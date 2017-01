Uni-Sélect inc.: FinishMaster conclut deux acquisitions dans le nord-est américain

BOUCHERVILLE, QUÉBEC--(Marketwired - 17 jan. 2017) - FinishMaster, Inc., (« FinishMaster ») une filiale de Uni-Sélect inc. (« Uni-Sélect ») (TSX:UNS), a annoncé qu'elle a conclu l'acquisition de la quasi-totalité des actifs de Blaise of Color Inc. (« Blaise ») et de Crown Auto Body Supply LLC (« Crown »), deux distributeurs de peinture automobile et industrielle et de fournitures situés respectivement dans les régions de South Plainfield, New Jersey et de Salem, Massachusetts.

Blaise a ouvert ses portes en 1987 et dessert le marché du New Jersey à partir d'un seul emplacement depuis près de trois décennies. Leur approche locale est en parfaite adéquation avec les valeurs de FinishMaster qui opère actuellement six autres emplacements dans le New Jersey.

Crown a été fondée il y a 35 ans et offre ses services dans la région de Salem. L'attention portée par l'équipe à offrir un service supérieur a permis de bâtir une fondation solide pour des partenariats avec les ateliers de carrosserie et concessionnaires locaux. Ce dévouement à collaborer concorde bien avec l'engagement de FinishMaster d'offrir un service exceptionnel. FinishMaster opère actuellement cinq autres emplacements dans le Massachusetts.

« Nous sommes très heureux de cette opportunité qui nous permet d'améliorer notre service-client dans les deux principaux marchés du nord-est américain. Blaise et Crown affichent toutes deux un long historique de service exceptionnel ce qui cadre parfaitement dans la famille FinishMaster, » a déclaré Steve Arndt, président et chef de l'exploitation de FinishMaster. « Les connaissances et l'expérience de nos équipes nous permettent de répondre plus rapidement aux besoins des clients et de créer une expérience-client inégalée », ajoute Steve Arndt.

À PROPOS DE UNI-SÉLECT

Uni-Sélect est un chef de file de la distribution de peintures automobiles et industrielles au Canada et aux États-Unis, de même qu'un leader de la distribution de produits destinés au marché secondaire de l'automobile canadien. Au Canada, Uni-Sélect soutient plus de 3 900 ateliers et magasins par le biais d'un réseau national grandissant de magasins corporatifs et de plus de 1 150 grossistes indépendants, dont plusieurs opèrent sous les programmes de bannières de Uni‐Sélect.

FinishMaster, Inc., une filiale à part entière de Uni-Sélect, est le principal distributeur indépendant national de peinture automobile, de revêtements et d'accessoires connexes aux États-Unis. FinishMaster opère un réseau national de magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FinishMaster et dessert plus de 6 000 ateliers de carrosserie.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

