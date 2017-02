Uni-Sélect annonce une croissance de plus de 10 % de ses ventes ainsi qu'une expansion de son réseau pour le 4ième trimestre et pour 2016(1)

BOUCHERVILLE, QUÉBEC--(Marketwired - 8 fév. 2017) -

Ventes de 291,0 millions de dollars, une hausse de 12,3 % pour le 4 ième trimestre et 1 197,3 millions de dollars, une hausse de 13,4 % (1) pour 2016;

16 magasins ajoutés au réseau au 4 ième trimestre via 4 acquisitions d'entreprises et l'ouverture d'un magasin pour un total de 50 nouveaux magasins en 2016;

Hausse de la marge du BAIIA ajusté(2)(3) de 100 points de base à 8,7 % pour le 4ième trimestre et 190 points de base en 2016;

Dans ce communiqué de presse, tous les montants sont en milliers de $US, à l'exception des montants par action et pourcentages

Uni-Sélect inc. (TSX:UNS), a annoncé aujourd'hui les résultats financiers pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2016.

« Nous sommes satisfaits de notre croissance trimestrielle des ventes et des résultats. Au Canada, la croissance organique a repris de la vigueur, propulsée par les Prairies. Les ventes totales de FinishMaster aux États-Unis ont augmenté de 17,7 %; excluant l'impact du changement de ligne de produits, les ventes organiques auraient été d'environ 4,1 % », a déclaré Henry Buckley, président et chef de la direction de Uni-Sélect. « Nous continuons de faire de grands progrès pour le développement de FinishMaster aux États-Unis avec l'expansion de notre couverture géographique de ce marché. Au Canada, nous investissons pour le futur, autant pour nos membres indépendants que pour nos magasins corporatifs, avec la stratégie de marque BUMPER TO BUMPER® et nous développons la nouvelle marque FINISHMASTER® lancée nationalement. En somme, nous demeurons fortement engagés à développer l'entreprise pour le long terme à l'aide d'une croissance équilibrée rentable ainsi que d'une expansion de nos deux réseaux de distribution. » a ajouté Henry Buckley.

(Les résultats de 2016 en dollars ont varié comparativement à ceux de 2015, étant donné que la période de douze mois de 2015 comprend cinq mois d'activités liées aux actifs nets de Uni-Select USA, Inc. et de Beck/Arnley Worldparts, Inc., vendus le 1er juin 2015 (« vente des actifs nets »).)

Pour plus de renseignements sur l'utilisation par la Société des mesures non définies par les IFRS identifiées dans ce communiqué, voir les sections « Mesures financières autres que les IFRS » et « Conciliation des mesures autres que les IFRS ».

QUATRIÈME TRIMESTRE PÉRIODE DE DOUZE MOIS 2016 2015 2016 2015 Ventes 290 986 259 221 1 197 319 1 355 434 BAIIA (2) 24 570 23 970 106 848 (53 322 ) Marge du BAIIA(2) 8,4 % 9,2 % 8,9 % (3,9 %) BAIIA ajusté (2) 25 350 20 023 107 628 96 603 Marge du BAIIA ajusté(2) 8,7 % 7,7 % 9,0 % 7,1 % Résultat net 12 695 13 941 58 265 (40 221 ) Résultat ajusté (2) 13 068 11 044 58 638 56 839 Résultat net par action (4) 0,30 0,33 1,37 (0,94 ) Résultat ajusté par action (2) (4) 0,31 0,26 1,38 1,33

(1) Excluant les ventes des actifs nets de Uni-Select USA, Inc. et de Beck/Arnley Worlparts, Inc. vendus le 1er juin 2015. (2) Mesures financières autres que les IFRS. Pour plus de renseignements, voir les sections « Mesures financières autres que les IFRS » et « Conciliation des mesures autres que les IFRS ». (3) Voir le tableau ci-haut pour la marge du BAIIA. (4) Fractionnement d'actions ordinaires à raison de 2 pour 1, en vigueur le 11 mai 2016, pour les actionnaires inscrits le 6 mai 2016. Afin de refléter l'incidence de ce fractionnement, les informations portant sur le nombre d'actions ordinaires ont été retraitées de façon rétrospective.

RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Les ventes consolidées du quatrième trimestre se sont établies à 291,0 millions de dollars, une augmentation de 12,3 % principalement attribuable aux ventes générées par les récentes acquisitions d'entreprises, majoritairement situées aux États-Unis, et représentant une augmentation de 15,3 %. Sur le plan organique, les ventes consolidées ont diminué de 1,1 %, principalement en raison du changement de ligne de produits dans le secteur de la Peinture et produits connexes (États-Unis). Cette diminution a été partiellement contrebalancée par la performance des provinces de l'Ouest dans le secteur des Produits automobiles (Canada), qui a repris un peu de vigueur. Excluant l'impact du changement de ligne de produits, la croissance organique consolidée aurait été d'environ 2,8 %.

La Société a généré un BAIIA de 24,6 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2016, comparativement à 24,0 millions de dollars en 2015. La marge du BAIIA ajusté a atteint 8,7 %, une hausse de 100 points de base par rapport à 2015. Cette hausse s'explique par une combinaison de l'optimisation des conditions d'achats ainsi que de la réduction des bonis et des autres plans incitatifs à la suite de la rationalisation des activités corporatives. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par les synergies négatives à la suite de la vente des actifs nets, l'augmentation des honoraires professionnels, notamment les frais d'acquisition et d'intégration et les investissements en cours relatifs à la mise en place des initiatives des magasins corporatifs.

Le résultat net s'est élevé à 12,7 millions de dollars comparativement à 13,9 millions de dollars en 2015. Après les ajustements non-récurrents, le résultat ajusté s'est amélioré de 18,3 % et s'est élevé à 13,1 millions de dollars. Le résultat par action ajusté s'est élevé à 0,31 $, comparativement à 0,26 $ en 2015, une hausse de 19,2 %.

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont généré 72,2 millions de dollars de plus au cours du quatrième trimestre de 2016 comparativement à 2015, provenant essentiellement des activités de financement des comptes fournisseurs et de l'amélioration du résultat d'exploitation.

Résultats sectoriels

Le secteur de la Peinture et produits connexes (États-Unis), propulsé par les récentes acquisitions d'entreprises a réalisé des ventes de 180,8 millions de dollars, une hausse de 17,7 % par rapport à 2015. La croissance organique négative de 2,5 % est principalement relative à l'implantation du changement de ligne de produits. Excluant cet impact, la croissance organique aurait été d'environ 4,1 %. La marge du BAIIA et la marge du BAIIA ajusté de ce secteur se sont établies à 12,0 %, une hausse de 130 points de base par rapport à la marge du BAIIA ajusté de 2015. Cette amélioration est le résultat direct des conditions d'achats optimisées, partiellement contrebalancées par l'évolution de la composition de revenus, les frais d'acquisition et d'intégration et la diminution de l'absorption des coûts en raison de la croissance organique négative.

Les ventes du secteur des Produits automobiles (au Canada en 2016) se sont établies à 110,2 millions de dollars comparativement à 105,7 millions de dollars en 2015, une hausse de 4,3 %, principalement attribuable aux récentes acquisitions d'entreprises. Les ventes organiques ont augmenté de 1,0 %, résultat de la performance des provinces de l'Ouest et partiellement contrebalancé par une diminution du volume des clients existants en raison des conditions économiques moins favorables dans le reste du Canada. Le BAIIA et le BAIIA ajusté de ce secteur, au Canada, se sont élevés à 5,5 millions de dollars au cours du quatrième trimestre, comparativement à 13,0 millions de dollars et 7,1 millions de dollars respectivement en 2015. La marge du BAIIA ajusté est passée de 6,7 % en 2015 à 5,0 %, une diminution attribuable à une composition différente de revenus, aux investissements en cours requis pour la mise en place des initiatives des magasins corporatifs, incluant la stratégie de marque BUMPER TO BUMPER, et aux frais d'intégration, nets des synergies, liés aux récentes acquisitions d'entreprises.

