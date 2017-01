Une technologie au laser moderne transforme le processus d'analyse des sols

BOUCHERVILLE, QUÉBEC--(Marketwired - 27 jan. 2017) - Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)

Brenda Shanahan, députée de Châteauguay-Lacolle, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Lawrence MacAulay, l'octroi d'une contribution remboursable de 470 000 $ pour aider une entreprise québécoise à commercialiser un système d'analyse des sols au laser qui remplace les analyses chimiques conventionnelles.

Les fonds octroyés à Logiag Inc. aideront l'entreprise à mettre sur le marché la spectroscopie d'émission de plasma induit par laser (LIBS), une technologie qui permet d'obtenir des données plus précises plus rapidement à un coût moindre. Le but est de communiquer aux producteurs la quantité exacte d'engrais requise pour éviter une surutilisation de produits chimiques.

Cet investissement permet d'atteindre l'objectif du gouvernement fédéral de créer de bons emplois dans le secteur de l'agriculture en appuyant les découvertes scientifiques et l'innovation.

Citations

« Le gouvernement du Canada investit dans la science et l'innovation pour aider nos agriculteurs à demeurer à l'avant-garde, tout en protégeant l'environnement. Les projets de ce genre permettront de donner un avantage concurrentiel à notre secteur agricole et de renforcer la position du Canada en tant que chef de file dans le domaine de l'agriculture de précision. »

- Brenda Shanahan, députée de Châteauguay-Lacolle

« L'aide financière reçue a été capitale pour monter un laboratoire de classe mondiale et démontrer notre technologie laser qui suscite un grand intérêt. Des représentants d'organisations comme Bayer, SGS et Eurofins Scientific sont venus confirmer leurs hypothèses chez nous. »

- Charles Nault, ing. MBA, président-directeur général de Logiag Inc.

Les faits en bref

Logiag Inc., une société de conseil en agronomie située à Châteauguay (Québec), a été créée en 1999 par deux frères. Elle offre des services informatiques agroenvironnementaux, des services liés à la production des grandes cultures et des services de gestion des cultures tout en appuyant la mise en œuvre de pratiques agricoles durables. Logiag compte 36 employés au Québec et à l'Île-du-Prince-Édouard.

La technologie a été développée par Logiag en 2015 en collaboration avec le Conseil national de recherche du Canada (CNRC) et avec le soutien de son Programme d'aide à la recherche industrielle. (Voir le lien vers les histoires de réussite du CNRC ci-après.)

Cet investissement financé par le programme Agri-innovation, une initiative de 698 millions de dollars du cadre stratégique Cultivons l'avenir 2, aidera Logiag à créer 45 emplois sur cinq ans.

Liens connexes

