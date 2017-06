UNIS annonce les gagnants de la deuxième édition des prix Bénévolat jeunesse du prince qui célèbrent les jeunes acteurs de changement canadiens

MONTREAL, QC--(Marketwired - 13 juin 2017) -

- Donovan Faraoni, Cheyenne Hardy, Joshua Cochrane et Lindsay Cummings sont les gagnants des prix Bénévolat jeunesse du prince -

- Les gagnants recevront leur prix devant 20 000 jeunes à WE Day Toronto 2017 -

Aujourd'hui, UNIS et les Œuvres de bienfaisance du prince au Canada sont fiers d'annoncer les gagnants de la deuxième édition des prix Bénévolat jeunesse du prince au nom de Son Altesse Royale le prince de Galles. Le programme national annuel de récompenses honore des jeunes canadiens qui passent à l'action localement et internationalement. Les Œuvres de bienfaisance du prince au Canada et UNIS reconnaissent l'engagement d'une nouvelle génération de jeunes leaders passionnés et déterminés à changer le monde. Grâce à ce prix, les deux organisations espèrent amener les jeunes du Canada à bâtir ensemble un meilleur avenir.

Rendus possibles grâce au soutien de RBC, les prix sont décernés à des jeunes qui se sont illustrés par leur engagement communautaire exceptionnel et leurs remarquables actions sociales. Les prix sont divisés en quatre catégories qui célèbrent les accomplissements uniques de chaque gagnant : durabilité, développement communautaire, action internationale, entrepreneuriat social. Les gagnants de cette année recevront leur prix sur la scène de WE Day Toronto 2017, où ils seront honorés pour leurs grands accomplissements devant une foule de 20 000 personnes.

Les gagnants des prix Bénévolat jeunesse du prince 2017 sont :

Gardien de l'environnement - Donovan Faraoni, 16 ans, Sherbrooke (Qc)

Il est possible de prendre en main l'avenir de notre planète. Ce prix récompense une personne déterminée à protéger l'environnement et à trouver des solutions créatives aux problèmes environnementaux.

Donovan Faraoni se passionne pour l'environnement et s'est donné pour mission de sensibiliser les gens à la durabilité. Chaque année, Donovan participe à l'expo-sciences de sa région en Estrie, où il présente différents problèmes qui affectent notre écosystème ainsi que des solutions durables. L'un de ses projets les plus fascinants porte sur les dommages environnementaux causés par le salage des routes, dans le cadre duquel il encourage les Canadiens à trouver des options plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement. Donovan a également consacré des projets à la pollution causée par les voitures et à la façon dont les gratte-ciel en verre peuvent fournir de l'énergie aux voitures solaires de la ville, ainsi qu'à la prochaine génération de cellules solaires pour répondre à la demande croissante en énergie. Donovan a réussi à élargir sa portée en participant à des entrevues avec les médias, en étant membre du Conseil jeunesse de Compton-Stanstead et du grand Sherbrooke et en menant son école à adopter des pratiques durables.

Leader communautaire - Cheyenne Hardy, 16 ans, Dartmouth (N.-É.)

Le changement commence à la maison. Ce prix récompense une personne qui passe à l'action et qui crée du changement positif dans sa communauté.

Cheyenne Hardy sait trop bien que Dartmouth Nord est vue comme une ville dangereuse. Déterminée à changer la perception négative que les gens ont de sa ville, Cheyenne a demandé le soutien des entrepreneurs et leaders locaux pour créer un vidéo qui ne montre que les meilleures qualités de sa communauté. Une fois sur YouTube, son vidéo a reçu un accueil positif et a même retenu l'attention des médias locaux. Le message de fierté de Cheyenne a rejoint un nouveau public, et remplacé de vieux stéréotypes négatifs par une vision positive.

Leader international - Joshua Cochrane, 11 ans, Yarmouth (N.-É.)

Il est possible de changer le monde. Ce prix récompense une personne qui passe à l'action pour des causes internationales majeures.

Atteint d'un trouble du spectre de l'autisme, Joshua a toujours eu l'impression que les autres ne voyaient pas ses forces derrière sa différence. À l'âge de quatre ans, il a voulu aider à combattre les préjugés entourant l'autisme et a décidé de passer à l'action en sensibilisant les gens à l'échelle internationale. Chaque année, Joshua assiste au World Autism Festival and Awards (festival mondial de l'autisme), aux côtés de gens venant de plus de 60 pays, où il découvre les défis des autres et partage sa détermination à combattre les préjugés. Partout où il va, Joshua raconte son histoire et celles des autres pour montrer tout ce qu'il y a de positif dans le fait d'être autiste.

Innovateur social - Lindsay Cummings, 12 ans, Calgary (Alb.)

Pour changer le monde, il faut sortir des sentiers battus. Ce prix récompense une personne qui utilise des solutions innovantes pour s'attaquer aux problèmes sociaux.

À l'âge de dix ans, Lindsay Cummings a décidé d'utiliser son temps libre pour aider les autres, en lançant son entreprise de fabrication de savons parfumés " Soap for Hope " (des savons pour l'espoir). Tous les profits de cette petite entreprise sociale sont versés à une cause qui passionne Lindsay : le modèle de développement international d'UNIS. Lindsay vend ses savons parfumés en faisant du porte-à-porte et, toujours à la recherche de nouvelles idées, a bonifié son offre de produit avec des odeurs créatives comme Soda à la crème glacée, Barbe à papa, Pain d'épice et plusieurs autres. Grâce à son entreprise, Lindsay a soutenu les projets d'UNIS pour la santé en Équateur et cette année, elle soutiendra les projets d'éducation au Kenya.

" Son Altesse Royale le prince de Galles a débuté ses activités de bienfaisance auprès des jeunes lorsqu'il a fondé le Prince's Trust en 1976, afin de fournir un coup de main à ceux dans le besoin, affirme Amanda Sherrington, présidente et PDG des Œuvres de bienfaisance du prince au Canada. Chacun des gagnants représente le même esprit de bienfaisance et le désir de faire de leur communauté un endroit meilleur. "

" Les prix ont reçu cette année un nombre astronomique de candidatures uniques et inspirantes, mais ces quatre jeunes leaders se sont vraiment démarqués du lot, a affirmé Craig Kielburger, cofondateur d'UNIS. Ces pionniers s'attaquent à des problèmes importants et réalisent des actions incroyables ici et sur la scène internationale, qui aideront à bâtir un meilleur Canada. J'ai hâte de voir comment ces jeunes de la prochaine génération d'acteurs de changement grandiront et influenceront les autres à se joindre à eux, entraînant un effet domino de bonnes actions. "

" Toutes nos félicitations à ces jeunes Canadiens remarquables, a déclaré Wayne Bossert, président délégué et chef, Marché mondial de la clientèle très fortunée. Ils représentent la passion, la volonté et l'optimisme qui nous guideront au cours des 150 prochaines années du Canada. Nous sommes fiers de contribuer à les honorer avec les prix Bénévolat jeunesse du prince. "

Les gagnants de chaque catégorie ont été sélectionnés par d'éminents Canadiens, soit : Spencer West, ambassadeur UNIS, conférencier motivateur et auteur; Amanda Sherrington, présidente et chef de la direction, Œuvres de bienfaisance du prince au Canada; Matthew Rowe, directeur, Opérations et Partenariats, Œuvres de bienfaisance du prince au Canada; Tamara Gordon, conseil consultatif, Œuvres de bienfaisance du prince au Canada; Barry Avrich, associé, BT/A Advertising; Matthew Corrin, fondateur et PDG, Freshii; Joe Mimran, fondateur de Joe Fresh et dragon à Dragons' Den; Mike " Pinball " Clemons, membre du Temple de la renommée du football canadien, vice-président, Argonauts de Toronto; David Martin, président, Horizon Capital Holdings Inc.; Maureen Dockendorf, directrice générale de la petite enfance pour le ministère de l'Éducation de la Colombie-Britannique.

