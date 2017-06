Une séance sur piste unique ouverte à tous en compagnie des pilotes-vedettes de la Coupe Nissan Micra

La première journée « Sur la Piste pour Tous » de la série de courses monotype préférée des Canadiens promet d'être un cadeau mémorable pour la fête des Pères

MISSISSAUGA, ON--(Marketwired - 7 juin 2017) - Le 18 juin, JD Promotion & Compétition, avec le soutien de Total Canada, tiendra un événement " Expérience découverte " au circuit ICAR du Québec dans le cadre de la Coupe Nissan Micra. Le jour de la fête des Pères, cette journée sur la piste sera l'occasion rêvée pour les amateurs de sports automobiles et de la Coupe Nissan Micra de s'installer au volant d'une voiture de course et de ressentir le frisson de la série de courses automobiles la plus accessible au Canada.

Pour leur " Expérience découverte ", les participants seront en compagnie d'un pilote de la Coupe Nissan Micra, qui veillera à ce qu'ils vivent une expérience à la fois grisante et sécuritaire. Ainsi, les 3 pilotes de Total Canada, Olivier Bédard, champion 2015, Xavier Coupal, champion 2016, et Valérie Limoges, 5eme du Championnat 2016, seront instructeurs d'un jour et expliqueront aux participants comment conduire les Nissan Micra de course. Ces trois pilotes se sont d'ailleurs approprié le podium lors de la dernière course de la série - la Classique du printemps, le dimanche 28 mai au Circuit Mont Tremblant.

Après une séance théorique, les participants auront la chance de vivre une expérience semblable à celle des pilotes de la Coupe Nissan Micra en prenant la piste au volant d'une des voitures de course de la série. Ils concluront leur expérience comme passager a bord de la Nissan GT-R 2017 pour un ultime tour de piste aux côtés de leur instructeur, à pleine vitesse.

Pour participer, il suffit de s'inscrire au http://www.coupemicra.com/inscriptionevenement/ a partir du 7 juin. Seules 30 places sont offertes, au coût de 295 $ (taxes en sus) pour une séance de 20 minutes en piste. Toutes les voitures de course de la Coupe - y compris celles qui serviront pour l'" Expérience découverte " - sont équipées d'une boîte manuelle 5 vitesses de série.

Lieu :

ICAR

12800, boulevard Henri-Fabre

Mirabel (Québec) J7N 0A6

Pour en savoir plus sur la Coupe Nissan Micra, rendez-vous au http://www.coupemicra.com/.

À propos de la Coupe Nissan Micra

Présentée par JD Promotion & Compétition en collaboration avec Nissan Canada, la Coupe Nissan Micra en est maintenant à sa troisième saison. Il s'agit d'une série de courses réparties sur six fins de semaine en Ontario et au Québec. De mai à septembre, les pilotes s'affrontent au volant de voitures Nissan Micra quasiment de série et dotées d'exactement le même équipement, ce qui permet réellement aux plus talentueux de se démarquer.

La série s'adresse aux jeunes conducteurs de kart, au Canadien moyen qui souhaite faire ses débuts dans la compétition automobile, ou à quiconque souhaitant connaître la poussée d'adrénaline d'une course. En somme, la Coupe Nissan Micra est faite pour les passionnés de sports automobiles qui recherchent le plaisir et le frisson de la course, sans devoir dépenser des sommes extravagantes.

Nissan North America

En Amérique du Nord, les activités de Nissan comprennent le design automobile, la conception technique, le financement aux entreprises et aux particuliers, la vente, la commercialisation, la distribution et la fabrication. Nissan s'emploie à assainir l'environnement dans le cadre de son Programme vert et a été reconnue partenaire ENERGY STARMD chaque année depuis 2010 par la United States Environmental Protection Agency. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Nissan en Amérique du Nord et sur la gamme complète de véhicules Nissan et INFINITI, veuillez consulter les sites suivants : www.NissanUSA.com et www.INFINITIUSA.com. Vous pouvez aussi consulter les sites de nouvelles des États-Unis aux adresses suivantes : NissanNews.com et INFINITINews.com.

Nissan Motor Co., Ltd.

Nissan est un constructeur automobile mondial offrant une gamme complète composée de 60 modèles sous les marques Nissan, INFINITI et Datsun. Au cours de l'exercice 2016, l'entreprise a vendu plus de 5.63 millions de véhicules dans le monde, générant un chiffre d'affaires de 11.72 milliards de yens. Nissan conçoit, fabrique et commercialise le véhicule entièrement électrique le plus vendu mondialement de l'histoire, la Nissan LEAF. Son siège social mondial, situé à Yokohama, au Japon, gère les activités dans six régions : l'ANASE et l'Océanie; l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Inde; la Chine; l'Europe; l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. Nissan a un effectif global de 247 500 personnes et est associé au constructeur français Renault depuis 1999 et à Mitsubishi Motors depuis 2016 en vertu de l'Alliance Renault-Nissan. En 2016, Nissan a racheté 34 % de Mitsubishi Motors, qui est devenu par la suite le troisième membre à part entière de l'Alliance -un groupement dont les ventes annuelles combinées représentent presque 10 millions d'unités par an.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur nos produits, services et sur notre engagement envers une mobilité durable, consultez notre site Web à l'adresse suivante : http://www.nissan-global.com/EN/ (en anglais). Vous pouvez également nous suivre sur Twitter @NissanMotor.

Nissan Canada Inc.

Nissan Canada Inc. (NCI) est la filiale canadienne de vente, de commercialisation et de distribution de Nissan Motor Limited et de Nissan North America, Inc. NCI emploie directement 306 personnes à temps plein dans ses bureaux de Vancouver (Colombie-Britannique), de Mississauga (Ontario) et de Kirkland (Québec). Le Canada compte 194 concessionnaires Nissan indépendants, 41 concessionnaires INFINITI et 45 concessionnaires de véhicules commerciaux Nissan. Pionnière de la mobilité zéro émission, Nissan est passée à l'histoire avec le lancement de la Nissan LEAF, premier véhicule entièrement électrique abordable et commercialisé à grande échelle. Ce modèle a reçu plusieurs récompenses internationales, notamment les prestigieux prix de Voiture européenne de l'année 2011 et de Voiture mondiale de l'année 2011.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités de Nissan au Canada ainsi que sur la gamme complète des véhicules Nissan et INFINITI, veuillez consulter les sites www.nissan.ca et www.INFINITI.ca.

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/6/7/11G140650/Images/IMG_8866-407339df59778d77a26acc30dcfe48b6.JPG

Image disponible: http://www.marketwire.com/library/MwGo/2017/6/7/11G140650/Images/IMG_7700-84e3d3b4681fbbe582520f69209435ba.JPG

Vidéo intégrée disponible: https://youtu.be/0kJ3VFWJjIM