Une nouvelle signature graphique pour Beaconsfield

BEACONSFIELD, QUÉBEC--(Marketwired - 16 jan. 2017) - C'est avec beaucoup d'enthousiasme que la Ville s'est dotée d'un nouveau logo. Élégante, épurée et aux couleurs attrayantes, cette nouvelle signature s'ajoute aux armoiries existantes de la municipalité qui demeureront en place sur les documents et supports à caractère légal, règlementaire ou protocolaire.

La nouvelle identité visuelle de la Ville se veut le reflet de son caractère moderne, de la qualité de vie qu'elle offre et des valeurs qui l'animent : une ville verte, riveraine et paisible et une communauté engagée.

« Beaconsfield est une ville où il fait bon vivre et l'essor de la Ville doit se refléter dans l'image. Nous sommes fiers de déployer cette nouvelle identité visuelle qui colle à la fois à nos valeurs, réalisations et à nos aspirations », affirme le maire Georges Bourelle.

Description du logo :

Trois couleurs principales : le vert pour illustrer le développement durable (feuille); le bleu pour une ville riveraine (eau) et le jaune doré pour le dynamisme communautaire (personnage)

Image d'une ville jeune et active qui offre une grande variété d'activités communautaires, tant au niveau culturel, récréatif que sportif.

Il reflète le « lifestyle » décontracté de Beaconsfield et ses préoccupations environnementales.

Le mouvement dans son traitement illustre une ville d'action résolument tournée vers l'avenir.

Ce nouveau logo sera déployé progressivement sur les supports numériques et imprimés de la Ville.