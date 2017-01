Une étape importante est atteinte concernant la route toutes saisons Tlicho

WHATÌ, TERRITOIRES DU NORD-OUEST--(Marketwired - 11 jan. 2017) - Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Bob McLeod, premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, l'honorable Wally Schumann, ministre des Transports des Territoires du Nord-Ouest, l'honorable Robert C. McLeod, ministre des Finances des Territoires du Nord-Ouest, ainsi qu'Eddie Erasmus, Grand chef Tlicho, ont annoncé aujourd'hui l'approbation conditionnelle d'un financement fédéral pour la construction de la route toutes saisons Tlicho.

Le gouvernement fédéral apportera jusqu'à 25 pour cent des coûts admissibles du projet dans le cadre du Fonds PPP Canada.

Le processus d'approvisionnement du projet de la route toutes saisons Tlicho au moyen d'un partenariat public-privé commencera en février 2017 avec l'appel de qualification.

Ce projet est actuellement soumis à une évaluation environnementale dirigée par l'office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie (Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board). La confirmation que le financement est disponible contribuera au processus d'évaluation environnementale relativement au calendrier de construction.

La route toutes saisons Tlicho consistera en approximativement 97 kilomètres d'une nouvelle route à deux voies reliant la collectivité de Whati, incluant quatre nouveaux ponts et un large ponceau voûté.

Actuellement desservie par une route d'hiver de glace, la région Tlicho ne dispose d'un accès terrestre à la région de Yellowknife et au sud du Canada que pendant trois mois par an. Durant le reste de l'année, les aliments et autres marchandises sont acheminés par voie aérienne à des coûts importants, et les aliments coûtent souvent 50 pour cent plus cher qu'à Yellowknife.

La route d'hiver existante fait chaque année l'objet d'une remise en question en raison des conditions changeantes de la glace du lac et du tronçon terrestre, selon les températures aériennes et des précipitations de neige. Compte tenu des effets du changement climatique, les efforts nécessaires pour améliorer le réseau routier d'hiver sont une priorité de longue date pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les collectivités locales. Les coûts d'entretien et d'exploitation de la route d'hiver ont été multipliés par 4,5 au cours des dix dernières années.

« Catalyseur économique, l'achèvement de la route toutes saisons Tlicho améliorera grandement la vie des résidents locaux. La route praticable par tous les temps permettra aux résidents de Whati d'avoir accès toute l'année aux possibilités d'emploi offertes dans le sud, de se procurer des marchandises et des services à bien meilleur marché et de rendre la région plus attractive aux fins de développement. »

Michael V. McLeod, Député des territoires du Nord-Ouest

« La construction de la route toutes saisons Tlicho nous permettra de saisir des possibilités importantes pour les résidents des T. N.-O. Remplacer l'actuelle route d'hiver qui mène à Whatì permettra d'atténuer les défis liés aux conséquences du changement climatique, de créer de nouvelles possibilités d'emploi et de formation pour les résidents, et aura pour effet de transporter les biens de façon fiable et efficace et d'offrir de nouvelles possibilités de développement du potentiel économique de notre territoire. »

Wally Schumann, Ministre des Transports des Territoires du Nord-Ouest

« L'étape soulignée aujourd'hui représente l'engagement du Canada et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest de s'associer pour effectuer d'importants investissements stratégiques dans les infrastructures qui relient les collectivités, améliorent notre résilience au changement climatique et soutiennent les possibilités de développement économique qui profitent aux résidents du Nord et à tous les Canadiens. »

Robert C. McLeod, Ministre des Finances des Territoires du Nord-Ouest

« Les collectivités Tlicho et leurs résidents tireront des avantages énormes du développement des infrastructures clés dans notre région. Ensemble, nos gouvernements peuvent amener de réels changements dans la qualité de vie des membres de nos communautés, permettre de rapprocher nos normes et le coût de la vie de ce qui existe dans les centres urbains des Territoires du Nord-Ouest. Un réel partenariat entre nos gouvernements a permis de concevoir le projet de la route toutes saisons Tlicho et d'aller de l'avant, et nous nous réjouissons à l'idée de la poursuite de cette collaboration tandis que nous avançons vers les approbations réglementaires et la construction. Le peuple Tlicho est prêt à prendre part à la construction de ce projet, et à en voir les avantages. »

Eddie Erasmus, Grand Chef Tlicho

Faits en bref

Le ministère des Transports collabore depuis 2012 avec le gouvernement Tlicho pour faire avancer le projet de la route toutes saisons Tlicho.

En plus de fournir un accès toute l'année à la collectivité de Whatì, la route toutes saisons Tlicho permettra d'accéder plus longtemps aux routes d'hiver reliant les collectivités de Gameti et de Wekweeti.

L'office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie formulera une recommandation concernant le projet en fonction de l'évaluation environnementale. Il s'agit-là d'une exigence courante pour les grands projets d'infrastructure, et cela permettra de veiller à ce que, si le projet est approuvé, il soit réalisé dans le respect de l'environnement et de la culture.

Comme l'approvisionnement de ce projet consistera en un processus concurrentiel, les coûts prévus du projet ne seront pas connus publiquement avant qu'un contrat soit conclu pour le projet.

Le financement du gouvernement des T. N.-O. (GTNO) est assujetti à son approbation par l'assemblée législative. Le financement de PPP Canada est conditionnel à un engagement officiel du GTNO assurant que le financement est disponible et réservé pour le projet.

