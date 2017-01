Une salle plus grande et plus écoénergétique pour les Chevaliers de Colomb du Conseil 1093 de Granby

Le gouvernement du Canada soutient le projet communautaire qui aura des retombées positives sur l'économie et l'environnement

GRANBY, QUÉBEC--(Marketwired - 19 jan. 2017) - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui, comme celui des Chevaliers de Colomb du Conseil 1093 de Granby, contribuent à la vitalité et au dynamisme de l'ensemble des régions du pays.

Pierre Breton, député de Shefford, a annoncé, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, que les Chevaliers de Colomb du Conseil de Granby No: 1093 se voyaient accorder une aide financière de 50 858 $, sous forme de contribution non remboursable, pour agrandir leur salle communautaire et améliorer les installations.

Depuis maintenant 110 ans, les Chevaliers de Colomb du Conseil 1093 de Granby soutiennent les familles, les démunis et la communauté, notamment grâce à des collectes de fonds réalisées pour des organismes de bienfaisance et en offrant une aide alimentaire. En plus d'y organiser diverses activités récréatives, l'organisme loue sa salle communautaire aux citoyens de Granby et des environs et redistribue ensuite les bénéfices dans la communauté.

Les fonds consentis en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150) permettront aux Chevaliers de Colomb du Conseil 1093 de Granby de moderniser et de rendre plus écologique le système de chauffage et de ventilation par l'installation d'un système géothermique. De plus, des travaux seront réalisés afin d'agrandir la salle pour en faire passer la capacité de 110 à 140 personnes, tout en réaménageant les salles de bain.

Citations

« Des installations comme la salle communautaire des Chevaliers de Colomb du Conseil 1093 de Granby sont des lieux de rassemblement par excellence. Aujourd'hui, comme il y a 150 ans, aller à la rencontre de l'autre contribue à forger des communautés fortes. L'appui financier que nous accordons à nos collectivités démontre clairement l'engagement du gouvernement du Canada à favoriser une croissance durable et la prospérité au Canada. »

Pierre Breton, député de Shefford

« Le gouvernement du Canada appuie les projets d'organismes qui, comme celui des Chevaliers de Colomb du Conseil 1093 de Granby, mobilisent et unissent nos communautés. Ces projets renforcent les collectivités du Canada, stimulent l'activité économique et profitent aux familles ainsi qu'à la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Nous sommes heureux de compter sur l'appui de DEC pour mener à terme ce projet. En agrandissant notre salle, les Chevaliers de Colomb de Granby pourront contribuer davantage au bien-être de la population et continuer d'offrir un lieu de rassemblement sécuritaire et accessible. »

Yvan Pelletier, Grand Chevalier, Chevaliers de Colomb du Conseil 1093 de Granby

