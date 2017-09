Une expérience de salon embarqué pour Sea-Doo, des véhicules Can-Am prêts pour les sentiers et la connectivité intelligente pour le Can-Am Spyder : BRP propulse l'aventure encore plus loin

DALLAS, TEXAS--(Marketwired - 21 sept. 2017) -

BRP (TSX:DOO) démontre une fois de plus son obsession à offrir la meilleure expérience qui soit en annonçant l'entrée de Can-Am dans le segment sentiers du marché des véhicules côte à côte, le lancement d'une toute nouvelle plateforme Sea-Doo procurant une expérience de salon embarqué et l'arrivée de la connectivité pour téléphones intelligents dans les véhicules Can-Am Spyder.

Ces nouveautés emballantes sont dévoilées à l'occasion d'un spectaculaire événement de trois jours qui se tient à Dallas, au Texas, auquel participent des milliers de propriétaires et de représentants de concessionnaires BRP du monde entier.

« Chez BRP, nous sommes tous animés par une passion et une inventivité sans borne pour propulser l'expérience utilisateur vers de nouveaux sommets. La gamme 2018 témoigne de cet engagement et a été pensée pour permettre à tous les adeptes de vivre des expériences ultimes, déclare Anne-Marie LaBerge, vice-présidente principale, Marques mondiales et Communications, chez BRP. Il s'agit d'une gamme de véhicules qui procure à la fois émotions fortes et plaisir. Elle saura à coup sûr plaire à tous les passionnés. »

NOUVEAUX VÉHICULES CÔTE À CÔTE CAN-AM MAVERICK TRAIL

BRP lance quatre nouveaux véhicules côte à côte Can-Am Maverick Trail de 50 pouces de largeur. Grâce au profil élancé de ces véhicules, les amateurs de conduite hors route pourront apprécier l'expérience Maverick sur de nombreux sentiers publics et atteindre facilement des destinations reculées.

« La gamme Can-Am Maverick Trail fait entrer les spectaculaires qualités de nos produits dans le domaine de l'exploration des sentiers », affirme Bernard Guy, vice-président principal, Stratégie globale des produits, chez BRP.

Pour les amateurs de parcours techniques (technical crawling), qui sont de plus en plus nombreux, BRP lance non pas un, mais deux nouveaux véhicules côte à côte spécialisés : le Can-Am Maverick X3 X rc TURBO R de 172 ch et le Maverick X3 X rc TURBO de 120 ch. Équipés du novateur différentiel avant entièrement blocable SMART-LokMC*, ces véhicules côte à côte sont spécialement conçus pour offrir une manœuvrabilité maximale, même à basse vitesse, avec une garde au sol élevée et de gros pneus spécialisés. BRP se démarque avec cette gamme de véhicules spécialisés pour parcours techniques.

Également doté du différentiel avant SMART-Lok, le tout nouveau véhicule utilitaire prêt pour la boue Defender X mr HD10 a été spécialement pensé pour les conditions humides. Il est construit pour conquérir les environnements hostiles.

PLATEFORME SEA-DOO NOVATRICE QUI TRANSFORME L'EXPÉRIENCE À BORD

Cinquante ans après avoir lancé la toute première motomarine Sea-Doo, BRP dévoile une nouvelle plateforme révolutionnaire pour plusieurs modèles Sea-Doo. Celle-ci transforme complètement l'expérience à bord et élargit les possibilités quant aux activités que les plaisanciers peuvent pratiquer avec une motomarine Sea-Doo.

Afin d'offrir un confort maximal, la nouvelle motomarine Sea-Doo est munie d'un siège arrière reconfigurable qui transforme l'embarcation en une sorte de salon. Le siège se transforme rapidement d'une configuration à trois places en un espace confortable où deux personnes peuvent se faire face pour pique-niquer. Une fois le siège enlevé, le pont arrière, plus spacieux et plus plat, facilite l'embarquement et le rend plus stable. Voilà une toute nouvelle façon de passer plus de temps à relaxer sur l'eau!

Bref, la nouvelle plateforme Sea-Doo redéfinit les standards de l'industrie en matière de stabilité et de maîtrise pour une motomarine. Elle propose également de plus grands espaces de rangement, un compartiment pour téléphone à l'épreuve des chocs et de l'eau comprenant un chargeur USB ainsi que le tout premier système audio Bluetooth véritablement étanche installé par un constructeur. La nouvelle plateforme est disponible sur sept modèles des gammes Sea-Doo GTX, RXT et WAKE PRO.

BRP procède également au lancement du nouveau Sea-Doo SPARK TRIXX 3-UP doté d'un siège et d'un pont arrière allongés - c'est la motomarine d'entrée de gamme la plus polyvalente jamais construite à ce jour. Elle procure le même niveau de plaisir que le modèle 2-UP, lancé l'an dernier avec grand succès, mais avec un passager de plus et la possibilité de s'en servir pour pratiquer des sports nautiques. Réussir des figures est tellement facile et plaisant dans l'ensemble de la gamme SPARK TRIXX que vous ne voudrez jamais que la journée se termine.

CONNECTIVITÉ POUR TÉLÉPHONES INTELLIGENTS DANS LA PLUPART DES VÉHICULES CAN-AM SPYDER 2018

Sur la route, BRP repousse également les limites en équipant la plupart de ses véhicules Can-Am Spyder 2018 d'un nouveau tableau de bord entièrement numérique conçu spécifiquement pour répondre aux besoins des pilotes. L'ingénieux affichage est le premier de l'industrie de la moto à offrir l'accès à des applications de téléphone intelligent tierces grâce à la connectivité transparente de BRP ConnectMC.

Le système permet également aux utilisateurs de lire du contenu à partir d'appareils compatibles Bluetooth directement sur leur Can-Am Spyder. On peut ainsi accéder à son application de navigation et écouter de la musique à bord de son véhicule Can-Am Spyder pour profiter pleinement de l'expérience de conduite à l'air libre.

« La connectivité est essentielle à l'avenir du pilotage, c'est pourquoi nous concentrons nos efforts à l'amélioration de l'expérience des utilisateurs du Can-Am Spyder au moyen de la technologie », souligne Josée Perreault, vice-présidente principale, Can-Am Spyder.

* Smart-LokMC a été mis au point en collaboration avec TEAM Industries, un chef de file du marché des groupes motopropulseurs.

À propos de BRP

BRP (TSX:DOO) est un chef de file mondial en conception, développement, fabrication, distribution et commercialisation de véhicules récréatifs motorisés et de systèmes de propulsion. Son portefeuille comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules tout-terrain et les véhicules côte à côte Can-Am, les roadsters Can-Am Spyder, les systèmes de propulsion marins Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et petits avions. BRP conçoit également sa propre gamme dédiée de produits de pièces, accessoires et vêtements. Avec des revenus annuels de 4,2 milliards de dollars canadiens provenant de ventes dans plus de 100 pays, la Société emploie environ 8 700 personnes dans le monde.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Evinrude, Rotax, Can-Am, Spyder, SPARK, TRIXX, GTX, RXT, WAKE PRO, Maverick, Defender, Trail, X3, BRP Connect et le logo BRP sont des marques déposées de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

