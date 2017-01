Uni-Sélect inc.: FinishMaster ouvre son premier emplacement à Portland en Oregon

BOUCHERVILLE, QUÉBEC--(Marketwired - 6 jan. 2017) - FinishMaster, Inc. («FinishMaster»), une filiale de Uni-Sélect inc. («Uni-Select»)(TSX:UNS) annonce aujourd'hui l'ouverture d'un nouvel emplacement à Portland, son premier dans l'état de l'Oregon. Cette ouverture est le plus récent développement dans le cadre du plan d'expansion stratégique de FinishMaster dans le nord-ouest américain. Elle fait suite à l'ouverture de son emplacement situé à Seattle dans l'état de Washington, en septembre 2016.

De par son expertise en analyse des processus et en gestion des inventaires ainsi qu'avec ses ressources techniques et son support au niveau des produits, l'équipe locale de FinishMaster travaillera avec diligence pour établir de solides relations avec les clients de la région métropolitaine de Portland et ses environs. Elle est bien équipée pour fournir tous les outils nécessaires pour aider les clients à stimuler la croissance de leur entreprise.

À la suite de cette entrée dans le marché de l'Oregon, FinishMaster opère maintenant dans 32 états américains. Elle compte d'ailleurs continuer à étendre son empreinte à l'échelle nationale de façon organique et par le biais d'acquisitions ciblées.

«Nous vivons une période vraiment excitante chez FinishMaster. Nous relevons des défis sans relâche afin de progresser et trouver des emplacements où nous pouvons faire plus. Notre capacité à acquérir des entreprises bien ciblées et à ouvrir de nouvelles succursales, selon les besoins, nous positionne au sein de notre marché comme un chef de file au niveau du service et du support», a déclaré Steve Arndt, président et chef de l'exploitation de FinishMaster. «L'ouverture d'un nouvel emplacement à Portland est une opportunité d'élever le niveau d'expérience-clients dans ce nouveau marché et nous sommes enthousiastes à l'idée de bâtir des partenariats à long-terme avec de nouveaux clients».

«L'ouverture d'un nouvel emplacement dans le nord-ouest américain est un excellent départ pour l'année 2017. Elle renforce nos bases pour la poursuite de notre croissance dans un marché-clé. Nous sommes résolument engagés à bâtir notre clientèle dans le nord-ouest américain», souligne Henry Buckley, président et chef de la direction de Uni-Sélect.

À PROPOS DE UNI-SÉLECT

Uni-Sélect est un chef de file de la distribution de peintures automobiles et industrielles au Canada et aux États-Unis, de même qu'un leader de la distribution de produits destinés au marché secondaire de l'automobile canadien. Au Canada, Uni-Sélect soutient plus de 3 900 ateliers et magasins par le biais d'un réseau national grandissant de magasins corporatifs et de plus de 1 150 grossistes indépendants, dont plusieurs opèrent sous les programmes de bannières de Uni‐Sélect.

FinishMaster, Inc., une filiale à part entière de Uni-Sélect, est le principal distributeur indépendant national de peinture automobile, de revêtements et d'accessoires connexes aux États-Unis. FinishMaster opère un réseau national de magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FinishMaster et dessert plus de 6 000 ateliers de carrosserie.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

