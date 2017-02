Une nouvelle passerelle pour sécuriser le réseau de sentiers de motoneige de la région de la Mitis

Le gouvernement du Canada accorde une aide financière au Club Motoneige de la Mitis (2001) inc.

BAIE-DES-SABLES, QUÉBEC--(Marketwired - 26 fév. 2017) - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le tourisme constitue une excellente occasion de diversification économique à l'échelle tant nationale que régionale. En ce sens, l'appui du gouvernement du Canada à des organisations culturelles et sportives est un moyen efficace de soutenir les actions qui entraînent des retombées économiques substantielles dans les régions où elles ont lieu.

Le député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Rémi Massé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, annonce que le Club Motoneige de la Mitis (2001) inc. se voit accorder une aide financière de 86 500 $, sous forme de contribution non remboursable, pour améliorer la qualité et la sécurité du sentier de motoneige Trans-Québec #5.

Fondé en 2001, le club de motoneige de la Mitis gère un réseau de sentiers balisés de 217 km dont 65 km de sentiers Trans-Québec (#5), 126 km de sentiers transrégionaux (#578, #579 et #587) et 26 km de sentiers locaux. Le club compte 500 membres annuellement. Les fonds consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ) de DEC ont permis au club d'installer une nouvelle passerelle sur la rivière Tartigou, le long du sentier Trans-Québec #5 près de Baie-des-Sables.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« Je me réjouis du soutien de DEC au projet du club de motoneige de la Mitis, un projet porteur qui a de quoi réjouir tant les motoneigistes que les entreprises touristiques locales. Les infrastructures touristiques, comme les pistes de motoneige, contribuent à augmenter l'attractivité et à stimuler l'activité économique de la région. »

- Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia

« Le tourisme représente un secteur d'activité très important et le gouvernement du Canada met tout en œuvre pour le rendre profitable à tous. Nul doute que les retombées de ce projet rassembleur rayonneront sur l'ensemble des communautés du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Je tiens à féliciter ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à sa concrétisation, qui témoigne de notre passion pour les sports d'hiver. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« L'ajout de cette passerelle permet à nos membres de filer sans détour ou sans attendre la prise des glaces. La saison pourra débuter plus tôt et se clore un peu plus tard, mais surtout, elle se déroulera en toute sécurité. »

- Donald Bélanger, président du Club Motoneige de la Mitis (2001) inc.

