures s'élève à environ 1,95 milliards de renminbis chinois (268 millions d'euros, 284 millions de dollars US). Bombardier détient une participation de 50 % dans la coentreprise BST, consolidée par CSR Sifang Rolling Stock Co., Ltd., le partenaire de Bombardier Transport.

Jianwei Zhang, président, Bombardier, Chine, a dit : « La Chine construit le réseau de trains à grande vitesse le plus moderne du monde en misant sur les technologies les plus avancées. Compte tenu de la féroce concurrence qui prévaut sur ce marché, nous sommes heureux que CRC ait choisi notre technologie à grande vitesse pour améliorer le réseau de trains à grande vitesse de la région ouest de la Chine, relier des villes et des gens, et permettre à la nouvelle zone économique d'atteindre un objectif de croissance du PIB de 10 % en 2017. Nous sommes impatients de mettre à profit notre expertise et nos ressources pour renforcer notre relation de longue date avec les acteurs de ce marché dynamique. »

Avec une vitesse opérationnelle de 250 km/h, le train CRH1A-A propose une caisse en aluminium, plus légère, qui réduit l'usure de la voie et la traînée aérodynamique, qui améliore la performance et qui diminue les coûts d'exploitation. Les éléments graphiques, les fenêtres au style unique ainsi que l'éclairage et les formes de ce train lui confèrent une allure distinctive, alors que son extraordinaire efficacité énergétique établit de nouvelles normes dans l'industrie en matière de transport durable et de confort des passagers. Les rames sont aussi dotées du très efficace système de propulsion et de contrôle BOMBARDIER MITRAC qui est fourni par une autre coentreprise de Bombardier en Chine, Bombardier CPC Propulsion System Co., Ltd. (BCP).

En Chine, Bombardier Transport est le fournisseur de solutions complètes pour l'ensemble de la chaîne de valeur. Qu'il s'agisse de véhicules, de systèmes de propulsion, de services ou de conception, Bombardier compte en Chine six coentreprises et sept entreprises entièrement sous contrôle étranger et plus de 6 000 employés au total. Ensemble, ces coentreprises ont fourni plus de 3 500 voitures de transport de passagers à grande vitesse, 560 locomotives électriques et plus de 2 000 voitures de métro pour les marchés croissants du transport collectif urbain en Chine. La technologie de propulsion de Bombardier est en outre fournie à des tiers constructeurs de voitures de métro et utilisée dans 21 villes chinoises. À titre de fournisseurs de services complets reconnus partout dans le monde, les coentreprises de Bombardier ont aussi obtenu des contrats en Chine pour la maintenance de 1 160 voitures de métro.

