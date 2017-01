Uni-Sélect inc.: FinishMaster acquiert A. D'Angelo & Sons, Inc. et ses entités affiliées

BOUCHERVILLE, QUÉBEC--(Marketwired - 31 jan. 2017) - FinishMaster, Inc. (« FinishMaster »), une filiale de Uni-Sélect inc. (« Uni-Sélect »)(TSX:UNS), a annoncé qu'elle a conclu l'acquisition de la quasi-totalité des actifs de A. D'Angelo & Sons, Inc. et ses entités affiliées (collectivement « D'Angelos »). Cette acquisition vient renforcer de manière significative la présence de FinishMaster dans l'état de la Californie, ainsi que dans les deux marchés métropolitains importants de Las Vegas au Nevada et Phoenix en Arizona.

En acquérant Acme Paint Company en 1956, Arthur « Art » D'Angelo père était déterminé à poursuivre le rêve américain. Acme Paint Company est par la suite devenu « D'Angelos and Sons » en 1965. Au cours des 60 dernières années, le nom D'Angelos est devenu synonyme de service de qualité et l'entreprise s'est grandement développée pour finalement compter onze emplacements en Californie dont un entrepôt, deux emplacements au Nevada et un en Arizona. Bien que l'entreprise soit axée sur le segment de la peinture automobile, elle possède également une expertise au niveau des revêtements industriels.

« Le succès des D'Angelos résulte d'un travail acharné et de valeurs fortes, faisant d'eux un exemple du rêve américain poursuivi initialement par ses fondateurs. L'équipe possède une vaste connaissance de l'industrie et un fort engagement envers un service à la clientèle exceptionnel. Combiner ainsi les décennies d'expérience de nos équipes nous met dans une position unique pour soutenir nos clients et contribuer à leur réussite par un éventail d'excellents produits et un engagement de partenariat, » a mentionné Steve Arndt, président et chef de l'exploitation de FinishMaster. « Nous sommes heureux d'accueillir plus de 125 collègues au sein de la famille FinishMaster ».

« Cette acquisition, la plus importante à date de FinishMaster, vient accroître notre empreinte sur la côte Ouest, un secteur de croissance important pour FinishMaster. Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir l'entreprise D'Angelos et ses collaborateurs au sein de la famille grandissante de FinishMaster », a ajouté Henry Buckley, président et chef de la direction de Uni-Sélect.

À PROPOS DE UNI-SÉLECT

Uni-Sélect est un chef de file de la distribution de peintures automobiles et industrielles au Canada et aux États-Unis, de même qu'un leader de la distribution de produits destinés au marché secondaire de l'automobile canadien. Au Canada, Uni-Sélect soutient plus de 3 900 ateliers et magasins par le biais d'un réseau national grandissant de magasins corporatifs et de plus de 1 150 grossistes indépendants, dont plusieurs opèrent sous les programmes de bannières de Uni‐Sélect.

FinishMaster, Inc., une filiale à part entière de Uni-Sélect, est le principal distributeur indépendant national de peinture automobile, de revêtements et d'accessoires connexes aux États-Unis. FinishMaster opère un réseau national de magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FinishMaster et dessert plus de 6 000 ateliers de carrosserie.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse présentent des déclarations prospectives qui comportent des risques et incertitudes, si bien que les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous‐entendus dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes peuvent inclure, par exemple, les effets de la transaction sur les activités de Uni-Sélect dans son ensemble et de certains avantages stratégiques anticipés pouvant résulter de la transaction. Pour plus d'information sur les risques et incertitudes, veuillez vous reporter au rapport annuel déposé auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes par Uni‐Sélect. Les déclarations prospectives contenues aux présentes sont faites en date du présent communiqué de presse. À moins d'y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, Uni‐Sélect n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements.