Up Cannabis renforce l'équipe de vente et marketing avec l'ajout de Jean Richer

Un vétéran de la vente et du marketing dans les industries de biens de consommation et de boissons alcoolisées prend la barre de la marque Up Cannabis

TORONTO, ONTARIO--(Marketwired - 18 déc. 2017) -

Note aux rédacteurs : Une photo est associée à ce communiqué de presse

Newstrike Ressources Ltd. (TSX CROISSANCE:HIP) (« Newstrike » ou « l'entreprise »), a le plaisir d'annoncer que sa filiale en propriété exclusive, Up Cannabis Inc. (« Up Cannabis »), a renforcé ses effectifs de vente et marketing avec l'embauche du vétéran Jean Richer, qui occupera le poste de vice-président principal de vente et marketing d'Up Cannabis.

Jay Wilgar, PDG de Newstrike et d'Up Cannabis, a déclaré que l'expertise précieuse de M. Richer découle de plus de deux décennies de leadership en vente et marketing, ainsi qu'une vaste expérience et des apprentissages pertinents dans divers secteurs. « Nous sommes ravis d'accueillir Jean au sein de l'équipe Up Cannabis et nous sommes heureux qu'il prenne la barre de la marque ». « Son expertise, accumulée au fil d'années passées à travailler dans les industries de biens de consommation, de boissons alcoolisées et de l'électronique, s'avérera précieuse à mesure que nous progresserons ». Il a ajouté que les antécédents de M. Richer, ancrés dans le domaine du marketing au sein d'entreprises manufacturières et d'agences, sauront contribuer fortement à la vision stratégique d'Up Cannabis quant à la façon de commercialiser la marque.

Dans son nouveau rôle, M. Richer supervisera le développement continu de la marque Up Cannabis et la stratégie de mise en marché. Il se joint à Up Cannabis après avoir travaillé huit ans à titre de vice-président principal chez Mosaic & Acosta à Toronto. Les anciens rôles de M. Richer incluent également des passages chez ABInBev, Independent Distillers et Canada Dry Mott's Inc. (une division de Dr. Pepper Snapple Group).

« Au-delà de me joindre à ce qui est devenu l'une des industries les plus excitantes au monde », a déclaré M. Richer, « je suis particulièrement heureux de faire partie de l'équipe Up Cannabis. Cette marque dynamique est déjà en train de devenir l'une des grandes marques pour les consommateurs adultes de cannabis, avec l'aide de partenaires stratégiques, y compris The Tragically Hip, et d'ouvrir clairement la voie à des marques similaires dans l'espace. J'ai hâte d'aider à créer une plateforme éducative pour les consommateurs adultes qui désirent en apprendre davantage sur le cannabis et une marque qui devient rapidement l'envie de l'industrie ».

Natif de Montréal et ancien diplômé du HEC (Hautes Études Commerciales), M. Richer est parfaitement bilingue. Il sera basé au siège social de la marque à Oakville, Ontario.

À propos de Newstrike et d'Up Cannabis

Newstrike est la société mère d'Up Cannabis Inc., un producteur autorisé de cannabis qui a obtenu sa licence de culture le 19 décembre 2016. Newstrike, en collaboration avec ses partenaires stratégiques, développe un réseau diversifié de marques de cannabis de haute qualité. Visitez www.up.ca ou www.newstrike.ca pour obtenir plus d'informations.

