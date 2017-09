RenalGuard a considérablement réduit les taux d'IRA chez des patients à risque modéré à élevé, ainsi que les décès, les dialyses et les événements cardiovasculaires indésirables graves La nouvelle méta-analyse de RenalGuard Therapy® inclut 3 études montrant que RenalGuard protège de l'IRA pendant les procédures TAVR

MILFORD, MA--(Marketwired - 13 septembre 2017) - Une nouvelle méta-analyse suggère que l'utilisation de RenalGuard System® réduit le taux d'insuffisance rénale aiguë (IRA) induite par des produits de contraste par rapport à l'expansion volumique intravasculaire standard chez les patients à risque modéré à élevé atteints d'insuffisance rénale chronique qui font l'objet de procédures interventionnelles cardiaques. Publiée dans le Journal of Interventional Cardiology, cette étude a également révélé que RenalGuard réduit considérablement les taux de mortalité toutes causes confondues, la progression jusqu'au remplacement rénal (dialyse) et les événements cardiovasculaires et cérébrovasculaires indésirables graves (ECCIG), à la fois à court et à long terme.

Cette méta-analyse englobait 10 études, dont quatre étaient des essais randomisés contrôlés, et a été menée par Anand Prasad, M.D., FACC, FASCI, RPVI et ses collègues du département de médecine, division de cardiologie, du centre des sciences de la santé de l'université du Texas à San Antonio. Parmi un total de 1 585 patients, 698 ont été sélectionnés pour participer à quatre essais randomisés et 887 appartenaient aux registres de patients restants inclus dans l'analyse.

Les résultats ont montré que l'utilisation de RenalGuard était associée à une réduction significative du risque d'IRA induite par des produits de contraste par rapport aux sujets témoins (expansion volumique standard) (RR : p.30, 95 % IC : 0,18-0,50, P˂0,01). L'incidence de l'IRA induite par des produits de contraste chez les patients traités avec RenalGuard s'élevait à 7,7 % comparativement à 23,6 % dans le groupe témoin (P˂0,01). L'utilisation de RenalGuard a également été associée à une diminution de la mortalité (RR :0,43, 95 % IC : 0,18-0,99, P=0,05), des dialyses (RR : 0,20, 95 % IC : 0,06-0,61, p=0,01), et des ECCIG (RR : 0,42, 95 % IC : 0,26-0,65, P˂0,01) par rapport aux sujets témoins.

" L'insuffisance rénale aiguë suite à l'administration de produits de contraste est liée à une aggravation significative des résultats thérapeutiques des patients, y compris un besoin accru de dialyse et une augmentation des événements indésirables et de la mortalité ", a déclaré Jim Dillon, président-directeur général de RenalGuard. " Nous tenons à remercier les auteurs de cette étude, dont l'analyse détaillée montre que RenalGuard offre de meilleurs bienfaits aux patients et aux prestataires de soins de santé que l'expansion volumique, non seulement en réduisant l'incidence de l'IRA induite par des produits de contraste et la nécessité de réaliser des dialyses, mais également en améliorant les résultats thérapeutiques des patients grâce à une diminution de la mortalité et des événements cardiovasculaires indésirables graves, qui représentent un coût important. "

" Cette méta-analyse est la première à incorporer les trois études qui avaient montré des réductions significatives de l'incidence de l'IRA après une procédure de remplacement de valve aortique par voie percutanée (TAVR) ", a commenté Andrew Halpert, directeur technologique de RenalGuard. " L'insuffisance rénale suite à une procédure TAVR constitue l'un des meilleurs prédicteurs de mortalité post-procédure à long terme. La réduction démontrée des taux d'IRA grâce à l'utilisation de RenalGuard chez ces patients aidera Edwards, Medtronic et tous les autres fabricants de solutions de TAVR tandis qu'ils cherchent à étendre la population indiquée afin qu'elle puisse recevoir des valves TAVR. Ces résultats devraient continuer à stimuler l'adoption de RenalGuard Therapy sur le marché en pleine croissance des solutions TAVR, ainsi que pour toutes les autres applications pour lesquelles RenalGuard a réussi à réduire l'incidence de l'IRA induite par des produits de contraste. "

Le système RenalGuard est actuellement commercialisé pour une utilisation dans les laboratoires de cathétérisme cardiaque sur les marchés dans lesquels il a été approuvé, notamment plusieurs pays en Europe et au Moyen-Orient. La société prévoit de conclure son essai pivot aux États-Unis avant la fin de l'année en cours et de déposer une demande d'approbation de pré-commercialisation auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis en 2018.

À propos de RenalGuard Solutions, Inc.

RenalGuard Solutions, Inc. est un fabricant d'appareils médicaux axé sur des technologies innovantes pour les marchés cardiaque et vasculaire. RenalGuard®, le produit phare de la société, est conçu pour protéger les patients contre l'insuffisance rénale aiguë (IRA), y compris l'IRA induite par des produits de contraste. Plusieurs études sponsorisées par des chercheurs en Europe ont démontré l'efficacité de RenalGuard en termes de prévention de l'IRA induite par des produits de contraste chez les patients à risque. RenalGuard porte le marquage CE et est vendu en Europe, ainsi que dans certains pays à travers le monde, via un réseau de distributeurs. L'étude pivot CIN-RG RenalGuard est en cours aux États-Unis dans le but de soutenir le dépôt prévu d'une demande d'approbation avant commercialisation auprès de la Food and Drug Administration en 2018. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site Internet de la société à l'adresse http://www.renalguard.com.