RÉSULTATS DE LA PÉRIODE DE DOUZE MOIS

Les ventes consolidées de la période de douze mois se sont établies à 1 197,3 millions de dollars, une diminution de 11,7 %, principalement attribuable à la vente des actifs nets en 2015. Les ventes consolidées ont augmenté de 13,4 % par rapport à 2015, une fois les ventes des actifs nets vendus exclues. Les ventes réalisées par les récentes acquisitions d'entreprises, représentent 157,9 millions de dollars ou 15,0 %, et ont surpassé l'impact de la dépréciation du dollar canadien lors de sa conversion en dollar américain, pénalisant les ventes de 14,2 millions de dollars ou 1,4 %. Sur le plan organique, les ventes consolidées ont crû de 0,2 %, une augmentation principalement attribuable à la croissance des clients actuels et au recrutement net de clients dans le secteur de la Peinture et produits connexes (États-Unis). Cette augmentation a été contrebalancée par le changement de ligne de produits et les conditions économiques moins favorables du secteur des Produits automobiles (Canada).

La Société a généré un BAIIA de 106,8 millions de dollars pour la période de douze mois de 2016, comparativement à un BAIIA négatif de 53,3 millions de dollars, affecté par la dépréciation et les frais de transaction relatifs à la vente des actifs nets. La marge du BAIIA ajusté a atteint 9,0 %, représentant une hausse de 190 points de base comparativement à 2015. Cette hausse s'explique par la vente des actifs nets qui présentaient une marge du BAIIA inférieure aux activités restantes, ainsi que par l'optimisation de conditions d'achats et par la diminution des bonis et des autres plans incitatifs relatifs à la rationalisation des activités corporatives et les acquisitions d'entreprises rentables. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par les synergies négatives à la suite de la vente des actifs nets, les investissements en cours relativement à la mise en place des initiatives des magasins corporatifs et les frais d'acquisition et d'intégration.

Le résultat net s'est élevé à 58,3 millions de dollars comparativement à une perte de 40,2 millions de dollars en 2015, qui a été impactée par la dépréciation et les frais de transactions relatifs à la vente des actifs nets. Le résultat ajusté s'est élevé à 58,6 millions de dollars, une hausse de 3,2 % par rapport à 2015. Le résultat ajusté par action s'est élevé de 3,8 %, passant de 1,33 $ en 2015 à 1,38 $, et bénéficiant des récentes acquisitions d'entreprises qui ont surpassé l'impact de la vente des actifs nets.

Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont généré 117,7 millions de dollars de plus comparativement à 2015, bénéficiant des activités additionnelles de financement des comptes fournisseurs, d'investissements plus faibles dans les stocks, de remboursements d'impôt et de l'amélioration du résultat d'exploitation.

Résultats sectoriels

Le secteur de la Peinture et produits connexes (États-Unis), propulsé par les récentes acquisitions d'entreprises a enregistré des ventes de 752,9 millions de dollars, une hausse de 21,7 % par rapport à 2015. La croissance organique de 1,1 % est le résultat direct des efforts de l'équipe de ventes, qui ont contrebalancé l'impact du changement de ligne de produits. Excluant cet impact, la croissance organique aurait été d'environ 3,8 %. Le BAIIA et le BAIIA ajusté de ce secteur ont atteint 93,4 millions de dollars comparativement à 70,0 millions de dollars et 70,4 millions de dollars, respectivement, en 2015. La marge du BAIIA de ce secteur a atteint 12,4 %, une hausse de 100 points de base par rapport à 2015. Ce résultat est principalement attribuable à l'optimisation des conditions d'achats et aux récentes acquisitions d'entreprises rentables.

Les ventes du secteur des Produits automobiles se sont établies à 444,5 millions de dollars comparativement à 736,6 millions de dollars en 2015. Les ventes ont augmenté de 1,6 % par rapport à 2015, une fois les ventes des actifs nets vendus exclues. Les ventes générées par les récentes acquisitions d'entreprises ont surpassé la faiblesse du dollar canadien qui a eu un impact négatif, lors de la conversion en dollar américain, de 14,2 millions de dollars sur les ventes, soit 3,2 %. Les ventes organiques au Canada ont diminué de 1,1 % au cours de la période de douze mois en raison de la diminution du volume d'achats des clients actuels relatifs aux conditions économiques moins favorables, les délais de livraison sur certains produits et la réduction des avantages provenant de l'augmentation des prix comparativement à 2015. Le BAIIA et le BAIIA ajusté du secteur se sont élevés à 26,6 millions de dollars comparativement à un BAIIA négatif de 103,9 millions de dollars et un BAIIA ajusté de 36,9 millions de dollars en 2015. La marge du BAIIA ajusté a atteint 6,0 %, en hausse de 100 points de base, comparativement à 5,0 % en 2015, une hausse attribuable à une performance plus faible provenant des activités vendues le 1er juin 2015. Cette augmentation est partiellement contrebalancée par l'absorption réduite des coûts fixes provenant d'une croissance organique négative, les investissements en cours liés à la mise en place des initiatives des magasins corporatifs, la réduction des avantages provenant de l'augmentation des prix comparativement à 2015 ainsi que les frais d'acquisition et d'intégration liés aux récentes acquisitions d'entreprises.

DIVIDENDES

Le 8 février 2017, le Conseil d'administration de Uni-Sélect a déclaré un dividende de 0,085 $ CAN par action, payable le 18 avril 2017 aux actionnaires inscrits le 31 mars 2017. Ce dividende est un dividende éligible à des fins fiscales.

MESURES FINANCIÈRES AUTRES QUE LES IFRS

L'information comprise dans ce communiqué comporte certains renseignements qui ne sont pas des mesures du rendement conformes aux IFRS. Les mesures financières autres que les IFRS n'ont pas de signification normalisée en vertu des IFRS et, par conséquent, il est peu probable qu'elles soient comparables à des définitions similaires présentées par d'autres sociétés.

Croissance organique - Cette mesure consiste à quantifier l'augmentation des ventes consolidées pro forma entre deux périodes données, en excluant l'impact des acquisitions, des ventes et fermetures de magasins, des actifs nets vendus, des variations du taux de change et, lorsqu'il y a lieu, de la différence dans le nombre de jours de facturation. Uni-Sélect utilise cette mesure, car elle aide à juger l'évolution intrinsèque des ventes générées par sa base opérationnelle par rapport au reste du marché. La détermination du taux de croissance organique, qui est fondée sur des constats raisonnables aux yeux de la Direction, pourrait différer des taux de croissance organique réels.

BAIIA - Le BAIIA représente le résultat net excluant les charges financières, amortissement, quote-part du résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence et impôt sur le résultat. Il s'agit d'un indicateur financier mesurant la capacité d'une société de rembourser et d'assumer ses dettes. Les investisseurs ne doivent pas le considérer comme un critère remplaçant les ventes ou le résultat net, ni comme un indicateur des résultats d'exploitation ou de flux de trésorerie, ni comme un paramètre de mesure de liquidité, mais comme une information additionnelle.

BAIIA ajusté, résultat ajusté et résultat ajusté par action - La Direction utilise le BAIIA ajusté, le résultat ajusté ainsi que le résultat ajusté par action pour évaluer le BAIIA, le résultat net et le résultat par action provenant d'activités d'exploitation, excluant certains ajustements, déduction faite de l'impôt sur le résultat (pour le résultat ajusté et le résultat ajusté par action), qui pourraient avoir une incidence sur la comparabilité des résultats financiers de la Société. Selon la Direction, ces mesures sont plus représentatives de la performance opérationnelle de la Société et plus appropriées pour fournir de l'information additionnelle. Ces ajustements correspondent, entre autres, aux frais de restructuration et autres, à la dépréciation et frais de transaction relatifs à la vente des actifs nets et aux frais de fermeture et de cession de magasins. Le fait d'exclure ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont non récurrents.

Marge du BAIIA et marge du BAIIA ajusté - La marge du BAIIA est un pourcentage qui correspond au BAIIA divisé par les ventes. La marge du BAIIA ajusté est un pourcentage qui correspond au BAIIA ajusté divisé par les ventes.

Endettement total net - Cette mesure correspond à la dette à long terme incluant les versements exigibles à court terme, nette de la trésorerie.

CONCILIATION DES MESURES AUTRES QUE LES IFRS

Le tableau suivant présente une conciliation de la croissance organique.

Quatrième trimestre Période de douze mois 2016 2015 2016 2015 États-Unis 180 758 153 558 752 864 918 078 Canada 110 228 105 663 444 455 437 356 Ventes 290 986 259 221 1 197 319 1 355 434 Ventes des actifs nets vendus - - - (299 267 ) Ventes nettes des ventes des actifs nets vendus 290 986 259 221 1 197 319 1 056 167 % % Variation des ventes 31 765 12,3 141 152 13,4 Impact de la conversion du dollar canadien 266 0,1 14 244 1,4 Nombre de jours de facturation 3 301 1,3 (979 ) (0,1 ) Impact des actifs nets vendus 1 405 0,5 5 430 0,5 Acquisitions et autres (39 570 ) (15,3 ) (157 939 ) (15,0 ) Croissance organique consolidée (2 833 ) (1,1 ) 1 908 0,2

Le tableau suivant présente une conciliation du BAIIA et BAIIA ajusté.

Quatrième trimestre Période de douze mois 2016 2015 % 2016 2015 % Résultat net 12 695 13 941 58 265 (40 221 ) Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat 5 487 5 213 28 137 (32 814 ) Quote-part du résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence - 629 - 533 Amortissement 5 224 3 334 15 962 13 174 Charges financières, montant net 1 164 853 4 484 6 006 BAIIA 24 570 23 970 106 848 (53 322 ) Frais de restructuration et autres charges (746 ) 1 932 (746 ) 5 328 Dépréciation et frais de transaction relatifs à la vente des actifs nets - (2 578 ) - 144 968 Passifs additionnels relatifs à la vente des actifs nets (1) 1 526 - 1 526 - Gains nets lors du rachat de quotes-parts restantes dans des coentreprises (2) - (3 301 ) - (3 301 ) Frais liés à l'optimisation du réseau et à la fermeture et cession de magasins (3) - - - 2 930 BAIIA ajusté 25 350 20 023 26,6 107 628 96 603 11,4 Marge du BAIIA ajusté 8,7 % 7,7 % 9,0 % 7,1 %

(1) Ces passifs sont relatifs aux réclamations d'assurances additionnelles d'anciens employés d'Uni-Select USA, Inc. et Beck/Arnley Worldparts, Inc., vendus le 1er juin 2015, pour lesquels la Société demeure responsable après la disposition. (2) Les gains nets résultent de la réévaluation à la juste valeur, des titres de participation dans les coentreprises, détenus immédiatement avant l'obtention du contrôle. (3) Correspondent principalement aux frais de manutention et de transport nécessaires au transfert des stocks.

Le tableau suivant présente une conciliation du résultat ajusté et du résultat par action ajusté.

Quatrième trimestre Période de douze mois 2016 2015 % 2016 2015 % Résultat net attribuable aux actionnaires, tel que présenté 12 695 13 941 58 265 (40 221 ) Frais de restructuration et autres, nets d'impôt (539 ) 1 406 (539 ) 4 026 Dépréciation et frais de transaction relatifs à la vente des actifs nets, nets d'impôt - (2 058 ) - 93 529 Passifs additionnels relatifs à la vente des actifs nets, nets d'impôt 912 - 912 - Gains nets lors du rachat de quotes-parts restantes dans des coentreprises, nets d'impôt - (2 245 ) - (2 245 ) Frais liés à l'optimisation du réseau et à la fermeture et cession des magasins, nets d'impôt - - - 1 750 Résultat ajusté 13 068 11 044 18,3 58 638 56 839 3,2 Résultat net par action attribuable aux actionnaires, tel que présenté 0,30 0,33 1,37 (0,94 ) Frais de restructuration et autres, nets d'impôt (0,01 ) 0,03 (0,01 ) 0,10 Dépréciation et frais de transaction relatifs à la vente des actifs nets, nets d'impôt - (0,05 ) - 2,18 Passifs additionnels relatifs à la vente des actifs nets, nets d'impôt 0,02 - 0,02 - Gains nets lors du rachat de quotes-parts restantes dans des coentreprises, nets d'impôt - (0,05 ) - (0,05 ) Frais liés à l'optimisation du réseau et à la fermeture et cession des magasins, nets d'impôt - - - 0,04 Résultat par action ajusté 0,31 0,26 19,2 1,38 1,33 3,8

La conversion du dollar canadien en dollar américain n'a pas eu d'impact sur le résultat par action comparativement au trimestre correspondant de 2015 et a eu un impact de 0,02 $ comparativement à la période de douze mois correspondante de 2015.

