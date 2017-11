Une nouvelle marque, un nouveau site Web, un nouveau nom : un seul Fasken

Aujourd'hui marque un moment charnière des 150 ans de notre cabinet

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 29 nov. 2017) - Au fur et à mesure que la complexité augmente, personne ne peut se permettre de faire les choses comme d'habitude. Aujourd'hui, Fasken lance une nouvelle marque et un nouveau site Web.

Nous avons pris la décision de remplacer le nom Fasken Martineau par Fasken. Sachant que beaucoup de clients nous appellent déjà Fasken, nous avons officialisé ce nom. Nous avons également profité de ce changement de nom pour remanier la marque du cabinet. Nous avons un nouveau logo dont la police de caractères est unique, de nouvelles couleurs et une identité moderne. Notre nouveau site Web offre une meilleure expérience de navigation, ce qui facilite l'accès et permet de naviguer parmi les compétences des avocats et leur expérience pertinente. Il est basé sur une technologie sophistiquée et réactive, créant une expérience personnalisée basée sur les intérêts et accessible à partir de tous types d'appareils.

« Nos clients sont au cœur de nos activités. Nous nous sommes engagés à leur fournir des services juridiques de premier ordre, novateurs, pratiques et rentables », a déclaré Peter Feldberg, associé directeur de Fasken. « Notre nouveau site Web assure une meilleure expérience pour les clients, car la navigation vers l'information d'intérêt pour eux est plus rapide et facile. »

Fasken compte des bureaux dans chacun des principaux centres d'affaires du Canada : Calgary, Montréal, Ottawa, Québec, Toronto, Vancouver, ainsi qu'à Londres (Royaume-Uni), à Johannesburg (Afrique du Sud) et un bureau de représentation à Beijing (Chine). Visitez notre nouveau site Web à l'adresse fasken.com pour voir sa nouvelle allure.

Au sujet de Fasken

Fasken est un cabinet d'avocats chef de file à l'échelle internationale qui compte plus de 700 avocats et neuf bureaux répartis sur quatre continents. Les clients comptent sur nous pour la prestation de services juridiques pratiques, innovateurs et rentables. Nous trouvons des solutions aux défis commerciaux les plus complexes et ajoutons une valeur exceptionnelle tout en gardant les clients au cœur de tout ce que nous faisons. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du cabinet à l'adresse suivante : fasken.com.