Uni-Sélect inc. : FinishMaster ouvre un premier emplacement à Nashville au Tennessee

BOUCHERVILLE, QUÉBEC--(Marketwired - 29 juin 2017) - FinishMaster, Inc., (« FinishMaster ») une filiale de Uni-Sélect inc. (« Uni-Sélect ») (TSX:UNS), a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un nouveau magasin corporatif à Nashville. L'ouverture de cet emplacement représente le cinquième magasin de FinishMaster dans cet état et vient appuyer son plan stratégique qui vise à prendre de l'expansion au cœur de marchés métropolitains importants.

Le nouveau magasin de Nashville vient introduire dans ce marché une équipe expérimentée possédant une expertise au niveau des applications de produits, du soutien technique, des analyses de processus et de la gestion d'inventaire. L'équipe s'affairera à bâtir de solides relations avec la clientèle située dans la région métropolitaine de Nashville, de même que dans les villes et comtés environnants.

L'ajout de Nashville fait en sorte que FinishMaster est présente dans 33 états et détient maintenant 216 magasins.

« Notre emplacement de Nashville nous permet de poursuivre la tradition de FinishMaster d'offrir des expériences exceptionnelles aux clients d'un nouveau marché. Nous sommes engagés à relever les standards du service à la clientèle et nous sommes enthousiastes à l'idée de bâtir de nouveaux partenariats et d'apporter des solutions novatrices aux clients de Nashville », a déclaré Steve Arndt, président et chef de l'exploitation de FinishMaster.

« Ce nouveau magasin offre à FinishMaster l'opportunité de bâtir des partenariats dans un nouveau marché et met en évidence notre plan stratégique qui vise à ouvrir de nouveaux emplacements dans des marchés métropolitains clés », a ajouté Henry Buckley, président et chef de la direction de Uni-Sélect.

À PROPOS DE UNI-SÉLECT

Uni-Sélect est un chef de file nord-américain de la distribution de peintures automobile et industrielle et d'accessoires connexes, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile canadien. Au Canada, Uni-Sélect supporte plus de 16 000 ateliers de réparation/installation à travers un réseau national de plus de 1 100 grossistes indépendants et magasins corporatifs, dont plusieurs opèrent sous les programmes de bannières de Uni-Sélect incluant BUMPER TO BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®. Uni-Sélect supporte également plus de 3 900 ateliers et magasins à travers ses bannières d'ateliers de réparation/installation, ainsi que ses bannières de carrosserie automobile. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville, Québec, Canada et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole UNS.

FinishMaster, Inc., une filiale à part entière de Uni-Sélect, est le principal distributeur indépendant national de peinture automobile, de revêtements et d'accessoires connexes aux États-Unis. FinishMaster opère un réseau national de magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière FINISHMASTER et dessert plus de 6 000 ateliers de carrosserie.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse présentent des déclarations prospectives qui comportent des risques et incertitudes, si bien que les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous‐entendus dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes peuvent inclure, par exemple, les effets de la transaction sur les activités de Uni-Sélect dans son ensemble et de certains avantages stratégiques anticipés pouvant résulter de la transaction. Pour plus d'information sur les risques et incertitudes, veuillez-vous reporter au rapport annuel déposé auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes par Uni‐Sélect. Les déclarations prospectives contenues aux présentes sont faites en date du présent communiqué de presse. À moins d'y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, Uni‐Sélect n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements.