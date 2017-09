Une technologie de pointe permet au laboratoire TELUS « 5G Living Lab » d'atteindre des débits de communication sans fil de presque 1 Gbits/s en plein centre-ville de Vancouver

TELUS a réalisé avec succès le premier essai d'accès assisté sous licence (LAA) sur réseau commercial

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 27 sept. 2017) - Peu de temps après avoir été nommée société canadienne au réseau sans fil le plus rapide par PCMag, TELUS (TSX:T)(NYSE:TU) continue de repousser les limites de la vitesse sans fil au Canada. La semaine dernière, la société a réalisé avec succès le premier essai d'accès assisté sous licence (LAA) sur les réseaux actifs à l'intérieur et à l'extérieur du Canada. Les essais ont produit des vitesses de téléchargement de 970 Mo/s à l'intérieur et 966 Mo/s à l'extérieur à l'aide d'un spectre regroupé de 80 MHz dans un réseau actif de production dynamique.

La LAA est l'une des principales technologies LTE Advanced Pro qui permettront de renforcer le réseau de TELUS à mesure qu'il continue à évoluer vers la prochaine génération de vitesses 5G. La technologie fonctionne en combinant un spectre sans fil sous licence avec un spectre sans licence publiquement accessible. Cela permet au consommateur de profiter d'un débit plus rapide et d'une meilleure expérience globale de réseau.

« TELUS est déterminée à répondre aux besoins croissants des Canadiens en connectivité mobile, rapide, fiable et à offrir à ses clients la meilleure des expériences de réseau. En notre qualité de premier opérateur au Canada à déployer avec succès la technologie LAA, nous sommes en mesure de combiner les communications sans fil simultanées sur un spectre sous licence et sans licence et d'offrir à nos clients des vitesses plus rapides et des capacités plus élevées », a déclaré Ibrahim Gedeon, directeur de la technologie chez TELUS. « À mesure que nous travaillons avec nos partenaires de l'industrie et avec les organismes de réglementation, nous rendons de nouveaux spectres de fréquence accessibles aux canadiens, permettant à notre réseau primé de devenir de plus en plus rapide, tandis que nous jetons les bases de notre nouvelle génération de réseaux 5G ».

Les clients de TELUS seront en mesure de bénéficier des avantages de la vitesse offerte par la technologie LAA plus tard cette année. Le déploiement de la technologie LAA se poursuivra en 2017 et en 2018 dans diverses régions du Canada à forte densité piétonnière, tels que les hôtels, les immeubles de bureaux, les stades et les sites publics extérieurs.

