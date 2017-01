Urbanimmersive présente les résultats financiers vérifiés et les faits saillants de l'année 2016

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 24 jan. 2017) - Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », « UI » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE :UI)(OTC PINK:UBMRF), la plateforme en ligne de contenu immobilier, est heureuse de présenter les résultats financiers vérifiés et les faits saillants des activités pour le quatrième trimestre de l'exercice terminé le 30 septembre 2016. Les états financiers et le rapport de gestion connexe peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Faits saillants de l'année financière 2015-2016 :

Clôture de deux placements privés d'un montant total de 1 759 240 $;





Signature d'une entente de cinq années avec Centris® visant la commercialisation de la place d'affaires de contenu visuel immobilier d'Urbanimmersive ;





Intégration de la plateforme de gestion de contenu («CMS») d'Urbanimmersive au portail immobilier de RE/MAX Québec, l'un des sites de courtage immobilier le plus visité au Canada ainsi que sur le site de Proprio Direct, une des principales marques immobilières au Québec;





Signature d'un mémorandum d'entente avec RESAAS® pour l'établissement d'une entente pour l'intégration de la plateforme de gestion de contenu («CMS») de la Société à la plateforme mondiale de RESAAS® pour les courtiers immobiliers;





Lancement d'un projet pilote avec TC Media, une division de Transcontinental Inc., pour l'intégration de la place d'affaires de contenu immobilier d'Urbanimmersive et des solutions de TC Media pour le marché des courtiers et constructeurs immobiliers;





Inscription sur la bourse américaine OTC Markets;





En mars 2016, nomination de M. Éric Charbonneau, président de Centris® au conseil d'administration de la Société. Monsieur Charbonneau possède une solide expérience dans l'industrie de l'immobilier et a accès à un réseau enviable dans l'industrie;





Embauche de la firme de relations aux investisseurs Contact Financial dans le but de mieux faire connaître les développements et la vision d'Urbanimmersive au marché des capitaux.

« La société a accompli beaucoup en 2016 et nous sommes maintenant bien positionnés pour la croissance en 2017. Nous avons fait des investissements dans notre entreprise, conclu des partenariats stratégiques clés tout en continuant à nous concentrer sur la réussite de l'intégration de notre technologie avec Centris® afin d'exposer à l'industrie les avantages que propose notre plateforme » a commenté Ghislain Lemire, président- directeur général d'Urbanimmersive. « Très franchement, notre plateforme offre une solution efficace, rapide et économique pour les professionnels de l'immobilier afin d'optimiser la commercialisation de leurs inscriptions et nous croyons qu'elle deviendra bientôt un outil technologique essentiel pour le secteur de l'immobilier. Nous nous réjouissons à l'idée d'une autre année réussie où nous continuerons de nous efforcer de créer une valeur pour les actionnaires en fournissant des produits et des services de qualité » a ajouté Monsieur Lemire.

Développement de la clientèle et du marché

L'année financière 2015-2016 aura permis à la Société de solidifier sa position commerciale et sa situation financière. En effet, comme annoncée au début 2016, l'entente de partenariat de cinq ans avec Centris®, l'organisation qui exploite le site immobilier centris.ca et qui offre des outils à plus de 13 000 courtiers immobiliers au Québec, est venue valider la valeur et l'intérêt du marché immobilier de la plateforme de contenu visuel d'Urbanimmersive. Cette entente permettra à la Société de déployer et faire connaître rapidement sa solution dans tout le réseau de courtiers immobiliers au Québec. La place d'affaires de contenu d'Urbanimmersive permet aux courtiers immobiliers et constructeurs d'habitation neuve de travailler avec des fournisseurs de contenu de confiance et des technologies tierces certifiées. Le lancement officiel de la plateforme avec Centris® est prévu pour le début de 2017.

Durant l'année financière 2015-2016, la Société a également établi des ponts commerciaux stratégiques pour sa place d'affaires de contenu avec d'autres organisations, comme TC Media et RESAAS®, en prévoyant ainsi le développement de ceux-ci en 2017. D'autres ententes de revendeurs ont été validées avec des firmes de communication et développement de sites web telles que Voyou Communication et Nivii pour la partie rédactionnelle de la solution. La Société espère réaliser des mises à jour supplémentaires pour ces ententes dans un proche avenir.

Développement du financement

L'année financière 2015-2016 aura également permis à la Société de stabiliser sa situation financière. En effet, lors du premier trimestre, en novembre 2015, la Société a conclu un premier placement privé de 364 000 $. Par la suite, au début du quatrième trimestre, soit en juillet 2016, la Société a annoncé la conclusion d'un placement privé de 1,4 M$. Au courant de cette même année financière, la Société a émis des actions à la suite de l'exercice de bons de souscription d'un montant totalisant 280 500 $. Comparativement aux années précédentes, la participation a été marquée par la provenance pancanadienne d'investisseurs. Parmi ceux-ci, un grand nombre évolue dans le milieu de l'immobilier. La Société a amélioré ses actifs de 116 %, la plaçant ainsi dans une excellente position afin d'appuyer la croissance de sa place d'affaires au Québec et le début de sa commercialisation hors Québec.

Après le quatrième trimestre et l'exercice 2016

L'un des principaux objectifs stratégiques de la Société pour l'exercice 2017 est la commercialisation de sa plateforme aux États-Unis. Afin de fournir une meilleure visibilité et un accès facile aux actions d'Urbanimmersive sur le grand marché américain, la Société a demandé d'être cotée sur les OTC Pink Markets. En janvier 2017, la demande a été approuvée par l'Autorité de Réglementation du Secteur financier (FINRA) et, en tant que telles, les actions ordinaires d'Urbanimmersive se négocient maintenant sous le nouveau symbole américain « UBMRF ».

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive est une solution en ligne de contenu marketing destinée aux professionnels de l'immobilier. L'entreprise met en relation les professionnels de l'immobilier, les photographes et les langagiers (rédacteurs, réviseurs et traducteurs) dans le but de simplifier et d'optimiser tout le processus de production de contenu marketing original. Urbanimmersive permet à ses clients de maximiser leur investissement en marketing tout en augmentant leur productivité, leur compétitivité, leur visibilité sur le web, l'engagement des consommateurs envers leur marque de commerce et ultimement, leurs revenus.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en Garde relative aux Déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d'importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C'est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d'autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux Rapports de gestion et d'analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation respectifs de la Société, datés du 31 décembre 2015 et déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives.