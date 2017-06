Urbanimmersive ajoute deux photographes affiliés au Québec, une première agence de photographie de Toronto et lance une solution d'imagerie

LAVAL, QUÉBEC--(Marketwired - 9 juin 2017) - Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:UI)(OTC PINK:UBMRF), la plateforme de contenu marketing immobilier, est heureuse d'annoncer la signature de deux (2) nouveaux accords de programme d'affiliation avec des agences de photographies immobilières pour l'utilisation de la plateforme de contenu marketing leur permettant d'utiliser la place d'affaires de contenu visuel Urbanimmersive à l'égard de 100 % de leurs transactions commerciales réalisées auprès de leurs clients issus du marché immobilier. Toutes les transactions commerciales immobilières des nouveaux affiliés qui se déroulent sur la plateforme augmenteront le chiffre d'affaires d'Urbanimmersive et Urbanimmersive prendra alors des frais de transaction conformes à son modèle de tarification actuel pour chaque transaction générée via sa plateforme.

Urbanimmersive est également fière d'annoncer qu'une toute première agence de photographes située à Toronto, l'agence Elevated Photos Canada, se joint à sa place d'affaires de contenu visuel. La Société continuera de recruter des photographes à Toronto avec l'objectif de lancer son Marketplace dès que le nombre de fournisseurs atteint le seuil idéal pour le faire.

La société est également heureuse d'annoncer le lancement de sa nouvelle suite de produits, la UiProHDR, développée par Urbanimmersive et dédiée aux photographes immobiliers. Cette nouvelle suite de produits sera offerte aux photographes affiliés d'Urbanimmersive et vise à attirer de nouveaux photographes dans le programme en tant que valeur ajoutée.

Le High Dynamic Range Imaging (HDR) est une technologie largement utilisée dans la photographie immobilière. Les technologies HDR reproduisent une meilleure gamme dynamique de luminosité que ce qui est réalisable avec des techniques photographiques standards. Il existe plusieurs logiciels HDR sur le marché, cependant, la Société estime que sa technologie est la seule solution disponible aujourd'hui qui offre une solution entièrement intégrée permettant le contrôle d'appareil photo jusqu'à la gestion des commandes clients et livraison des images. UiProHDR est livré avec une manette personnalisée wi-fi permettant de contrôler les appareils photo et une suite logicielle intégrée à la plateforme de contenu marketing d'Urbanimmersive permettant d'augmenter la productivité et la qualité des photos.

« La technologie HDR fait partie de notre ADN chez Urbanimmersive », a déclaré Ghislain Lemire, président-directeur général d'Urbanimmersive. « Notre technologie immersive, AVU3D, utilise le HDR depuis 2008 et, par conséquent, il était naturel d'utiliser notre expertise et notre propriété intellectuelle pour donner naissance à cette nouvelle solution. Notre nouvelle solution UiProHDR s'adresse aux photographes immobiliers qui sont insatisfaits face à de multiples logiciels et procédés afin de produire un grand volume d'images HDR. », ajoute M. Lemire. « Avec UiProHDR, notre programme affilié offre maintenant aux photographes une solution HDR qui augmente leur productivité et réduit leur coût tout en fournissant de superbes images immobilières. Nous espérons que cette solution contribuera grandement à l'adoption du programme affilié, qui a déjà une excellente réception sur le marché, à nos photographes. », conclut M. Lemire.

À mesure que le programme affilié pour les photographes devient une partie des activités d'affaires courantes d'Urbanimmersive, la Société souhaite informer les investisseurs qu'elle n'annoncera plus de nouveaux accords d'affiliation avec des photographes signés au Québec. Cette information sera contenue dans les rapports de gestion (MD & A) de la Société au cours des trimestres subséquents. Cependant, Urbanimmersive continuera de divulguer de nouveaux programmes affiliés avec des fournisseurs et des partenaires pour lesquels la Société estime que ceux-ci marquent des jalons importants dans sa stratégie de croissance.

Depuis avril 2017, la Société a signé sept (7) ententes d'affiliation avec des fournisseurs de contenu visuel. Le programme d'affiliation est offert aux fournisseurs de contenu visuel prêts à utiliser la place d'affaires d'Urbanimmersive pour 100 % de leurs transactions immobilières avec de nouveaux clients et des clients existants. Le programme fournit aux agences de photographie immobilière, aux photographes pigistes et aux artistes 3D participant à la place d'affaires d'Urbanimmersive une visibilité marketing accrue dans la plateforme tout en leur permettant de gérer efficacement leurs opérations internes et leurs finances. Le programme d'affiliation offre une interface de commande personnalisée, ne présentant que les services offerts par l'agence ou par d'autres fournisseurs de contenu sélectionnés par l'agence. Il fournit également un tableau de bord pour gérer les réservations et les paiements provenant des appels téléphoniques, des courriels et des messages textes entrants. Dans le cadre du programme d'affiliation, les fournisseurs de contenu visuel deviennent les revendeurs des produits d'Urbanimmersive et des services internes de la société.

La Société souhaite apporter des précisions sur les termes de son premier accord d'affiliation avec GraphicID annoncé le 12 avril 2017. En considération d'être le premier affilié à se joindre et à démarrer le programme d'affiliation et en tenant compte de l'utilisation exclusive de

la solution Urbanimmersive par GraphicID et du transfert par GraphicID de ses transactions clients sur la plateforme d'Urbanimmersive, la Société a émis 75 000 actions ordinaires cotées à la Bourse de croissance TSX sous le symbole UI (les « actions émises ») à GraphicID, pour une valeur totale de 13 500 $ CA en fonction de cours de clôture de 0,18 $ CA de l'action en date du 12 avril 2017 (Date d'émission). La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration des deux sociétés. En plus de toute restriction légale, toutes les Actions émises sont assujetties à une période de détention obligatoire et une restriction sur le transfert de dix-huit (18) mois et un jour à compter de la Date d'émission.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive est une solution en ligne de contenu marketing destinée aux professionnels de l'immobilier. L'entreprise met en relation les professionnels de l'immobilier, les photographes et les langagiers (rédacteurs, réviseurs et traducteurs) dans le but de simplifier et d'optimiser tout le processus de production de contenu marketing original. Urbanimmersive permet à ses clients de maximiser leur investissement en marketing tout en augmentant leur productivité, leur compétitivité, leur visibilité sur le web, l'engagement des consommateurs envers leur marque de commerce et ultimement, leurs revenus.

Mise en Garde relative aux Déclarations prospectives

