Une deuxième déclaration environnementale de produit pour les avions C Series de Bombardier vient confirmer sa performance environnementale inégalée

- Publication d'une déclaration environnementale de produit (EPD®) pour l'avion CS300 de Bombardier, un an après celle pour le modèle CS100

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 3 oct. 2017) - Bombardier Avions commerciaux a annoncé aujourd'hui au Global Sustainable Aviation Summit, qui se tient à Genève, la publication d'une déclaration environnementale de produit (EPD®) pour l'avion CS300. Cette nouvelle a été rendue publique un an après que l'avion CS100 a reçu la même certification. Aucun autre constructeur ne divulgue l'impact environnemental complet de leurs produits. `

« Chez Bombardier, nous croyons que les mesures concrètes et la transparence sont essentielles à une croissance plus durable de l'industrie aéronautique, » a déclaré Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux. « Comme nous le savons maintenant, et comme nos compétiteurs l'ont également remarqué, les avions C Series sont tout simplement inégalés. Cette EPD® présente à nos clients et aux autres parties intéressées une vue d'ensemble de la performance de l'avion CS300 sur le plan environnemental, qui est optimisée pour chaque phase de son cycle de vie », a-t-il ajouté.

« La publication de cette EPD® pour l'avion CS300 témoigne de la volonté de Bombardier de mettre en marché des avions novateurs et écologiquement viables qui vont répondre aux attentes des clients ou même les dépasser, » a affirmé François Caza, vice-président, Développement des produits et ingénieur en chef, Ingénierie en développement de produits Aéronautique. « La plupart des aspects de la conception et de la fabrication de l'avion, ainsi que les facteurs de récupérabilité à la fin de sa vie utile ont été évalués sous la direction de notre équipe Conception écologique dans le but de réduire les impacts environnementaux. C'est pourquoi ces avions de ligne révolutionnaires sont déjà entièrement conformes à la nouvelle norme sur les émissions de CO 2 qui a été adoptée en mars dernier par le Conseil de l'OACI où 36 pays sont représentés. »

« Nous sommes heureux que Bombardier fasse encore une fois œuvre de pionnier dans le secteur aéronautique en utilisant les EPD®. Nous espérons que d'autres suivront son exemple. Des déclarations transparentes sur les performances environnementales des produits tout au long de leur cycle de vie permettent de prendre des décisions plus éclairées, en plus de guider les efforts d'amélioration des résultats environnementaux du secteur », a affirmé Elin Eriksson, présidente du conseil d'administration d'EPD® International AB.

L'EPD®, établie à partir de données vérifiées d'analyse du cycle de vie (ACV), divulgue de l'information sur l'impact environnemental des produits tout au long de leur cycle de vie et permet ainsi une comparaison équitable des produits et services du point de vue de la performance environnementale. L'an dernier, Bombardier a choisi un avion CS100 pour la toute première EPD®; cette année, c'est l'avion CS300 qui a été soumis à cet exercice.

Champion de l'efficacité énergétique, un avion C Series consomme à peine 2 litres de carburant par 100 km et par passager*. Cela signifie qu'au cours de sa vie utile, chaque avion C Series devrait rejeter jusqu'à 120 000 tonnes de dioxyde de carbone de moins dans l'atmosphère que les autres avions de ligne de la taille la plus proche. Cela équivaut à retirer plus de 32 000 voitures intermédiaires de la circulation pendant un an. Le niveau de bruit des avions C Series est comparable à celui d'avions de ligne de plus petite taille, comme les avions de transport régional, ce qui en fait une solution idéale pour une exploitation en milieu urbain et l'avion le moins perturbant pour son voisinage du segment des petits avions monocouloirs.

L'avion C Series est fabriqué par la Société en commandite Avions C Series, une filiale du secteur Bombardier Avions commerciaux de Bombardier Inc.

À propos du International EPD® System

Le International EPD® System est un programme de communication volontaire et transparente de l'impact environnemental du cycle de vie de biens et services. Depuis la publication de la première déclaration environnementale de produit en 1999, la bibliothèque EPD® à www.environdec.com s'est enrichie de plus de 700 déclarations faites par des organismes de 36 pays différents. L'exploitant responsable de ce programme est EPD International AB, une société enregistrée en Suède.

À propos de Bombardier

Bombardier est le plus important constructeur d'avions et de trains au monde. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité à l'échelle mondiale en répondant à la demande de moyens de transport plus efficaces, durables et agréables. C'est à notre vaste éventail de véhicules et de services et, surtout, à nos employés, que nous devons notre position de chef de file mondial.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2016, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 16,3 milliards de dollars. Pour vous renseigner davantage, consultez le site www.bombardier.com ou suivez-nous sur Twitter à @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

* Cela équivaut à 118 milles au gallon (mi/gal) par passager OU 50 kilomètres par litre (km/L) et par passager