À propos du soutien du prince de Galles pour les jeunes et l'engagement communautaire

Le prince de Galles croit depuis longtemps au potentiel des jeunes et aux bienfaits de l'engagement communautaire. En 1976, au Royaume-Uni, Son Altesse Royale a fondé The Prince's Trust, qui célèbre cette année 40 ans de soutien aux 13 à 30 qui sont sans emploi, qui ont de la difficulté à l'école ou qui sont près de l'expulsion. Les programmes de cette organisation offrent aux jeunes vulnérables le soutien pratique et financier dont ils ont besoin pour mener une vie stable, améliorer leur estime de soi et développer leurs compétences professionnelles. Sur quatre jeunes soutenus par The Prince's Trust, trois obtiennent un emploi, s'inscrivent à l'école ou à une formation. L'an dernier, le désir d'aider du prince s'est étendu au monde, avec le lancement d'un volet international pour l'organisation.

À propos d'UNIS

UNIS est un mouvement qui rassemble les gens et leur donne les moyens de changer le monde. UNIS est une famille unique d'organisations, composées de l'Organisme UNIS, qui propulse le changement grâce à des ressources dont les retombées sont durables, et de ME to WE, une entreprise sociale qui crée des produits et des expériences socialement responsables permettant aux gens de créer du changement par leurs choix quotidiens. La célébration de ce changement a lieu à la Journé UNIS, une série d'évènements de grande envergure organisés autour du monde, qui savent inspirer les gens et changer leur vie. Le mouvement UNIS, c'est plus de 3,4 millions de jeunes qui soutiennent plus de 2 500 causes locales et internationales. Nous avons offert à plus d'un million de personnes un accès à l'eau potable et bâti 1 000 écoles et salles de classe à l'étranger, pour que plus de 200 000 enfants puissent aller à l'école. UNIS a été fondé il y a plus de 20 ans par les frères Craig et Marc Kielburger, deux humanitaires, activistes et entrepreneurs sociaux. Joignez-vous aujourd'hui au mouvement UNIS à mouvementUNIS.org.

À propos des Œuvres de bienfaisance du prince au Canada

Les Œuvres de bienfaisance du prince au Canada ont été fondées en 2011 afin d'étendre la portée des activités canadiennes de bienfaisance du prince. L'organisation a présentement 12 initiatives, notamment le soutien aux vétérans qui veulent lancer leur propre entreprise, la mobilisation d'entreprises partenaires en ce qui concerne le chômage chez les jeunes, la revitalisation des langues autochtones et la promotion de la laine comme fibre durable. D'un océan à l'autre, ces initiatives sont axées sur les priorités de Son Altesse Royale en matière d'œuvres caritatives : l'environnement bâti, l'éducation et les jeunes, la durabilité à l'échelle du monde et les entreprises responsables.

www.oeuvresduprince.ca/

À propos de RBC

En tant que plus grande banque du Canada et l'une des plus grandes au monde, basé sur la capitalisation boursière, la Banque royale du Canada s'est engagée à offrir aux jeunes les moyens, les ressources et le soutien dont ils ont besoin pour croire en eux-mêmes, devenir des leaders et passer à l'action pour améliorer le monde. Depuis 2012, RBC est un cocommanditaire national de la Journée UNIS et l'un des principaux partenaires d'UNIS à l'école, ce qui réaffirme sa position d'entreprise socialement responsable déterminée à permettre aux jeunes de devenir des acteurs de changement locaux et internationaux. Dans le cadre de son soutien à la campagne UNIS pour le changement et à la trousse de ressources Tout s'additionne et de l'aide de son personnel dans les éditions de la Journée UNIS partout au Canada, RBC donne vie à son engagement et aide les jeunes de tout le pays à créer le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Apprenez-en plus sur le partenariat entre RBC et l'Organisme UNIS ici.