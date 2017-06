Une propriétaire de garderie à Montréal ouvre la première garderie pour adultes

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 13 juin 2017) - La propriétaire d'une garderie à Montréal, ancienne infirmière pédiatrique, Inga Turner a ouvert une garderie pour « adultes » près du stade olympique à Montréal.

Selon Turner, ses premiers clients étaient du domaine des finances et d'informatique. Elle explique que « les gens sont toujours trop sérieux…ils sont tellement fatigués de la vie monotone au bureau, des différentes formations, des séminaires, des présentations PowerPoint etc. ils veulent se sentir libres pour une fois ou du moins vivre une expérience intéressante et unique. Mais en réalité, ils veulent ressentir le bonheur. Le pur bonheur ne peut être ressenti que dans l'enfance ».

Pour les faire voyager dans l'enfance, Turner offre à ses élèves adultes des repas faits maison et des gouters. Pour les repas, elle s'est inspirée du menu de l'ancienne école pour recréer les plats favoris de ses élèves quand ils étaient enfants. « Ceci les aide à revivre leurs enfances » dit-elle.

Selon elle, son objectif est de rendre ses clients aussi « heureux qu'un enfant ». Elle dit à ses futurs élèves : « vous allez retourner dans l'enfance et tous vos soucis disparaitront ». À cette fin, elle propose des jeux d'amitié, des jeux créatifs et de collaboration. Après le déjeuner, c'est l'heure de la sieste. Turner a consacré un espace semblable à une garderie à domicile, un espace libre de 1000 pieds carrés et une piscine à boules ainsi qu'une salle d'activités.

Alors qu'elle était propriétaire d'une garderie, l'idée d'offrir les mêmes services aux adultes lui est survenue. Elle déclare que « nous faisions cela dans notre garderie, alors je me suis dit, pourquoi ne pas offrir le même service aux adultes ? ». Le résultat a même étonné Turner, « nous l'avons essayé et l'expérience a été incroyable pour les participants. Certains ont pleuré de joie. Ça a dépassé toutes mes attentes. L'un des premiers participants a dit qu'un jour avec nous était aussi relaxant qu'un mois à Cuba ».

Un jour à iChild coute 80-125$ par personne. Dans chaque classe, il y a dix personnes. Les groupes sont sélectionnés par âge et intérêt.

D'après Turner, la garderie iChild pour adultes est la première au Canada. Elle compte étendre son affaire unique en son genre à travers le Canada et les États-Unis. « Il n'est pas facile de procurer un sentiment d'enfance aux gens. Nous avons trouvé la formule et c'est extraordinaire » Turner a dit. Aujourd'hui, Turner souhaite partager sa découverte avec le reste du monde.

IChild promut le travail d'équipe, la créativité, coopération et la confiance à travers des jeux et d'autres activités amusantes qui reflètent l'expérience des enfants à la maternelle. Sa fondatrice, Inga Turner invite les entreprises et les particuliers à apprendre davantage sur cette expérience unique de consolidation d'équipe sur le iChildwebsite, disponible en Anglais et en Français.