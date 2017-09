Uni-Sélect inc. : The Parts Alliance annonce l'acquisition de BBC Superfactors, un leader de la distribution de pièces automobiles

BOUCHERVILLE, QUÉBEC--(Marketwired - 15 sept. 2017) - Uni-Sélect inc. («Uni-Sélect») (TSX:UNS), annonce aujourd'hui que l'une de ses filiales, The Parts Alliance, a complété l'acquisition de la totalité du capital-actions de Blackburn Brakes Holding Limited, propriétaires de BBC Superfactors Ltd. («BBC»), un leader de la distribution de pièces automobiles situé au cœur du marché de Lancashire au Royaume-Uni.

En affaires depuis plus de 30 ans et un membre affilié de The Parts Alliance, BBC offre des produits automobiles de qualité et un excellent service à la clientèle par le biais d'un réseau de 7 emplacements répartis dans la région de Lancashire. Les plus de 150 professionnels de BBC s'affairent à livrer aux clients commerciaux plus de 1 000 commandes par jour dans un délai d'une heure, dans approximativement 97 % des cas.

« Depuis que l'entreprise s'est jointe à The Parts Alliance en décembre 2012, BBC a publié une croissance annuelle constante des ventes de plus de 10% et a investi pour atteindre des niveaux de service parmi les meilleurs de l'industrie. Nous sommes très heureux d'accueillir nos collègues de BBC au sein de notre équipe », a mentionné Peter Sephton, président et chef de la direction, Produits automobiles Europe.

« Cette acquisition renforce notre position au sein du marché du Royaume-Uni et souligne la capacité de The Parts Alliance à générer de la croissance à la fois de façon organique et par le biais d'acquisitions », a ajouté Henry Buckley, président et chef de la direction de Uni-Sélect.

À PROPOS DE UNI-SÉLECT

Uni-Sélect est un chef de file nord-américain de la distribution de peintures automobile et industrielle et d'accessoires connexes, ainsi qu'un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire de l'automobile au Canada et au Royaume-Uni. Le siège social de Uni-Sélect est situé à Boucherville, Québec, Canada et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole UNS.

Au Royaume-Uni et en Irlande, Uni-Sélect, par l'intermédiaire de sa filiale à part entière The Parts Alliance, est un leader de la distribution de produits automobiles destinés au marché secondaire. Le groupe supporte plus de 23 000 clients par le biais d'un réseau de près de 200 emplacements, dont 161 magasins corporatifs.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse présentent des déclarations prospectives qui comportent des risques et incertitudes, si bien que les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous‐entendus dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes peuvent inclure, par exemple, les effets de la transaction sur les activités de Uni-Sélect dans son ensemble et de certains avantages stratégiques anticipés pouvant résulter de la transaction. Pour plus d'information sur les risques et incertitudes, veuillez-vous reporter au rapport annuel déposé auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes par Uni‐Sélect. Les déclarations prospectives contenues aux présentes sont faites en date du présent communiqué de presse. À moins d'y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, Uni‐Sélect n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements.