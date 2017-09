Uni-Sélect inc. : BUMPER TO BUMPER annonce l'acquisition de Dash Distributors en Alberta

BOUCHERVILLE, QUÉBEC--(Marketwired - 18 sept. 2017) - Uni-Sélect inc. (« Uni-Select ») (TSX:UNS) annonce aujourd'hui que l'une de ses filiales a complété l'acquisition de la quasi-totalité des actifs de Dash Distributors Inc. (« Dash »), un grossiste indépendant de produits automobiles basé à Edmonton en Alberta, antérieurement membre d'un groupe d'achats non affilié.

Établi depuis 1992, Dash est l'un des plus importants grossistes de produits automobiles de l'Alberta, comptant 49 professionnels des ventes et services répartis dans 4 emplacements situés dans la grande région de Edmonton. Dash offre des produits et services à une clientèle vaste et diversifiée comprenant, entre autre, des concessionnaires automobiles et garages indépendants.

« Dash est réputée pour son service à la clientèle de niveau supérieur et la disponibilité de ses produits et nous sommes très heureux de les accueillir au sein de la famille Uni-Sélect », a déclaré Brent Windom, président et chef de l'exploitation, Produits automobiles Canada.

« À la suite de cette acquisition, nous comptons maintenant 54 magasins corporatifs arborant la bannière Bumper to Bumper, complétant ainsi notre très solide réseau de grossistes indépendants », a ajouté Henry Buckley, président et chef de la direction de Uni-Sélect.

À PROPOS DE UNI-SÉLECT

Uni-Sélect est un chef de file nord-américain de la distribution de peintures automobile et industrielle et d'accessoires connexes, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada et au Royaume-Uni. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville, Québec, Canada et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole UNS.

Au Canada, Uni-Sélect supporte plus de 16 000 ateliers de réparation/installation à travers un réseau national de plus de 1 100 grossistes indépendants et magasins corporatifs, dont plusieurs opèrent sous les programmes de bannières de Uni-Sélect incluant BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®. Uni-Sélect supporte également plus de 3 900 ateliers et magasins à travers ses bannières d'ateliers de réparation/installation, ainsi que ses bannières de carrosserie automobile.

BUMPER TO BUMPER est un programme clé en main pour les grossistes de produits automobiles qui recherchent un soutien complet, une image de marque forte et une approche très active. BUMPER TO BUMPER a été introduite à l'industrie canadienne du marché secondaire de l'automobile en 1977 et a été intégrée au réseau Uni-Sélect en 2006. Aujourd'hui, plus de 150 grossistes de produits automobiles opèrent au Canada sous la bannière BUMPER TO BUMPER.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

