Une nouvelle enquête de l'ABC montre une croissance rapide dans l'utilisation des technologies bancaires et de paiement

La majorité des Canadiens apprécient la valeur des innovations bancaires

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 7 fév. 2017) - L'Association des banquiers canadiens (ABC) a publié aujourd'hui les résultats de sa plus récente enquête sur Les Canadiens et leurs services bancaires. Ces résultats révèlent que les Canadiens n'hésitent pas à adopter les nouvelles technologies bancaires et de paiement et qu'une majorité des consommateurs (90 %) apprécient la valeur qu'ils reçoivent des innovations bancaires.

L'enquête, commanditée par l'ABC et menée par Abacus Data, a également révélé que 17 % des répondants utilisent principalement un appareil mobile pour accéder aux services bancaires, une importante hausse par rapport aux 9 % de 2014. Il s'agit d'un virage radical comparativement à 2002, quand 40 % des Canadiens effectuaient leurs transactions principalement aux GAB, 30 % principalement dans une succursale et seulement 16 % principalement en ligne. À cet égard, les répondants reconnaissent aux banques le mérite d'avoir adopté des mesures garantissant l'introduction de solutions bancaires et de paiement sécuritaires, rapides et pratiques.

« Les banques du Canada ont toujours été des chefs de file dans le développement et l'adoption d'innovations et de technologies nouvelles, rendant les services bancaires rapides, simples et pratiques pour les consommateurs, tout en préservant la confiance de ces derniers dans la sécurité des opérations bancaires », a affirmé Terry Campbell, président de l'ABC. « Les Canadiens de tous âges ont de plus en plus recours aux services bancaires et de paiement en ligne et mobiles, et ont confirmé qu'ils envisagent de le faire davantage à l'avenir. Que 44 % des consommateurs aient utilisé les services bancaires mobiles en 2016 témoigne de cette évolution. »

Croissance rapide des services bancaires et de paiement numériques

Près des trois quarts des Canadiens (72 %) utilisent désormais les méthodes numériques comme principal moyen pour accéder aux services bancaires, une hausse par rapport aux 52 % de 2012.





Quarante-quatre pour cent (44 %) des Canadiens signalent avoir utilisé les services bancaires mobiles au cours de l'année passée, une hausse par rapport aux 31 % de 2014.





Près des deux tiers (63 %) des répondants, dont 40 % des personnes âgées de plus de 55 ans, ont envoyé ou reçu des transferts d'argent par courriel.





En 2016, 9 % des consommateurs ont déclaré que leur principal moyen de déposer des chèques dans leur compte était d'en prendre une photo sur leur appareil mobile, comparativement à seulement 1 % en 2014.





Tournés vers l'avenir

Une proportion plus élevée que jamais de Canadiens s'attend à recourir aux services bancaires et de paiement mobiles dans les prochaines années. Cette tendance est favorisée par les consommateurs âgés de 35 ans et moins, mais suivie graduellement par ceux qui ont 55 ans et plus.

Trente-huit pour cent (38 %) des répondants affirment que leur recours aux services mobiles a augmenté en 2016. En outre, 52 % comptent utiliser davantage les appareils mobiles pour accéder aux services bancaires au cours des deux aux trois prochaines années.





Quarante pour cent des consommateurs prévoient effectuer un achat sur leur appareil mobile dans les deux à trois prochaines années.





Les Canadiens sont d'avis que l'introduction de nouvelles technologies bancaires changera leur façon de payer les articles de tous les jours. Dans les dix prochaines années, 26 % des Canadiens s'attendent à ne plus porter de l'argent liquide sur eux et 59 % à ne plus se servir de chèques.





Les Canadiens dans leur ensemble applaudissent le virage technologique dans les services bancaires amorcé par les banques

Quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des répondants reconnaissent que les banques font un bon travail dans l'introduction d'innovations bancaires.





Quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) des clients des banques affirment que les services bancaires sont devenus plus faciles et plus pratiques au fil des ans.





Quatre-vingt-onze pour cent (91 %) sont certains que leur banque leur donne accès à des solutions sûres et sécuritaires.





« Il est clair que les Canadiens se réjouissent des nombreuses nouveautés technologiques dans le secteur bancaire et ont pleinement l'intention d'en tirer profit », a déclaré M. Campbell. « C'est fortement dû au fait que les consommateurs font confiance à leurs banques et les considèrent comme des partenaires fiables. »

Les détails des principaux résultats de l'enquête de 2017 Les Canadiens et leurs services bancaires se trouvent sur

http://www.cba.ca/Assets/CBA/Files/Article%20Category/PDF/info-howCanadiansBank-poll-2016-fr.pdf

Méthodologie de l'enquête

L'enquête a été effectuée par Abacus Data pour le compte de l'Association des banquiers canadiens. Les résultats de l'enquête ont été obtenus auprès d'un échantillon national proportionnel et aléatoire de 1 262 Canadiens âgés de 18 ans et plus. L'enquête a été menée en ligne (445 entrevues) et au téléphone (817 entrevues) du 6 au 19 octobre 2016. La marge d'erreur est de ± 2,8 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de l'Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens représente 60 banques membres, soit des banques canadiennes ainsi que des filiales et des succursales de banques étrangères exerçant des activités au Canada, et leurs 280 000 employés. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques efficaces, favorisant le maintien d'un système bancaire solide et stable au profit des Canadiens et de l'économie canadienne. Également, l'Association encourage la littératie financière pour permettre aux individus de prendre des décisions éclairées en matière de finance et collabore avec les banques et les services de police en vue d'aider à la protection les clients contre le crime financier et de sensibiliser à la fraude. www.cba.ca.