UNI-SÉLECT INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS

(en milliers de $US, à l'exception des données par action) Trimestre clos

le 31 décembre Exercice clos

le 31 décembre 2016 2015 2016 2015 (non audités ) (non audités ) (audités ) (audités ) Ventes 290 986 259 221 1 197 319 1 355 434 Achats, nets de la fluctuation des stocks 198 342 181 689 830 717 952 817 Marge brute 92 644 77 532 366 602 402 617 Avantages du personnel 44 974 42 272 175 621 213 666 Autres dépenses d'exploitation 23 846 11 936 84 879 91 977 Frais de restructuration et autres (746 ) 1 932 (746 ) 5 328 Dépréciation et frais de transaction relatifs à la vente des actifs nets - (2 578 ) - 144 968 Résultat avant charges financières, amortissement, quote-part du résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence et impôt sur le résultat 24 570 23 970 106 848 (53 322 ) Charges financières, montant net 1 164 853 4 484 6 006 Amortissement 5 224 3 334 15 962 13 174 Résultat avant la quote-part du résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence et impôt sur le résultat 18 182 19 783 86 402 (72 502 ) Quote-part du résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence - (629 ) - (533 ) Résultat avant impôt sur le résultat 18 182 19 154 86 402 (73 035 ) Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat 5 487 5 213 28 137 (32 814 ) Résultat net 12 695 13 941 58 265 (40 221 ) Résultat par action De base 0,30 0,33 1,37 (0,94 ) Dilué 0,30 0,32 1,36 (0,94 ) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en milliers) De base 42 219 42 872 42 435 42 778 Dilué 42 472 43 060 42 693 42 778

UNI-SÉLECT INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

(en milliers de $US) Trimestre clos

le 31 décembre Exercice clos

le 31 décembre 2016 2015 2016 2015 (non audités ) (non audités ) (audités ) (audités ) Résultat net 12 695 13 941 58 265 (40 221 ) Autres éléments du résultat global Éléments qui seront reclassés ultérieurement au résultat net : Portion efficace des variations de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie (nette d'impôt de 29 $ en 2015) - - - (78 ) Variation nette de la juste valeur des instruments financiers dérivés désignés comme éléments de couverture de flux de trésorerie transférée aux résultats (nette d'impôt de 167 $ en 2015) - - - 452 Gains (pertes) de change latent(e)s sur la conversion des états financiers à la monnaie de présentation (nets d'aucun impôt en 2016 (nettes d'impôt de 6 689 $ pour le trimestre et l'exercice en 2015)) (4 500 ) (3 285 ) 6 229 (16 247 ) Pertes de change latentes sur la conversion de la dette désignée comme élément de couverture des investissements nets dans des filiales étrangères (nettes d'impôt de 6 200 $ pour le trimestre et l'exercice en 2015) - (3 491 ) - (13 748 ) (4 500 ) (6 776 ) 6 229 (29 621 ) Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement au résultat net : Réévaluation du passif net des obligations au titre des prestations définies (nette d'impôt de 276 $ et 745 $ pour le trimestre et l'exercice (225 $ et 118 $ en 2015)) 3 164 (1 247 ) 1 940 (321 ) Total des autres éléments du résultat global (1 336 ) (8 023 ) 8 169 (29 942 ) Résultat global 11 359 5 918 66 434 (70 163 )

UNI-SÉLECT INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DE CAPITAUX PROPRES

Attribuable aux actionnaires (en milliers de $US, audités) Capital-actions Surplus d'apports Composante équité des débentures convertibles Résultats non distribués Cumul des autres éléments du résultat global Total des capitaux propres Solde au 31 décembre 2014 87 238 2 424 1 687 428 497 (6 850 ) 512 996 Résultat net - - - (40 221 ) - (40 221 ) Autres éléments du résultat global - - - (321 ) (29 621 ) (29 942 ) Résultat global - - - (40 542 ) (29 621 ) (70 163 ) Contributions et distributions aux actionnaires : Rachat d'actions (689 ) - - (7 058 ) - (7 747 ) Émission d'actions 11 315 - - - - 11 315 Rachat des débentures convertibles - - (1 687 ) 1 687 - - Dividendes - - - (10 587 ) - (10 587 ) Paiements fondés sur des actions - 1 164 - - - 1 164 10 626 1 164 (1 687 ) (15 958 ) - (5 855 ) Solde au 31 décembre 2015 97 864 3 588 - 371 997 (36 471 ) 436 978 Résultat net - - - 58 265 - 58 265 Autres éléments du résultat global - - - 1 940 6 229 8 169 Résultat global - - - 60 205 6 229 66 434 Contributions et distributions aux actionnaires : Rachat d'actions (2 030 ) - - (20 013 ) - (22 043 ) Émission d'actions 1 090 - - - - 1 090 Dividendes - - - (10 769 ) - (10 769 ) Paiements fondés sur des actions - 672 - - - 672 (940 ) 672 - (30 782 ) - (31 050 ) Solde au 31 décembre 2016 96 924 4 260 - 401 420 (30 242 ) 472 362

UNI-SÉLECT INC.

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

(en milliers de $US) Trimestre clos

le 31 décembre Exercice clos

le 31 décembre 2016 2015 2016 2015 (non audités ) (non audités ) (audités ) (audités ) ACTIVITÉS D'EXPLOITATION Résultat net 12 695 13 941 58 265 (40 221 ) Éléments hors caisse : Frais de restructuration et autres (746 ) 1 932 (746 ) 5 328 Dépréciation et frais de transaction relatifs à la vente des actifs nets - (2 578 ) - 144 968 Charges financières, montant net 1 164 853 4 484 6 006 Amortissement 5 224 3 334 15 962 13 174 Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat 5 487 5 213 28 137 (32 814 ) Amortissement des incitatifs accordés aux clients 3 968 3 419 14 722 12 532 Autres éléments hors caisse 1 449 (944 ) 1 704 4 277 Variation des éléments du fonds de roulement 28 522 (39 660 ) 17 720 (76 308 ) Intérêts payés (1 066 ) (559 ) (3 553 ) (5 330 ) Impôt sur le résultat recouvert (versé) (1 766 ) (2 241 ) 210 (12 426 ) Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 54 931 (17 290 ) 136 905 19 186 ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'entreprises (15 555 ) (14 724 ) (161 839 ) (40 821 ) Produit net de la vente des actifs nets - (4 501 ) - 321 001 Solde de prix d'achat, net (148 ) 4 461 (2 173 ) (1 114 ) Trésorerie détenue en mains tierces 400 (1 961 ) (11 353 ) (3 790 ) Avances aux marchands membres et incitatifs accordés aux clients (6 426 ) (2 660 ) (23 757 ) (13 282 ) Remboursements d'avances à des marchands membres 560 776 1 916 4 141 Dividendes reçus des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence - - - 664 Acquisitions d'immobilisations corporelles (4 790 ) (2 994 ) (9 755 ) (17 150 ) Produit de la disposition d'immobilisations corporelles 596 90 662 304 Acquisitions et développement d'immobilisations incorporelles (2 487 ) (874 ) (5 250 ) (4 948 ) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (27 850 ) (22 387 ) (211 549 ) 245 005 ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Augmentation de la dette à long terme 7 204 100 467 138 965 210 358 Remboursement de la dette à long terme (29 388 ) (18 104 ) (101 730 ) (327 984 ) Rachat des débentures convertibles - - - (41 713 ) Augmentation (diminution) nette des dépôts de garantie des marchands membres (187 ) 133 (379 ) 175 Rachat et annulation d'actions (362 ) (152 ) (22 043 ) (7 747 ) Émission d'actions - 2 769 1 090 11 315 Dividendes versés (2 731 ) (2 639 ) (10 533 ) (10 570 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (25 464 ) 82 474 5 370 (166 166 ) Écart de conversion (274 ) (1 265 ) 167 (6 700 ) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie 1 343 41 532 (69 107 ) 91 325 Trésorerie au début de la période 20 982 49 900 91 432 107 Trésorerie à la fin de la période 22 325 91 432 22 325 91 432

UNI-SÉLECT INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE